Las excandidatas al Senado Mábel Lara y Yolanda Perea anunciaron que se retiran del Nuevo Liberalismo, partido liderado por el excandidato presidencial Juan Manuel Galán, argumentando que ahora apoyarán a Gustavo Petro y Francia Márquez en su gobierno.



En una carta firmada por ambas, aseguraron que cuando aceptaron hacer parte de este movimiento político, lo hicieron "sobre la base ideológica del progresismo liberal; que consistía, fundamentalmente, en retomar los principios liberales de apertura democrática y activa participación de los sectores populares de este país".

"Eso que con toda nuestra convicción pregonamos, hacer de la periferia el verdadero centro, tal y como lo hizo en su momento Luís Carlos Galán, Jorge Eliecer Gaitán o Alfonso López Pumajero, entre otros", agregaron.

Lara y Perea dijeron que las motivó el hecho de trabajar para las regiones empobrecidas, la minorías étnicas, las mujeres y los ciudadanos con falta de oportunidades. "Los olvidados de toda la vida. Esa fue nuestra esencia y la base de nuestra plataforma de lucha política. La misma por la cual luchamos y seguiremos luchando", mencionaron.



En su carta resaltaron que el partido decidió apoyar a Rodolfo Hernández en segunda vuelta, en lugar de a Gustavo Petro, ahora presidente electo.

"El Nuevo Liberalismo ha decidido no acompañar lo que ese pueblo al que se debe expresó en las urnas. En lugar de ello, tomó la opción de acompañar una candidatura presidencial que representaba el continuismo y no el cambio, después, decidió ir en contravía de las mayorías, declarándose en independencia del cambio ungido por el Pueblo", escribieron.

Y también mencionaron que "pese al esfuerzo denodado, recorriendo codo a codo las regiones del país, el pueblo en las urnas no acompañó al Nuevo Liberalismo; no obtuvimos representación política en el Senado de la República, no alcanzamos el umbral".



Llegó nuestro momento de vivir en DIGNIDAD. La dignidad que nos han querido arrebatar con el olvido y el abandono, con la discriminación y la violencia. Nuestras voces no se marginarán nunca más. Mi hermana @mabellaranews y yo hacemos pública nuestra renuncia al @NvLiberalismo pic.twitter.com/RXnFuhkMSU — Yolanda Perea (@yolaperea) June 23, 2022

"Por lo tanto, consideramos que las directivas del partido NO pueden tomar decisiones vinculantes jurídica o políticamente, respecto de declararse en independencia, oposición o hacer parte de la coalición de gobierno", indicaron.



Por otro lado, destacaron que, al igual que como lo hicieron en las elecciones, seguirán apoyando al presidente electo Gustavo Petro y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, por lo que están "en total disconformidad con la posición del partido".



"Nos despedimos del partido, deseándoles lo mejor en sus proyectos y esperando que en el camino podamos encontrarnos en torno a la idea original de Luis Carlos Galán y del Nuevo Liberalismo del siglo 21: lograr consolidar el cambio que convierta a la periferia en el verdadero centro", concluyeron.

