Para la semana que inicia se llevarán a cabo dos movilizaciones en diversas ciudades del país. El 14 de febrero, las convocadas por el presidente Gustavo Petro, las cuales tienen como objetivo discutir las reformas del Gobierno, según han dicho.



Aunque algunos sectores han calificado que esta iniciativa es una forma de presionar al Congreso antes de empezar a discutir las reformas más cruciales - como la de salud - el ministro del Interior, en diálogo con EL TIEMPO, explicó que las movilizaciones se harán para socializar los proyectos del Gobierno.



“Este es un Gobierno deliberante, democrático”, dijo. Agregó que es el Parlamento, que también representa a los colombianos, el que tendrá la última palabra sobre las reformas que se debatirán.

Marchas a favor de Petro: ¿dónde y a qué hora serán?

La invitación que ha hecho el Gobierno es que los ciudadanos lleguen a las plazas públicas de sus respectivas ciudades para escuchar lo que dirá Petro. El mandatario, como él mismo confirmó, hablará desde el balcón del Palacio de Nariño.



Por eso la movilización en Bogotá será en la Plaza de Armas, ubicada entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República.



El Pacto Histórico informó que la hora es a las 2:00 p.m.

Este martes, salimos a las calles a defender los cambios por los que el país votó.

Este martes, salimos a las calles a defender los cambios por los que el país votó.

Colombia se convertirá en potencia mundial de la vida, juntos/as lo hacemos real.

Además, anunciaron que desde el 13 de febrero harán una 'Tuiteratón'. Petro, en sus redes sociales, escribió: "Este martes los espero en el balcón del palacio de Nariño y en todas las plazas públicas del país. Vamos con toda por el cambio de Colombia en favor del pueblo colombiano".



Pero además, este sábado endureció su discurso e instó a movilizarse. "Tenemos que andar más rápido que las instituciones mismas. No crean ustedes que los cambios se van a producir si nos quedamos sentados en la esquina, en el corredor de la casa, mientras por allá, en el Congreso, unos señores de corbata definen nuestro destino”, dijo desde San Benito Abad (Sucre).



También manifestó que “los cambios van a llegar y van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle”.



Marchas en contra de Petro: ¿cuándo, dónde y a qué hora serán?

Ahora bien, la oposición ha convocado también a movilizaciones en la misma semana. En un principio se dijo que serían el 14 de febrero, ya que esta fecha la habían escogido antes de que el Presidente anunciara su convocatoria. Sin embargo, para evitar conflictos ese día, la cambiaron.



Las marchas en contra de la gestión del Presidente serán el 15 de febrero, un día después de las de Petro. Según han informado, estos serán los puntos y la idea es iniciar a las 10:00 de la mañana:



Bogotá - Parque Nacional

Armenia - Plaza de Bolívar

Santa Marta - Plazoleta del Camellón

Cartagena - Camellón de los Mártires

Pereira - Viaducto Dosquebradas

Bucaramanga - Carrera 27 con 58

Villavicencio - Cámara de Comercio

Cali - Parque Panamericano

Ibagué - Parque Murillo Toro

Medellín - Avenida Oriental con la Playa

Barranquilla - Plazas de la Paz

Manizales - Carrera 12

El año pasado se llevaron a cabo manifestaciones en contra del Gobierno. Foto: Diego Caucayo

La oposición también ha convocado a los colombianos que viven en el extranjero:



Miami - Consulado (10:00 a.m)

New York - Consulado (10:00 a.m.)

Houston - Centro Comercial Galleria (5:00 p.m.)

Ciudad de Panamá - Parque del Florista (9:30 a.m.)

Estocolmo - Consulado de Estocolmo (10:00 a.m.)

Orlando - Esquina Consultado Orlando (10:00 a.m.)

Jackson Heights - Parque Manuel de Dios (10:00 a.m.)Miguel Polo Polo, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son los congresistas que más han impulsado esta iniciativa.

"Por la dignidad de quienes han dado su vida por los colombianos, #MarchaPorTuLibertad, para honrar a cada militar y policía, maltratado por el gobierno que beneficia solamente a los bandidos", dice, por ejemplo, Cabal.



"#Colombia15F: saldremos a la calle para defender la idea democrática de construir sobre lo construido", argumenta Valencia.



"Colombianos estamos en la recta final para que salgamos todos a las calles. NO podemos permitir que este desgobierno de improvisados destruyan lo construido. Vamos a marchar y a parar el país, digámosle NO a Petro, a Corcho, a Irene Velez, a Prada y a todo el combo petrista", asegura Polo Polo, quien incluso ha hablado de que podrían iniciar un paro nacional tras las marchas del martes.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA