Luego de acordarlo con el partido que lo avaló, Colombia Renaciente, continuará solo en su aspiración por la Casa de Nariño. Murillo expresa que sintió que no había lugar para él en esta coalición y que la inclusión de sectores históricamente excluidos es algo en lo que no admite vacilaciones. Aunque varios precandidatos de dicha coalición lo invitaron a reconsiderar su decisión, Murillo dijo a EL TIEMPO que su decisión no tiene reversa.

¿Qué lo hizo tomar la decisión de abandonar la Coalición Centro Esperanza?

Yo estaba muy interesado en participar de la coalición, pero notamos que había una discusión sobre la disminución del número de candidatos, la cual no compartimos. Aunque el partido Colombia Renaciente es parte de la Coalición y se había acordado que tendría candidato, pero en una discusión de disminución del número de candidatos se entendió, al menos de mi parte, que no había posibilidad de tener la aspiración por allí. Conociendo lo que ha pasado con poblaciones que normalmente han estado en desventaja, nosotros dijimos que nos están cerrando la puerta.

¿Entonces continuará su candidatura con Colombia Renaciente?

Yo interpreté que simplemente no hay posibilidades allí de plantear una candidatura con una plataforma de presentarle ideas al país. Nosotros decidimos no seguir insistiendo en entrar en la coalición y más bien plantearle al país nuestras ideas de manera directa.



¿Cree que el aumento de candidatos podría afectar la coalición?

Se había planteado que los partidos que integren la Coalición Centro Esperanza llevarían candidatos a la consulta. Eso no le hace daño a la democracia, al contrario, la fortalece y de eso se tratan las primarias, la consulta, lo decantaría la consulta. Yo creo que en la situación que está el país y la falta de representación de ciertos grupos, es inaceptable tener vacilaciones y dudas frente a la inclusión de un sector afro, de mujeres, indígenas o campesinos. A mí me parece que en eso no se puede dudar y lo que llama la atención es que la gran mayoría de las coaliciones y los partidos no han hecho mucho para aumentar la representación de esa otra Colombia. Ese fue un criterio para que nosotros decidiéramos presentar nuestras propuestas al país de manera directa.

¿A qué se refiere cuando dijo que la Coalición Centro Esperanza no tiene visión?

Yo creo que en términos de inclusión es evidente y si estamos pensando en un proceso que represente la mayor parte de la población colombiana pues es muy deseable que esté representada la diversidad de género, étnica y racial, que era lo que en mi opinión representaba mi llegada a la Coalición. La aparición de un número creciente de candidatos y candidatas lo que fortalece es la democracia y no lo contrario, como se interpretó. Me pareció más un tema de cálculo electoral.

¿Qué les dice a los miembros de la CCE, quienes luego de anunciar su retiro lo invitaron a reconsiderar su decisión?

Yo agradezco los mensajes de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza. Ellos tienen su interpretación y percepción de lo que sucedió, que no coincide con la nuestra. El mensaje que le queremos enviar al país es que ya muchas de nuestras comunidades quieren que se le dé el tratamiento debido y no como un tratamiento de segunda. Nosotros lo que hemos acordado es hacer nuestra propuesta de manera directa y eso es una decisión que ya se ha tomado y es una decisión que se mantiene.

¿Cómo ha visto la representación afro en esta campaña?

Hay mucha retórica frente a la inclusión, no solamente de la agenda afrodescendiente sino de la agenda campesina, de las mujeres, indígena, hay buenos discursos, pero todavía no nos acostumbramos a trabajar hombro a hombro, a darle condiciones de igualdad a los líderes y lideresas de esas comunidades. Casi en todos los escenarios de esta contienda electoral hay un déficit enorme de participación de grupos como los que acabo de mencionar.

¿Qué expectativas tiene frente a su campaña?

Vamos a hacer una campaña distinta, donde podamos plantearle al país temas de preocupación de la gran mayoría de población colombiana. Nosotros creemos que somos un país con un enorme potencial que se ha desaprovechado por las enormes injusticias que tiene el país y en ese sentido nosotros queremos que el gobierno nacional se parezca a la sociedad colombiana en toda su diversidad. Hay líderes en lo local que están sembrando esperanza, que tienen proyectos novedosos, pero son ignorados o no se visibilizan o no se apoyan, esta propuesta persigue eso para poder transformar al país desde las regiones. Esta va a ser una campaña que viene desde las provincias, desde las comunas, localidades, consejos comunitarios, resguardos indígenas, reservas campesinas. Porque es precisamente en esos municipios donde está el poder del país. Además, Colombia es el país de la megadiversidad y debe basar su desarrollo en esta condición y hay nuevas economías, nuevos mercados, nuevas cadenas de valor que pueden generar mucha prosperidad. El país hay que llamarlo a la unidad y la unidad se construye con inclusión.

María Isabel Moreno Muñoz

REDACCIÓN POLÍTICA​

