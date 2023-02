Esta será una semana agitada en el país. Se radicarán en el Congreso de la República, por ejemplo, la reforma de la salud y la ley de sometimiento. Pero, paralelo a esto, habrá marchas convocadas por el Gobierno para respaldar dichos proyectos, así como de la oposición para rechazarlos.



Según el Gobierno, la idea, además de buscar un espaldarazo, es socializar en la plaza pública las iniciativas, especialmente la reforma de la salud, que después de meses de hermetismo será presentada este lunes.



(Además: Reforma de la salud y marchas: los hechos que marcarán esta agitada semana)

"Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real", trinó el presidente Gustavo Petro la noche del 20 de enero.



Esta convocatoria ha sido cuestionada por varios sectores. Una de las críticas es que el Gobierno invita a respaldar reformas que no se conocen, pero también se habla que podría ser una manera de presionar al Congreso y a las Cortes, pues se estaría enviado el mensaje de mandato popular a unas reformas, pese a que deben ser tramitadas por el Legislativo y revisadas por el poder judicial.

Ya hemos visto varios capítulos de hacer "emberracar" a la gente para sacar beneficios políticos, al final todos somos perdedores. Colombia necesita serenidad y empatía. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 12, 2023

Uno de los críticos es el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que no tiene sentido convocar a las calles a discutir reformas que no se conocen, pues estas apenas están en construcción y aunque este lunes se conocerá la de la salud, habrá poco tiempo para estudiarla de fondo.



(Lea también: 'El riesgo es enorme': Humberto de la Calle sobre idea de Petro de movilización)



"Solo sirven para radicalizar, polarizar y alimentar la figura del caudillo. El riesgo de la confrontación física es grande y no es precisamente el ambiente que se necesita para la paz total", escribió Fajardo en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Ya hemos visto varios capítulos de hacer "emberracar" a la gente para sacar beneficios políticos, al final todos somos perdedores. Colombia necesita serenidad y empatía".



El trino de Fajardo lo hizo citando una publicación suya del 27 de junio del 2021 en la cual le dijo al entonces senador Gustavo Petro, jefe de la oposición en ese momento, que él es "dueño del conocimiento, poseedor de la verdad, rey de la justicia y vocero de la sabiduría. Petro, iluminado".



(Le puede interesar: Los puntos de las marchas a favor y en contra del gobierno de Gustavo Petro)



Quien también ha cuestionado dicha convocatoria es el senador Humberto de la Calle, quien en entrevista con este diario aseguró que hay un "riesgo enorme" de presión al Congreso.



"No creo que la discusión en las calles vaya a mejorar el nivel de reflexión, que es lo que necesitan los colombianos, sobre temas que afectan la vida de cada uno de ellos", comentó el congresista.



No obstante, el Gobierno insiste en que su convocatoria solo tiene como propósito socializar las reformas con la ciudadanía y escuchar al pueblo. Y descartan, de manera tajante, que sea un mecanismo de presión.



(En contexto: Ministro Prada asegura que marchas no son para 'presionar' al Congreso)



Así lo dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, en entrevista con EL TIEMPO. "Ya tuvimos un semestre completo en el cual se mostró el talante democrático del Gobierno en el Congreso. Este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos, y este semestre no va a ser diferente", respondió.



Petro sigue con su convocatoria y, trinó este fin de semana, espera a la ciudadanía este martes desde el balcón de la Casa de Nariño.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA