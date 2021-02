Luis Pérez propone sustituir cultivos de hoja de coca por marihuana

Con una serie de propuestas de carácter nacional y con varias críticas a grupos políticos, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez anunció el comienzo de su campaña política para la presidencia de la República.

Pérez concedió entrevistas a medios locales en las que afirma que está pensando en lanzar un movimiento político por firmas en los meses de julio o agosto, el cual tendría como nombre “Colombia Independiente”.



El exgobernador y exalcalde de Medellín no descartó una posible alianza con otras expresiones regionales, como las que se están incubando alrededor de los nombres de Sergio Fajardo, Dilian Francisca Toro o Álex Char.



“Con todos los que menciona tenga una magnífica relación: Dilian, los Char, los exgobernadores, los exalcaldes. A todos estos sectores los veo muy entusiasmados en tener una propuesta regional”, dijo Pérez.

El político antioqueño anticipó algunas de las propuestas que expondrá en su eventual campaña presidencial; una de las más llamativas es la sustitución de cultivos de coca por cultivos de marihuana medicinal.



“Una de las alternativas que tengo para este tema es hacer un censo de todos los cultivos de coca que en el país y sustituirlos por el cultivo de marihuana o cannabis medicinal”, dijo Pérez y luego añadió: “Es uno de los mercados más grandes del mundo; que el Gobierno y los empresarios le puedan comprar este aceite y toda la producción derivada de los mismos”.



Los datos oficiales de la Onudoc indican que el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019. Este mismo año, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 toneladas métricas, lo que representó un aumento del 1,5%.

Otra de las propuestas del candidato en ciernes es aumentar las penas para quienes incurran en homicidio. “Dentro de las propuestas que tengo le voy a revelar otra: todo el que mate, cadena perpetua. Eso empieza a crear cultura, a respetar a los demás. Es que es muy doloroso que aquí maten a una persona por robarle un celular”.



El año pasado, el presidente Iván Duque promulgó la cadena perpetua para violadores de niños, después de que el Congreso modificó el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, el cual establecía la prohibición de penas como el destierro, la cadena perpetua o la confiscación.



Pérez no escapó al escenario de la política regional para lanzar algunas críticas, la principal de estas tuvo como blanco al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “No hay duda, con el respeto, la admiración y el afecto que le tengo al doctor Uribe; pero es un desafuero afirmar que intervengan a EPM. No tengo duda de que esto sale de esas peleas irracionales”.



El presidente Duque también fue objeto de sus reparos, particularmente por el manejo que le ha dado a la pandemia y por la decisión de impulsar una reforma tributaria en el periodo ordinario de sesiones que comenzará el próximo 16 de marzo.



Finalmente, dijo que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se siente incómodo con la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque, según él, perdieron injerencia en el manejo de las Empresas Públicas de Medellín (EPM).



“Muchas de estas empresas del GEA han crecido con la ayuda de EPM y han ganado mucho dinero. Perdieron la Alcaldía con Daniel Quintero y esto les ha traído muchos traumas y frustraciones. No han sabido aceptar la derrota, entonces han querido opacar el triunfo de Quintero”, aseguró.



