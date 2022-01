El exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció este viernes que será el candidato presidencial único del partido Colombia Renaciente y que no se presentará a la consulta de marzo con la coalición Centro Esperanza.



Su decisión se da después de que, según él, esa convergencia política le dio "un portazo" y "ni siquiera consideraron mi candidatura", al asegurar que más precandidatos presidenciales los debilitaban.



"No me sentí bienvenido", indicó a los medios de comunicación. El exministro contó que después de que Colombia Renaciente - que hace parte de la coalición de centro - le pidiera ser su candidato, le presentaron la opción a la convergencia política pero no lo consideraron para presentarse en su consulta.



"En su momento acepté la invitación del partido Colombia Renaciente, un gran honor, para ser su candidato como parte de la coalición Centro Esperanza, convencido de que esta nueva dinámica de participación era lo que iba a hacer crecer la democracia en Colombia. Acepté", comenzó en su relato.



"Ayer vi con gran tristeza que la coalición dijo que el número de precandidatos delimita, y lo que es peor, ni siquiera consideraron por un simple criterio de inclusión que la llegada de una mujer y de un hombre afrocolombiano era la oportunidad perfecta para que el país se sintiera representado en su totalidad", prosiguió, concluyendo que "por esto no me puedo permitir hacer caso omiso a esta ofensa contra la construcción democrática del país".



Ante esto, ha decidido continuar con su aspiración presidencial como candidato único de Colombia Renaciente, pero "retirando su intención de ser precandidato de la coalición Centro Esperanza".



Hasta el momento, los miembros de la convergencia política de centro no se ha pronunciado sobre la que sería su primera crisis interna.



POLÍTICA