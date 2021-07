Los ‘verdes’ rechazan ‘el matoneo’ del petrismo

La fractura entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza —ambos con militantes de centro y centroizquierda— se agudizó aún más en las últimas horas tras la derrota del senador Gustavo Bolívar en la búsqueda de una posición en la mesa directiva del Congreso.



Mauricio Toro, congresista de los 'verdes', ha sido uno de los legisladores que con mayor vehemencia han reaccionado ante las críticas provenientes del Pacto Histórico, quienes tienen en Gustavo Petro a su principal figura de cara a las elecciones de 2022.



Toro, quien recordó además que es la primera vez que el postulado por la oposición es rechazado por la mayoría, dijo que el hecho de que Bolívar haya perdido tiene varias lecturas: “Los petristas lo idolatrarán como mártir, pero también vale la pena reflexionar sobre la falta de habilidad para convencer, convocar, concertar”.



“La democracia no es imposición de los ideales propios, no es matoneo y definitivamente la democracia no es el mundo de Twitter, donde los petristas creen que son mayoría absoluta incuestionable”, dijo Toro.



Es más, el legislador anotó: “Vale recordar: Petro perdió en 2018, así como Bolívar hoy, por el rechazo que generan”.



“¿Se imaginan que estarían diciendo las hordas petristas si fueran los 'verdes' los que hubieran votado por este señor?”, se cuestionó.



“Pero como fueron los senadores de Colombia Humana los que votaron por el candidato conservador/uribista, ahí si no exigen”.



