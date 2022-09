Colombia vive este lunes 26 de septiembre dos jornadas intensas. Por un lado, se adelanta la reapertura de la frontera con Venezuela, la cual, sobre las 11:00 a.m., quedó oficialmente abierta de nuevo. Ya cruzaron los primeros camiones con la presencia del presidente Gustavo Petro.



Mientras eso sucede, en otras ciudades del país se adelantan marchas contra el actual gobierno. Los ciudadanos han salido, principalmente, a manifestarse en contra de las reformas tributaria y política.



A estas movilizaciones se han unido algunos políticos colombianos como por ejemplo el senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe, quien fue justamente uno de los que convocó a manifestaciones este 26 de septiembre.

Miguel Uribe en las marchas de este lunes. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"Aquí estamos. Salimos a marchar para recordarle a Gustavo Petro que ganaron con un margen muy pequeño. Somos más de 10 millones de colombianos que nos tiene que escuchar, no nos puede pasar por encima. Las reformas que está proponiendo tiene que ser para todos, no solo para los que creen en él", aseguró Uribe, quien dijo no creer en lo que el Ejecutivo está haciendo.



"Este solo es el comienzo. Acá nace la esperanza. (...) Siempre primero Colombia, dispuesto a apoyar lo que funciona, pero nos opondremos a lo que le haga daño a los colombianos", manifestó desde las calles.



Su compañera de bancada, la senadora Paloma Valencia, también asistió y ha compartido videos en vivo desde la marcha que avanzó por la carrera séptima en Bogotá:

Paloma Valencia en las manifestaciones. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Desde el Movimiento de Salvación Nacional, el ex candidato presidencial Enrique Gómez, quien ha sido uno de los más fuertes críticos hacia Petro, llegó en silla de ruedas e hizo presencia en la Plaza de Bolívar.



"Somos la voz de los que no votaron por el desgobierno de Petro. Somos los colombianos que pagamos impuestos y damos empleo, que somos empleados, a los que el desgobierno Petro quiere quebrar", manifestó.

Somos más de 10 Millones de colombianos que votamos contra el desgobierno de Petro y hoy estamos defendiendo la democracia #ALasCalles26Sept pic.twitter.com/BeqBkK0McM — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 26, 2022

El ex vicepresidente y embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, igualmente se presentó. "1996 hicimos las marchas contra el secuestro. 1999 las del No Más. Asistí a la del 2007 y otras más. Ahora estuve en esta en Bogotá. La gente la tiene clara: es apenas la primera, pues es en la calle donde se salva el país. Colombia mostró hoy una fuerza increíble. A por más".



En uno de los trinos que publicó escribió: "En esta marcha no incendiamos CAIS, no destruimos establecimientos y mostramos el inicio de un poder ciudadano pacífico que se va a hacer sentir".

Me emocionó cuando en un CAI de la Policía la gente gritaba Dios y Patria, gritaba Gracias y aplaudía. En esta marcha no incendiamos CAIS, no destruimos establecimientos y mostramos el inicio de un poder ciudadano PACIFICO que se va a hacer sentir. @petrogustavo — Pacho Santos (@PachoSantosC) September 26, 2022

Precisamente, un día después de estas movilizaciones a la que asistieron miembros del Centro Democrático, se espera que el presidente Petro tenga una reunión con el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. En esta hablarán sobre aspectos de la reforma tributaria, precisamente uno de los ejes centrales por los que miembros de la oposición y ciudadanos salieron a marchar este 26 de septiembre.



