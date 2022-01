Líderes de las bases liberales enviaron una carta del director del Partido Liberal, Cesar Gaviria, en la que le solicitan entregar el aval para candidatura presencial al senador Luis Fernando Velasco, quien representa ampliamente el ideario liberal.



Sin embargo, el Partido Liberal aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. Incluso, algunos sectores dentro de la colectividad han manifestado que esta decisión debería ser objeto de una convención del partido.



“La receta que el Pacto le ofrece al país está en las ideas liberales, por ello nosotros le pedimos al senador Luis Fernando Velasco que nos representara y volviendo a la plaza pública, recordara que lo que hoy necesita Colombia es más democracia y más liberalismo”, dice la carta.



En la misiva, le piden al expresidente no abandonar las ideas sociales y progresistas que han hecho grande el partido.



“Sea audaz, a usted el país lo juzgara por la constitución que saco adelante contra todo pronóstico y no por el número de curules que saque en marzo, y esperamos la historia nos recuerde como el partido que supo escuchar el sentimiento de un país en una de sus peores crisis, y por ello pacto con las fuerzas sociales que legítimamente representan el cambio y no como un partido sin grandeza que se refugió en la comodidad del establecimiento y traicionó la historia de los liberales”, dice la carta que tiene firmantes de todos los departamento del país.

En entrevista con EL TIEMPO, Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria, manifestó que ve muy difícil que se tome una decisión antes de las consultas del próximo 13 de marzo.



“Eso es una decisión de la bancada. Al principio noté mucho afán por tomar una decisión, pero conociendo la dinámica, es difícil hacer una convención en medio de elecciones de Congreso. Traer delegados no solo es costoso, sino que los activistas están recorriendo barrios y veredas. No creo que esa decisión deba ser virtual”, dijo.



Además, Simón Gaviria aseguró que “Lo natural sería reunirse después de elecciones del Congreso y tomar una decisión. Nuevamente el proceso de decisión debe ser amplio e institucional”.



Hasta el momento no se ve una salida fácil para el liberalismo sobre esta decisión.

