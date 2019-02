Lucho Garzón será candidato a la alcaldía de Bogotá

El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón volverá a aspirar a la alcaldía de la capital. Así se lo confirmó a EL TIEMPO en la mañana de este viernes durante un Facebook Live que se realizó a propósito del movimiento político En Marcha, que promueve junto a los exministros liberales Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.

“Voy a ser protagonista. Ellos (Cristo y Rivera) me han dicho que sea el jefe de Bogotá, pero no me han dado manual de funciones”, aseveró Gazón.



Lucho, quien fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 por el Polo Democrático, aseguró que será el candidato por ese movimiento que esta semana fue inscrito en el

Consejo Nacional Electoral y busca, según sus creadores, rescatar las ideas liberales.



“Son liberales y no disidencia Liberal, y yo soy un liberal en el mundo social y en el mundo de la izquierda, a pesar de que pertenecí a agrupaciones de izquierda, nos acercamos, este es un punto de encuentro. Yo represento una historia de vida, una cultura diferente política a de ellos, ellos diferente a la mía, y vamos a ver cada día cómo nos vamos encontrando”.

Garzón explicó que él intentó alejarse de la política, pero esta misma lo obligó a volver. “Yo intenté tirármelas de Obama, de Santos y de Belisario de ser un ex tranquilo, pero entonces uno empieza a recibir palo y palo”, comentó.



El exalcalde, quien además fue ministro de Trabajo durante la presidencia de Juan Manuel Santos, comentó que los temas claves para el futuro de Bogotá son la movilidad, la seguridad y el medioambiente.



