Gustavo Bolívar: 'Invito a que el 20 de julio salgamos con casco'

El senador de la oposición, Gustavo Bolívar, hizo un llamado este lunes para que el 20 de julio los ciudadanos salgan a las manifestaciones portando un casco y gafas como elementos de seguridad y en el marco de la legalidad.

“Mi invitación es a que el 20 de julio salgamos con casco, primero porque no es ilegal, el casco no es un elemento terrorista como lo están haciendo ver las autoridades; segundo, porque realmente tenemos que protegernos", aseveró.



Bolívar agregó que "hasta que la Policía y el Esmad no se comprometan a cumplir los protocolos del DIH (Derecho Internacional Humanitario) y esto es a no disparar a los ojos y la cara de los manifestantes. Cuando ellos hagan esa declaración con gusto dejamos de utilizar el casco y las gafas”.



En este sentido, el congresista pidió que las marchas sean pacíficas y les hizo una curiosa invitación a sus compañeros del Legislativo.



"Los invito a izar la bandera al revés, con el color rojo hacia arriba (...) También invito a mis compañeros del Congreso a crear la primera línea legislativa. Y voy a llevar cascos al Congreso para ver quién más quiere ponerse", apuntó.



Desde ese video, Bolívar ha impulsado su propuesta en redes sociales.



"#YoMarchoConCasco y con gafas hasta que la Policía y el ESMAD se comprometan, públicamente, a no disparar más artefactos a la cabeza y a los ojos de los manifestantes", trinó.

