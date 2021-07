‘Próximo gobierno tiene que arrancar con plan de reactivación’: Velasco

Haciendo duras críticas al director del Partido Liberal, César Gaviria, el senador Luis Fernando Velasco habló con EL TIEMPO sobre su aspiración presidencial, en la cual uno de los propósitos es la unión de la centroizquierda del país.



¿Cómo será su campaña?

Las ideas liberales están vigentes, más que nunca. Hoy, el país está pensando liberal y cree que tenemos un modelo económico equivocado, en el que los que especulan terminan ganando más que los que trabajan. Tenemos que cambiar eso y tener un gobierno más cercano a la gente y que se la juegue a fondo con el acuerdo de paz.



¿Se siente más cercano al Pacto Histórico o a la Coalición de la Esperanza o de centroizquierda?

Me siento más cercano a una base de millones de colombianos que piensan liberal, que les quieren decir a los líderes del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza, de Alianza Verde y a otros liberales que tienen que unirse, que no pueden ser tan irresponsables hoy, en un momento en que el país quiere cambio, para mantener una lucha que mucha gente no entiende y vetos entre quienes quieren cambiar el país.

¿Cuál es la propuesta para la reactivación del país?

El próximo gobierno tiene que arrancar con un plan de reactivación. El mío es que no podemos mantener ortodoxia económica en un momento de crisis. El Ministerio de Hacienda tiene que salir con una emisión grande de bonos, de TES, y el Banco de la República los tiene que comprar. Nos tiene que ayudar. Serían 20 o 30 billones de pesos para meterle a la economía. Lleguémosles al micro-empresario, al informal, devolvámosles la posibilidad de tener dinero y arrancar su negocio.



La mayoría de la bancada liberal y de los votos parecen estar con las directivas del partido, ¿qué hacer ante esto?

No, ahí no están los votos, están los avales. Ellos, en público, dicen que están con César Gaviria, y en privado me dicen que le jale, que empuje, porque ellos saben que este país va a cambiar y el cambio es sin la familia Gaviria.

