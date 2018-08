Lugares donde triunfó el no en al menos una pregunta de la consulta

Cacahual, municipio del departamento de Guainía, e India, país del continente asiático, fueron los únicos lugares en donde el no tuvo más o igual figuración que el sí en al menos una pregunta de las 7 que tenía la consulta anticorrupción.

En Cacahual, la pregunta sobre aprobar que las personas electas mediante votos hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés tuvo un empate.



Tanto para el sí como el no, los sufragios fueron 24.



En el caso del consulado en India, la pregunta en la que venció el no fue la que se proponía reducir lo que se le paga a los congresistas: de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.



El no obtuvo 4 votos (57,14%) contra 3 del sí (42,85%).



