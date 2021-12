'No he sido uribista, pero sí he sido amigo de Álvaro Uribe': Luis Pérez

“No soy acomodado ni gradúo enemigos en política. Para mí una persona que pertenezca a una corriente política diferente a la mía no es enemigo ni tengo que hablar mal de él. Colombia se ha debatido entre el miedo y el odio", dijo a 'El Colombiano' el precandidato presidencial Luis Pérez.



Su pronunciamiento se dio en medio de la rebelión en el Pacto Histórico por el posible desembarco del exgobernador de Antioquia al movimiento político. Esto después de que Gustavo Petro contemplara esa posibilidad al asegurar que "el Pacto Histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto".



Se han dado un sinfín de reacciones por el pronunciamiento del líder de Colombia Humana. Sus allegados señalan que Pérez es uribista y, además, lo cuestionan por la Operación Orión.



De Iván Cepeda, por ejemplo, circula una captura de pantalla de un mensaje atribuido a él que dice: “Las relaciones políticas del Pacto Histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narco paramilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luis Pérez”.



Ante esto, el exalcalde de Medellín le dijo al diario de la capital antioqueña que "no he sido uribista, pero sí he sido amigo de Álvaro Uribe, es una cosa muy diferente”, argumentando que el Centro Democrático jamás lo ha apoyado y que, de hecho, en las elecciones de 2015 a la Gobernación de Antioquia él derrotó a Andrés Guerra, el candidato del expresidente.



Sobre la operación Orión, le dijo a 'El Colombiano' que "ningún gobierno puede permitir que una comuna esté vedada para el Estado. Yo llamo al resultado de esa operación como la pacificación de la Comuna 13, pues hoy es un epicentro de turismo, de paz y de interés mundial”.



Finalmente dijo que Gustavo Petro no es un riesgo para la democracia y que está recogiendo nuevamente la propuesta para poder concretar una reunión entre el expresidente César Gaviria y el líder de la oposición.



Así las cosas, indicó que va a "insistir en la posibilidad de que el Partido Liberal escoja un candidato y convoque a Gustavo Petro a una consulta en marzo de 2022”.



