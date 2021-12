Luis Pérez asegura que no es cierto que haya llegado al Pacto Histórico

El exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Luis Pérez Gutiérrez le envió una carta al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, en la cual le dice que para "evitar tanta especulación imprecisa" le sugiere realizar una convención o un proceso democrático de selección del candidato liberal a la presidencia "para que compita con Gustavo Petro en las consultas internas de marzo".



En la misiva le dice que esto de paso es para construir un programa de gobierno audaz, progresista, para volver a recoger las mayorías liberales de Gaitán, Uribe Uribe, Galán y otros que tanta gloria le dieron el partido.

"Yo no he entrado al pacto histórico como se dice", señala de manera tajante Pérez en su carta. Agrega que su propuesta es institucional y es que el Partido Liberal enfrente a Gustavo Petro en una consulta popular.



"El partido siempre se ha identificado con las ideas progresistas y con alianzas con sectores de izquierda para ganar y gobernar. Participar en una consulta con Gustavo Petro en nada cambie la esencia del liberalismo, por el contrario, sería rejuvenecer las ideas liberales. Aquí hay exceso de prejuicios” señala



En su misiva a Gaviria, el exgobernador de Antioquía le dice que el Partido Liberal "no puede perder la presidencia por W, por no presentarse". Y asegura que excluirse de la contienda electoral nos política, es perder la vocación de poder presidencial y sería darle al liberalismo el i triste papel de tener congresistas para negociar prebendas.



"En democracia, a Gustavo Petro no hay que insultarlo, ni tenerle miedo, ni odiarlo; hay que confrontarlo con ideas y argumentos. No más odios ni más miedos entre colombianos. Una consulta entre Gustavo Petro y un candidato Liberal sería un exquisito escenario democrático que pondría el partido liberal como protagonista titular de la política y la opinión", le dice Pérez a Gaviria en su carta.



Para el aspirante presidencial, una consulta así en marzo traería pasión y alegría sin límites y quien la gane sería el próximo presidente de la República



