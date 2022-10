Asocapitales, el gremio que agrupa a las ciudades capitales del país, está cumpliendo 10 años.



A propósito de esta década de la entidad, EL TIEMPO habló con Luz María Zapata, su directora, quien contó que el objetivo del gremio es seguir consolidándose como un centro de pensamiento.



Además, dijo que a corto plazo esperan poder aportar a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y que en las regionales del 2023 quisiera que sean más mujeres al frente de capitales.

Sobre la celebración de los 10 años, este lunes se llevará un encuentro en Tunja al que asistirán el presidente Gustavo Petro, miembro fundador de la entidad, y el profesor Carlos Moreno Gómez, experto en el concepto de ciudades de 15 minutos. El evento será transmitido desde las 10 a. m. en el sitio web www.asocapitales.co y el canal de YouTube de EL TIEMPO.



¿Qué se viene para Asocapitales en el marco de la celebración por sus 10 años?



Es un gremio muy joven y en este periodo de tiempo se ha venido consolidando como un gran centro de pensamiento. Fortalecimos muchísimo todo el tema de investigación, tenemos publicaciones muy interesantes, replanteamos las vocaciones de las ciudades capitales por sus competencias, por sus visiones, por sus posibilidades. Lo anterior, a parte del trabajo que hacemos como interlocutores frente al Gobierno Nacional, el Congreso y a las altas cortes.



¿Cómo define usted a Asocapitales?



Es el centro de pensamiento de los alcaldes de ciudades capitales con un gran potencial y yo creo que hemos ido fortaleciendo muchísimo toda la oficina jurídica. No solamente participamos en intervenciones ante las cortes colombianas, sino que también nos acaban de admitir como veedores ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia.



¿Cuál es la importancia de este gremio en esta década?



Uno de los grandes logros es ser categoría ciudad capital. Se aprobó el estatuto de ciudades capitales en la Ley 2082 del 2021. Y ese es nuestro estatuto, es decir, hoy existimos como categoría de ciudades capitales. Eso ha traído unos beneficios enormes para nosotros, para esa interlocución, ese trabajo con el Gobierno Nacional. Hemos logrado hacer muy buen trabajo coordinado con el Congreso de la República.



¿Qué se viene para Asocapitales?



El objetivo es seguir en esta senda de trabajo con el Gobierno, con el Congreso, con las cortes, pero también ir mejorando nuestro centro de pensamiento. Vamos a fortalecerlo, vamos a empezar a sacar cifras muy juiciosas en una alianza que vamos a tener con el Dane. Lo que buscamos es convertirnos en el gran centro de pensamiento de los territorios regionales. Más inmediato, es importante que en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional podamos incluir parte de los planes de desarrollo de las ciudades capitales. Una de las preocupaciones enormes que tenemos es la desincronización en los periodos de los mandatarios y esto nos complica mucho la labor. De hecho, hemos estado impulsando siempre la armonización de los períodos de la Presidencia, Congreso, gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas.



No somos partidarios de que las elecciones hicieran un solo día, sino la armonización de los períodos para que todos pudiéramos arrancar el mismo año.



¿Qué es ese centro de pensamiento del que habla? ¿Les dan insumos a los alcaldes de cómo mejorar sus ciudades?



Pero no solo a los alcaldes, a todo el mundo. Los invito a que visiten el sitio web de Asocapitales para que puedan tener acceso a toda la información que se imaginen con respecto a nosotros como ciudades capitales, entre números e investigaciones. La idea es tener a alguien que nos ayude a divulgar esa información para mensualmente dar los números de qué somos nosotros, qué representamos y en qué estamos.



Uno de los retos que tenemos como es cómo ser ese centro de pensamiento que esté dando las cifras de las ciudades capitales mes a mes, de cómo nos estamos comportando, sobre todo en materia de seguridad, que es donde más hay conflicto frente a los criterios, sobre si es percepción, pero que estamos bajando en tasa de homicidios verdadera. Queremos llegar a hacer eso con el enorme reto de que nos crean que es algo independiente.



A propósito del Plan de Desarrollo, ¿a ustedes que les gustaría incluir?



Tenemos el libro La clave está en los territorios y tenemos la esperanza de que muchas de esas inquietudes condensadas en La clave está en los territorios se vea reflejado el Plan de Desarrollo. ¿Qué quisiéramos? Por supuesto, los cubrimientos para la población migrante, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Prácticamente somos nosotros los que estamos respondiendo por esta población.



También queremos revisar el Sistema General de Participación, creemos que no nos están llegando lo suficiente recursos por por habitante. Queremos la revisión del SGP. Buscamos una revisión al tema de regalías, nos parece que el visto bueno al que estamos sometidos por parte de los departamentos hace que nosotros, en la práctica, no tengamos acceso a regalías. No puede ser que en las ciudades capitales vive el 47 por ciento de la población, casi la mitad de los colombianos, y, sin embargo, de los últimos 60 proyectos que se han aprobado por regalías, solo hemos podido sacar adelante tres proyectos. Eso no es coherente con la población que viven en las ciudades capitales y todo se debe a que estamos sometidos a la priorización de los departamentos y ellos nunca nos priorizan a nosotros los proyectos.



El PAE es otro de los temas que tenemos que revisar. Estamos preocupados porque hoy contamos con una tarifa de 570.000 pesos para las ciudades capitales centrales y 700.000 pesos para las ciudades capitales que está más en la periferia, entonces eso hace que el refrigerio con el que alimentemos a nuestros niños sean de 3.200 en las ciudades capitales con fácil acceso a los centros de abastecimiento y de 3.800 pesos a esas ciudades que están lejos de los centros de abastecimiento como Leticia y Arauca. Realmente con la inflación estamos viendo que es muy difícil abrir licitaciones y que se presenten oferentes porque no está cuadrando el negocio.



¿Cómo ve los primeros meses del gobierno Petro?



Como lo hemos sabido siempre en Asocapitales con nuestros mismos alcaldes, arrancar es difícil. Iniciar es complejo. Hacer que los equipos se consoliden es un reto enorme. Vemos que están en ese proceso de consolidar los equipos,





¿Como cree que va a ser la movida política en el 2023?



A pesar de que somos un gremio de políticos, de alcaldes y alcaldesas hemos tenido un manejo cuidadoso al interior de Asocapitales con no llevar los temas políticos al interior del gremio. Para nosotros ya empieza la campaña, vamos a tener que salir a defender mucho a nuestros alcaldes en este momento porque la campaña gira en torno de darles duro a los alcaldes. Siempre ha sido así, por eso el tema de armonización de periodos es tan importante. Si no existiera esta esta elección de por medio, estaríamos trabajando, estaríamos pensando en los planes de desarrollo.



Pero, ¿qué espera para el 2023?



Lo que digan en octubre los colombianos, pues nosotros lo vamos a asimilar como democráticamente es y trabajaremos con los próximos alcaldes y alcaldesas. Espero que aumente el número de alcaldesas, así que invito a las mujeres a que salgan y se inscriban y aspiren. En este momento solo tenemos dos alcaldesas.