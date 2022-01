El contador y docente universitario Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Colmenares, visitó en las últimas horas la tumba de su hijo, quien murió hace once años en hechos que no han podido ser plenamente esclarecidos por la justicia colombiana.

“Hoy de regreso a Bogotá pasé primero a la tumba de mi hijo para despedirme y rogar su intercesión en todo lo que lleve a cabo de pensamiento, palabra y obra”, contó Colmenares en su cuenta de Instagram.



La publicación la acompañó con una fotografía en la que se puede ver de fondo a la tumba de su hijo Luis Andrés.



-Lea también: ¿Qué significa que el chavismo perdiera en el estado de Chávez?



“Le pido que todo me salga bien en este camino, y me ayude a lograr el objetivo de llegar al Senado, para liderar el trámite de la reforma judicial que necesitan las víctimas”, señaló.

La tumba de Colmenares está en el cementerio central de Villanueva (La Guajira), de donde su familia es oriunda.



El pasado mes de diciembre, Luis Alonso anunció su aspiración al Congreso de la República en las elecciones de este 2022. Lo hará al Senado, con el respaldo del partido Cambio Radical.



-Lea también: ¿Qué se sabe de 'deltacron', la supuesta nueva variante?



“Hoy, hago público para todos ustedes mis ganas y mi decisión de llegar al Senado de la República, desde donde lucharé porque Colombia merece justicia. La Guajira merece Justicia. Los contadores públicos merecen justicia. Y no descansaré hasta lograrlo”, dijo en su momento Colmenares.

Por su parte, tras más de 11 años de la muerte de Luis Andrés y de un polémico y mediático proceso judicial, no hay claridad sobre lo que ocurrió esa noche.



​​El Tribunal de Bogotá cuestionó las evidencias presentadas y dijo que no demostró la tesis de la Fiscalía ni la de la defensa, lo que configuró la duda razonable.



El magistrado del caso incluso señaló que a partir de los elementos del caso, no era posible determinar si la muerte de Colmenares fue un homicidio o un accidente.



-Lea también: ¿Por qué están pintando una línea verde sobre un carril de la Autonorte?

Además de la absolución, en segunda instancia, de Laura Moreno y Jessy Quintero, el 8 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas, señalado de ser el presunto culpable de la muerte de Luis Andrés Colmenares.



Sin embargo, el tribunal señaló que no había duda de que el joven Colmenares había sido asesinado, descartando la versión de los acusados que aseguraba que Colmenares cayó accidentalmente al caño y murió ahogado.



De acuerdo con el fallo, no se pudo establecer que Cárdenas haya tenido responsabilidad en la muerte. Además, señaló que pese a que existe la posibilidad de que el implicado hubiese sido uno de los coautores, no hay prueba concluyente en su contra.



-Lea también: La increíble historia del hombre que se enamoró de un robot.



Este proceso no fue llevado en casación a la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto quedó cerrado.



Hasta ahora, las únicas condenas por el caso por la muerte de Colmenares han sido las de tres falsos testigos, presentados en su momento por la Fiscalía.



EL TIEMPO