Las principales ciudades del país vivieron este sábado una nueva jornada de protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas.



Manifestantes recorrieron las vías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Apartadó, Cúcuta, Manizales, Pereira y Armenia.



La jornada se sumó a la denominada ‘Gran marcha nacional’ del pasado 26 de septiembre y se espera que se realice una nueva el próximo 29 de octubre.



Las capitales de Antioquia y del Valle del Cauca fueron las más concurridas pues la convocatoria en estas dos ciudades tenía un elemento adicional: protestar contra sus alcaldes, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, respectivamente. Según los organizadores, en Medellín lograron convocar hasta 10.000 personas, mientras que en Cali fueron alrededor de 3.000.



La jornada se caracterizó, además, por haber transcurrido en calma y no se registró ninguna alteración del orden público.



Marchas en Cali contra el gobierno Petro. 22 de octubre Foto: @juanfotosadn

“Los motivos cada vez son mayores. La exigencia es que se retiren todas las reformas y que ni siquiera sean discutidas porque el Congreso se volvió nuestro enemigo y ahora resulta que nos toca acomodarnos a todo lo que ellos quieran”, aseguró Andrés Rodríguez, uno de los organizadores de la manifestación en Medellín.



Una de las principales consignas de los manifestantes en todas las ciudades es que era una marcha netamente ciudadana y no fue organizada por partidos políticos. “No somos uribistas (...). Esta es un marcha cívica e independiente. No hay ningún líder político que la saque adelante, es el pueblo que se está pronunciando”, les explicó uno de los manifestantes de Bogotá a reporteros de este diario.



Entre las principales preocupaciones de quienes salieron en estas ciudades está la reforma tributaria.



“No necesitamos reforma tributaria, con los bienes incautados a los narcotraficantes se pueden conseguir los dineros que se necesitan. Aquí lo que se debe hacer es reducir el gasto público, que está desbordado”, dijo, por ejemplo, Jeniffer Tovar, coordinadora de la manifestación en Barranquilla.



Entre otras peticiones se destacan que se mantenga el subsidio a la gasolina, que no se legalicen las drogas, que no se dividan departamentos y que el registrador Alexánder Vega sea retirado de su cargo.

Bogotá marchó bajo la lluvia

En el caso de Bogotá, la marcha se inició a las 10 a. m. La cita fue en el parque Nacional y las personas se desplazaron hacia la plaza de Bolívar.



En la movilización en Bogotá habrían participado unas 4.000 personas, que insistieron en que salieron a expresar su rechazo al “paquetazo” de reformas presentadas por el gobierno Petro, las cuales, dicen, afectaran de forma negativa al país.



En esta marcha se vieron algunos mensajes polémicos, como uno que decía: ‘Muerte política a congresistas que pacten con Petro’ y hacía alusión a miembros del Partido Conservador, que se declaró como aliado del Gobierno en el Congreso de la República.

Sin embargo, hacia las 12 del mediodía cayó un fuerte aguacero en la capital del país lo que provocó que muchos de los manifestantes no terminaran el recorrido y fueron pocos los que llegaron a la plaza de Bolívar.



Marcha contra Petro en Bogotá. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

“Tenemos que votar en 2023, castigar a esos corruptos que están allá, a esa izquierda, a esos progresistas que nos quieren quitar la libertad. Castiguen con los votos”, le dijo uno de los organizadores a quienes llegaron a la plaza de Bolívar.

Asistencia masiva en la marcha contra Petro en Medellín

Medellín, sin duda, fue la ciudad donde más personas participaron. Allí, miles se congregaron en la estación Estadio del Metro, en el sector de la 70. Desde allí se desplazaron hacia La Alpujarra, sede de la Alcaldía. Además de el inconformismo con el jefe de Estado, también se elevaron voces de protesta contra el alcalde Quintero, a quien calificaron como aliado del Presidente.



“Antioquia nos pertenece, Antioquia nos pertenece, Antioquia nos pertenece”, gritaron las personas una y otra vez a su llegada a La Alpujarra. Además, cantaron el himno del departamento en varias oportunidades.



“Somos ciudadanos que queremos manifestarnos de una manera educada, estamos en contra de las reformas, en contra de la corrupción. El Gobierno nos tiene que tener en cuenta”, dijo a este diario una mujer que participó en la jornada.



Protestaron contra el alcalde Ospina en Cali

En Cali, hacia las 11 de la mañana, la movilización salió del Museo La Tertulia, por el oeste con destino hacia la plazoleta Jairo Varela.



Allí, al frente de la sede de la Alcaldía, protestaron contra la administración distrital.

A las consignas de inconformismo ante el gobierno Petro se le sumaron carteles y escritos sobre los escándalos de corrupción de Emcali y otros que piden la renuncia del mandatario caleño.

“Los motivos cada vez son mayores. La exigencia es que se retiren todas las reformas y que ni siquiera sean discutidas porque el Congreso se volvió nuestro enemigo”. FACEBOOK

TWITTER

“Hay una administración petrista, que es la de Jorge Iván Ospina y que hoy tiene desfalcado a Santiago de Cali”, aseveró Alejandra Cifuentes, quien agregó que seguirán haciendo plantones y marchas porque “lo que tenemos que hacer como ciudadanía es hacer control, veeduría”.

Hubo baja asistencia

En cuanto a Barranquilla, la protesta se caracterizó por poca asistencia de personas al parque de Los Músicos, en la calle 72 con carrera 46, norte de la ciudad.



Unas 200 personas vistiendo camisetas blancas lanzan proclamas contra los anuncios del Gobierno Nacional.



Finalmente, hacia las 12:30 p. m., la manifestación se dispersó porque comenzó a llover.



Pero estas no son las únicas marchas. Miembros del Pacto Histórico preparan una movilización para el 15 de noviembre para ratificar el apoyo al presidente Gustavo Petro. Argumentan que si hay una parte del país protestando contra las reformas, tiene que haber otra que salga a apoyarlas.