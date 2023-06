Para este martes, 20 de junio, ciudadanos y sectores políticos de la oposición convocaron a movilizaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro bajo la denominación de "La Marcha de la Mayoría". Esto dos semanas después de las marchas en apoyo a las reformas y la administración del presidente.



Conozca los detalles de esta nueva manifestación.



Aproximadamente 100 personas se movilizan por la calle 26. Foto: Suministrada por las autoridades

¿Por qué saldrán a las calles?

Las razones por las que se llama a estas marchas son múltiples y variadas. Empezando por las reformas pensional, laboral y a la salud que se debaten todavía en el Congreso. A esto se le suman las polémicas alrededor del caso de la exjefe de gabinete Laura Sarabia y Armando Benedetti, que suscitó cuestionamientos sobre la financiación de la campaña del presidente en el Caribe.



Además, distintas voces han recalcado que estas protestas también serán en defensa de instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Pública y las Cortes. Asimismo, algunos también marcharán para respaldar la libertad de prensa y criticar la inseguridad en algunas regiones del país.

Horario y recorridos

Estas son las zonas de concentración y desplazamiento programadas para el martes, a partir de las 9 de la mañana.



Veteranos de la Fuerza Pública se congreraron en la Plaza de Bolívar Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Bogotá: Desde el Parque Nacional, hasta la plaza de Bolívar.



Medellín: Desde la Oriental con La Playa, hasta la Alpujarra.



Cali: Desde el Parque de las Banderas, hasta la plazoleta Jairo Varela.



Manizales: Desde el sector ‘El cable’ hasta la plaza de Bolívar.



Cartagena: Camellón de los Mártires hasta la torre del reloj.



Cúcuta: Ventura Plaza hasta el Parque Santander.



Barranquilla: Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar.



Bucaramanga: Puerta del Sol hasta la plazoleta Luis Carlos Galán.



Montería: Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar.



Valledupar: Cinco Esquinas hasta el Parque de las Madres.



Santa Marta: Plazoleta del Camellón en monumento Rodrigo Bastidas hasta la Catedral.



Villavicencio: Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores.



Popayán: Centro Comercial Campanario hasta el Parque Caldas.



Pronunciamientos

Desde varios partidos políticos ya se han comenzado a promover y anunciar su apoyo a estas marchas. Una de ellas fue Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, quien dijo que "estamos convocando a todos los ciudadanos los colombianos a que nos acompañen este 20 de junio para que le digamos al presidente Petro que basta de gobiernos que destruyen".

#ALaCalle20J| Este 20 de Junio vamos a la calle a decirle al gobierno Petro de basta de gobiernos que destruyen. 🗣️🗣️🗣️#ALaCalle20J #ALaCalle20J#ALaCalle20J pic.twitter.com/e7qMmf9UM2 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 13, 2023

Por su parte, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez manifestó que estará presente en las movilizaciones de Medellín: "Me sumo a la marcha ciudadana del 20 de junio. Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Me sumo a la marcha ciudadana del 20 de junio.

Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno.

Yo saldré a marchar en calidad de… pic.twitter.com/QXmUdWCa9P — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 14, 2023

Quien también se pronunció fue el senador de Cambio Radical David Luna. De acuerdo con el congresista, marchará para "para exigir respeto por la independencia de poderes, la defensa de las instituciones y de la libertad de prensa", trinó.

Este 20 de junio salgamos a marchar con firmeza y responsabilidad para exigir respeto por la independencia de poderes, la defensa de las instituciones y de la libertad de prensa. Este 20 de junio #YoMeSumoAl20J. pic.twitter.com/B1vEryu3eM — David Luna (@lunadavid) June 14, 2023

¿Qué dijo Petro en las marchas del 7 de junio?

Durante la jornada de marchas que se convocaron en respaldo a las reformas del Ejecutivo el pasado 7 de junio, el mandatario defendió sus proyectos, anunció nuevas reformas, se refirió a las interceptaciones y aseguró: "No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo en las calles".



(Además: Petro: las claves de su duro discurso en las marchas en defensa de sus reformas)

El presidente Gustavo Petro durante las movilizaciones en Bogotá a favor de su Gobierno. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

"Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó un Presidente abandonado en su Palacio Presidencial. Hoy decimos con claridad: no fue así", señaló el jefe de Estado.



Insistió en que él y quienes lo eligieron "quieren volver realidad el programa de gobierno por el que el pueblo votó".



"Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana", agregó.

