Desde julio pasado, diferentes sectores del Partido Liberal, incluidas algunas juventudes y grupos de excongresistas, diputados y concejales, han solicitado que la colectividad aclare las reglas de juego del tema presidencial y considere la aspiración del senador y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco.



En diálogo con EL TIEMPO, Velasco explicó por qué, según él, este proceso no se ha movido dentro del liberalismo. También habló de las razones por las cuales cree que el Partido Liberal debe ir al Pacto Histórico, la coalición de izquierda y centroizquierda que busca la Presidencia.



¿Cómo va la campaña y la búsqueda de su aval en el Partido Liberal?

Con mucho entusiasmo. Es impresionante cómo líderes regionales de todo el país salen a acompañar y a decir que este país está pensando liberal. Recientemente alrededor de 120 líderes, entre ellos congresistas en actividad, concejales, exgobernadores, exsenadores, le insistieron al señor presidente César Gaviria, director del Partido Liberal, que diga cuáles son las reglas del juego para definir el aval liberal.



¿Y cómo va ese tema?

Creo que un aval no puede ser una cosa personal. Cuando una persona dirige un partido tiene que entender que dirige un grupo humano en el que hay que tomar decisiones democráticas y estamos llegando al peor de los extremos autocráticos en el liberalismo, donde una sola persona tiene la llave de entrada para que el partido participe en la elección presidencial.

@PartidoLiberal debe ser actor protagónico en #Elecciones2022 Por eso Jóvenes liberales hemos pedido a César Gaviria no dar más largas a la elección de un candidato presidencial. El liderazgo de @velascoluisf debe ser considerado para retomar nuestras históricas banderas 🚩 pic.twitter.com/9EISRZ6FiF — Felipe Melo 🇨🇴🕊️ (@felipemelo_co) January 21, 2022

¿Qué quiere decir con estas afirmaciones?

Que Colombia está pensando liberal y quiere acercarse a las ideas liberales y no puede ser que en este momento el director del partido, en una decisión autocrática, se encierre en un apartamento en Los Rosales, no hable con nadie y crea que la estrategia de la colectividad debe ser confiar en maquinarias liberales para ver cuántos votos saca; y, luego, como si estuviésemos en una subasta, salir a ofertar esos votos con los candidatos que tengan opciones. El partido tiene la capacidad de competir fraternamente en el Pacto Histórico.



¿Por qué quiere llevar al Partido Liberal al Pacto Histórico?

En las últimas décadas, Colombia ha sido gobernada por una casta llena de privilegios y que los defiende por encima de todo. El modelo económico, más que para producir riqueza, ha terminado concentrándola. Creo que el país necesita, debe tener la oportunidad de ensayar otro tipo de modelos en los que haya reindustrialización y creo que debemos buscar en el Pacto una opción alternativa. El espacio del liberalismo es con el Pacto Histórico.

¿Usted está de acuerdo con la propuesta de Gustavo Petro, precandidato del Pacto Histórico, de cancelar todas las licencias de explotación petrolera?

No. Creo en la esencia del proyecto del Pacto Histórico, pero también tengo mis ideas. Creo que Colombia y el mundo tienen que meterse en una lógica que entienda lo que está pasando con el calentamiento global y sería amigo de una política exterior económica para que se hable de unas apuestas serias para reemplazar las energías fósiles por unas más amigables.



Si el Partido Liberal no le da el aval, ¿seguirá en el Pacto Histórico y como aspirante presidencial?

Estamos estudiando mecanismos constitucionales y legales. Debo confesar que no es fácil, ya que en reformas constitucionales de fortalecimiento de los partidos se nos fue la mano y algunos de ellos se han convertido en cárceles en las que a los líderes no los dejan pensar distinto al jefe. He ocupado varias dignidades a nombre del liberalismo y me están quitando la posibilidad de representar a mi partido, es decir que me están quitando un derecho fundamental. Estamos buscando salidas y si no se encuentra, yo no me voy a ir del Pacto.



¿Qué opina de las conversaciones que ha habido entre el Partido Liberal y el exalcalde Alejandro Char sobre la campaña presidencial?

Alejandro Char es una figura interesante. Evidentemente tiene una influencia en su ciudad, Barranquilla, donde tiene cosas que mostrar, pero Alejandro Char es el mismo establecimiento. Puede ser un ejecutivo eficiente, que va a defender el modelo que le ha hecho mal a Colombia. No creo que el liberalismo deba estar allá. Me parece complejo que el partido que debe estar al lado de los sectores sociales, esté pensando en hacer acuerdos con quienes significan la defensa del establecimiento.

POLÍTICA