Elecciones Antioquia: ¿Luis Pérez es ahora la nueva carta del petrismo?

La adhesión del polémico Julián Bedoya –quien no tenía mayores posibilidades– a la campaña de Luis Pérez a la gobernación de Antioquia se interpreta como un movimiento de los sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro para evitar que ese cargo quede en manos de la derecha o de alguien que no sea cercano de la Casa de Nariño.



El acuerdo se venía cocinando hace unas semanas y se oficializó el martes, cuando anunciaron que esperaban conseguir un millón de votos y se quedarán con el cargo que hoy ocupa Aníbal Gaviria.



(Lea: Ariel Ávila: 'El Pacto Histórico no va a ganar nada y nosotros los 'verdes' casi nada')

La llegada del exsenador liberal, que es jefe de una disidencia roja en Antioquia de la que hace parte la representante María Eugenia Lopera, recordada por ser la congresista que salvó la polémica reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, habría sido acordada desde el petrismo.



(Lea: César Gaviria sobre las elecciones: ‘El país no se les puede entregar a los criminales’)



Varias fuentes le dijeron a EL TIEMPO que ante la inminente victoria de Federico Gutiérrez en Medellín, desde Bogotá vieron la necesidad de unir fuerzas e impedir que una de las principales gobernaciones del país quede en manos de un contradictor del presidente Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Pérez. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Incluso, se esperaba que Esteban Restrepo, candidato de Daniel Quintero, también renunciara a su aspiración y se uniera a Pérez, este descartó dicha alianza y sigue firme en la contienda. De hecho, esta semana arremetió contra Lupe y denunció que “personas allegadas a Luis Pérez están ofreciendo dinero para que lo acompañen a él”.



Bedoya y Pérez, dos políticos tradicionales del departamento de Antioquia, y que saben mover las llamadas maquinarias, son de origen liberal, pero están apartados de las toldas rojas hoy en día. Y, aunque no hacen parte de los sectores progresistas ni del Pacto Histórico, sí han coincidido con el presidente Petro, aunque Pérez se ha mostrado distante en los últimos meses.



(Otra noticia electoral: 'No es cierto que elecciones del 29 de octubre sean un plebiscito contra Petro': Racero)



El exsenador, señalado de hacer fraude en su título universitario en la Universidad de Medellín, le hizo campaña al presidente Gustavo Petro y varias veces se le ha visto en la Casa de Nariño. Incluso, en el Congreso lo señalan de ser un hombre clave para el Gobierno en las toldas liberales y se ha encargado de mover votos entre quienes tienen reparos con el expresidente César Gaviria, jefe del partido.



Pérez, por su parte, se ha desmarcado del presidente Petro, pero en Antioquia se comenta que habría apoyado la candidatura presidencial después de declinar su aspiración de llegar a la casa de Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Los candidatos a la gobernación de Antioquia. Foto: Cortesía

“Yo no soy petrista y tampoco pertenezco al uribismo, yo soy un hombre progresista como le gusta a toda Antioquia y vamos a trabajar siempre pensando en la unidad. Esta unión que hoy se registra, con la gran tarea que ha desarrollado el doctor Julián en Antioquia, es lo que nos ha llevado a pensar que la meta de un millón de votos es la meta que nos vamos a poner por la grandeza de Antioquia”, aseveró esta semana. Pérez ha liderado la intención de voto y hasta hoy algunos candidatos de centro y derecha intentan hacerle contrapeso.



(En otra noticia: ‘Tener 36 partidos políticos en Colombia le hace daño a la democracia’: Eduardo Pizarro)



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA