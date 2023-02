Este miércoles, la oposición saldrá a las calles para protestar contra las reformas anunciadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Además: Marchas a favor de Petro: ¿cuándo, dónde y a qué hora serán?)



En un principio se dijo que serían el 14 de febrero, ya que esta fecha la habían escogido antes de que el Presidente anunciara su convocatoria. Sin embargo, para evitar conflictos ese día, la cambiaron.

Entre los congresistas que lideran la convocatoria se encuentran las senados Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y el representante Miguel Polo Polo.



Las marchas en contra de la gestión del Presidente serán el 15 de febrero, un día después de las de Petro. Según han informado, estos serán los puntos y la idea es iniciar a las 10 de la mañana:



-Bogotá - Parque Nacional

- Armenia - Plaza de Bolívar

- Santa Marta - Plazoleta del Camellón

- Cartagena - Camellón de los Mártires

- Pereira - Viaducto Dosquebradas

- Bucaramanga - Carrera 27 con 58

- Villavicencio - Cámara de Comercio

- Cali - Parque Panamericano

- Ibagué - Parque Murillo Toro

- Medellín - Avenida Oriental con la Playa

- Barranquilla - Plazas de la Paz

- Manizales - Carrera 12



"Por la dignidad de quienes han dado su vida por los colombianos, #MarchaPorTuLibertad, para honrar a cada militar y policía, maltratado por el gobierno que beneficia solamente a los bandidos", dijo la senadora María Fernanda Cabal.



El representante Miguel Polo Polo, también se refirió a las protestas e instó a los ciudadanos a salir a las calles.



"Colombianos estamos en la recta final para que salgamos todos a las calles. No podemos permitir que este desgobierno de improvisados destruyan lo construido. Vamos a marchar y a parar el país, digámosle No a Petro, a Corcho, a Irene Vélez, a Prada y a todo el combo petrista", señaló.

Así serán las marchas en el extranjero

La oposición también ha convocado a los colombianos que viven en el extranjero a que salgan a marchar. Estos serán los puntos de encuentro fuera del país:



- Miami - Consulado (10:00 a.m)

- New York - Consulado (10:00 a.m.)

- Houston - Centro Comercial Galleria (5:00 p.m.)

- Ciudad de Panamá - Parque del Florista (9:30 a.m.)

- Estocolmo - Consulado de Estocolmo (10:00 a.m.)

- Orlando - Esquina Consultado Orlando (10:00 a.m.)

- Jackson Heights - Parque Manuel de Dios (10:00 a.m.)



REDACCIÓN POLÍTICA

