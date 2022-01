Luego de trabajar durante varios años en el periodismo y recibir propuestas de diferentes vertientes políticas, Mábel Lara decidió llevar el n.° 1 en el listado al Congreso por el Nuevo Liberalismo, el partido del asesinado Luis Carlos Galán, el cual fue resucitado por la Corte Constitucional.



Para Lara, el mayor problema del país es la desigualdad, el clasismo y el racismo que excluye a las poblaciones étnicas y las expone al hambre y la violencia.



¿Cómo avanza la campaña?

En el plano personal a mí me ha significado jugarme la vida y cuando digo esto es tomar una decisión muy difícil y muy consensuada con mi familia de ejercer el servicio público desde la política. No ha sido fácil, sobretodo por la desconfianza que encuentro en la calle, el hastío que acompaña a la ciudadanía. Sin embargo, sé que el primer paso es el establecimiento de confianza, pues son formas nuevas de hacer política y estamos intentando trabajar desde allí.

¿Qué le dice quienes la critican por el salto del periodismo de la política?

Hay una frase que a mí me gusta mucho que creo que la dijo en su último año Ángela Merkel y es que quien se atreve a lanzarse a la vida pública tiene que tener el cuero para asumir todos esos señalamientos. En un país tan polarizado cualquier decisión va a ser criticada, aplaudida por unos, señalada por otros. En la democracia y más en la política, eso es lo normal.

¿Cuál fue la razón de peso para decirle sí al Nuevo Liberalismo (NL)?

La propuesta fue muy atractiva porque me invitaban a ser la cabeza de lista de un grupo de mujeres y de hombres, una lista cerrada y cremallera que es la única posibilidad de que mujeres tan diversas como las que tenemos en nuestra lista puedan meterse a este ejercicio de la representación. He dicho en otros escenarios que si no hubiese sido así no tendríamos esa posibilidad de participar en la política. Me convenció cómo se estructuró la lista. Una pregunta constante fue quiénes vienen y con quiénes vamos a llegar, porque está demostrado que los individualismos no hacen procesos.

Mabel Lara será la número uno en la lista del Senado del Nuevo Liberalismo.

Usted, una mujer afro, es la cabeza de lista, al igual que Yolanda Perea, quien la conforma. La comunidad afro siempre ha luchado por estos espacios pero ahora están ganando más espacio de representación…

Es un momento histórico para las comunidades étnicas, las personas afrodescendientes, pero sobre todo para las mujeres. Es un escenario histórico que nosotros estamos asumiendo y solo por eso vale la pena intentarlo. Esas batallas que durante tanto tiempo hemos dado en la representación pues están germinando en este movimiento de mujeres que han decidido meterse a la política. Me hace muy feliz ser parte de este instante.

Sin embargo, mientras en las listas al Congreso sí se ha visto la representación de las mujeres y de las comunidades étnicas, esto no ocurre así con los candidatos a la presidencia. En la Coalición Centro Esperanza, a la que pertenece el NL, no hay ninguna mujer…

Yo he sido muy crítica de esto en el centro, mi candidato que es Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo, lo sabe y creo que parte del ejercicio de hacer una lista de este carácter debe jugársela precisamente por mujeres diversas, de la periferia, porque saben que es un problema. Yo lo he criticado y esta también es la democracia. Y lo hemos debatido. Es un problema de las mujeres muy duro en este momento, marcar posición, de hacerse contar, hacerse notar y a la gente no le gusta pero hay que poner estos asuntos en la opinión pública. Somos un país tremendamente machista y ahí está en el escenario nacional las candidaturas presidenciales.



Es muy difícil ser mujer y lanzarse a la política. Nuestra vida privada, nuestros intereses, lo costoso que es hacer política, casi que nos hacen aburrirnos y hacer esto a un lado como si esto no fuera para nosotras. Yo soy mamá, esposa, estoy en campaña hablando con la gente y estoy pendiente de si mi hijo ya comió, de la tarea que tiene pendiente, y uno termina en estas batallas, sobre todo las mujeres, haciéndonos a un lado en el ejercicio de lo público porque lo que sucede es que privilegiamos obviamente nuestras familias frente a este trabajo de servicio público. Para nosotras es más difícil.

¿Cuál fue, por otro lado, la razón ética o política por la que ingresó al NL?

Yo creo que hay que volver al ejercicio ético de la política. El compromiso con el segundo país más desigual de América Latina después de Brasil. Eso es una barbaridad. De cada 100 pesos que se administra al Estado, 86 se quedan en Bogotá y el resto lo manejan las regiones. ¿Tú crees que eso es ético en medio de tanta necesidad? ¿Tú crees que este país tiene que seguir insistiendo en el bogocentrismo y en ese centralismo que lo que ha hecho es despedazarnos? Lo que quiero decir con esto es que meterse a este asunto también es un compromiso ético de reconocer que somos un país centralista y que la periferia tiene que hacerse contar. Que las transformaciones sociales son con las regiones. Yo como mujer de región asumo ese compromiso de hablar de esas realidades. Tenemos que asumir el momento de la historia.



¿En caso de alcanzar una curul en el Congreso, cuál será la primera iniciativa que impulsará?

Nosotros estamos hablando de ir en bancada porque entendemos que una golondrina no hace verano. Y como bancada hay unos planteamientos que están alrededor de recuperación económica, una bancada que tiene que trabajar por las mujeres en política diferencial, es una bancada que cree en la defensa de los acuerdos de paz y su implementación y eso significa también hacer el chequeo de hasta donde hemos llegado, hasta dónde hemos cumplido, qué pasa con la violencia en las zonas rurales y esa violencia derivada de la no responsabilidad de cumplir con los acuerdos. Pero además, yo tengo uno asuntos que debo resolver. Yo soy una defensora de la libertad de prensa y en vez de hacer leyes mordaza yo tengo que ir en defensa de lo que he representado y conocido. Yo trabajaré para entregarle posibilidades a los medios de comunicación. Además, yo tengo que comprometerme como mujer afrodescendientes y eso significa trabajar por las personas vulnerables a las que represento. Yo sí creo que nosotros tenemos que trabajar en el reestablecimiento de confianza y esto no se trata de proyectos de ley sino de construcción de ciudadanía. Ahí hay algunas de mis banderas y del trabajo legislativo que pienso emprender.

Has hecho varias denuncias sobre la región Pacífico, en el Cauca, Buenaventura. ¿Su trabajo estará enfocado en esta zona?

Sí, eso es una de mis convicciones y sobretodo porque en esta zona la mayoría de asesinatos de líderes sociales se han dado en el departamento del Cauca. Las cifras de porbreza multidimensional y tenemos serios problemas de sustitución de cultivos, tenemos un problema de narcotráfico muy fuerte en el litoral y aquí hay que hacer esos debates de control político de los responsables de estas regiones. Yo además creo que es muy importante el trabajo con las comunidades y me he dedicado a andar las entrañas de la región.



No es posible que un niño que nace en un departamento como el Chocó tiene 8 probabilidades de ser más pobre que uno que nace en Bogotá. Y si es así, por qué no hemos atacado ese problema que año tras año se repite. Aquí hay una inequidad que se quedó metida en las entrañas del país. Esto también pasa por falta de liderazgo pero también por clasismo y racismo, porque no les importa la vida de los negros, eso no le importa a nadie.

