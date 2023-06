Este martes se reveló lo que ha sido llamado el “computador” del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Se trata de un documento en el que se lleva la cuenta de la burocracia que la entidad estaría repartiendo a los partidos. Gilberto Rondón, de origen liberal, y quien está al frente del FNA, estaría repartiendo a manos llenas los cargos directivos entre congresistas de su partido. La denuncia la hizo la periodista Paola Herrera, de W Radio.



Rondón ha hecho carrera en el Partido Liberal, primero como congresista, luego como abogado y ahora como cuota en una de las entidades del Gobierno. Es cercano al expresidente César Gaviria y esta fue una de las razones por las que habría llegado al FNA. Su administración no había generado mayor ruido hasta que se conocieron las supuestas entregas de cargos a allegados de los principales congresistas liberales. El hecho generó la sospecha entre las fuerzas de oposición de si sería bajo estas entregas burocráticas que se estaba destrabando el trámite de la reforma de la salud y otros proyectos de interés del Ejecutivo.



Ante los señalamientos, Rondón ha tenido distintas respuestas. En un primer momento, en W Radio, defendió la repartición de cargos a miembros de su colectividad. “No sé cuántas cuotas se les ha dado a esos representantes y senadores porque yo no tengo la cuenta; pero ellos tendrían derecho a ello porque estamos en una democracia pluralista y participativa y en la que el que gana las elecciones gobierna con su gente. Y el Pacto Histórico ganó las elecciones”, expresó Rondón al aire.

El presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón.

Sin embargo, en ese mismo diálogo radial aclaró que la entrega de cargos no implica ningún intento de ‘mermelada’, sino que es “una participación burocrática legal”. En ese mismo sentido señaló que la entidad que dirigía no es un una “bolsa de empleo para el Partido Liberal”, sino que simplemente comenzó a pedir hojas de vida a distintos sectores para encontrar perfiles que “le sirvan al Fondo”.



Pese a ello, de acuerdo con el funcionario, la búsqueda no habría sido del todo fructífera, pues aún tendría seis de las nueve vicepresidencias del FNA vacantes ante la imposibilidad de encontrarles una persona capaz para asumir sus tareas.



Tras la denuncia de las supuestas entregas burocráticas o repartición de ‘mermelada’ para ‘aceitar’ el trámite de las reformas, se supo que desde la Casa de Nariño se habría pedido la carta de renuncia de Gilberto Rondón. Inicialmente, allegados al Presidente desmintieron dicha información. Sin embargo, en el Partido Liberal se están moviendo para encontrarle un reemplazo a su ficha.



Suena con fuerza que la administración de Gustavo Petro podría entregarle la entidad para el fomento del ahorro a un cercano a Julián Bedoya, el controvertido exsenador que aspira a la gobernación de Antioquia. Eso no fue bien recibido por algunos liberales allegados al Ejecutivo, que ya han dicho que pasarían a la oposición si termina entregándose esta entidad a alguien como Bedoya, que ha sabido relacionarse con el Gobierno, pero que tiene rechazo de un importante sector del partido del que hace parte. De acuerdo con voces del Partido Liberal, el exsenador se estaría moviendo para poner a Luciano Grisales, exrepresentante liberal por el Quindío.



Julián Bedoya, de la mano del senador Carlos Andrés Trujillo, conservador, ha estado presto para ayudar al Gobierno en el Congreso. Los dos han ido en varias ocasiones en contravía de la posición oficial de sus partidos y han logrado mover la agenda gubernamental y conseguir apoyos de los congresistas de sus colectividades. Aunque no muy bien recibidos entre conservadores y liberales, sus apoyos han sido cruciales como la reforma de la salud.

La denuncia en números

De acuerdo con las revelaciones hechas por W Radio, los congresistas liberales habrían entregado cerca de 250 hojas de vida para que personas de su cuerda ocuparan cargos en el Fondo Nacional del Ahorro. Hasta el momento, de acuerdo con la información periodística, se habrían surtido 110 cargos. Además, se habría comenzado una ronda de despidos para hacerle espacio a las cuotas políticas que estarían llegando.



Según el “computador” del FNA el senador Mauricio Gómez habría entregado 28 hojas de vida y habría conseguido que siete allegados quedaran con puestos en la entidad. No obstante, en diálogo con EL TIEMPO, Gómez rechazó tajantemente que hubiese puesto cuotas en dicha entidad y sobre todo que eso hubiese servido para que apoyara proyectos del gobierno.



“Mis actuaciones ha sido en contra del Gobierno y mis votaciones han sido negativas a las reformas”, fue el comentario del senador, que reiteró que sus “actuaciones hablan” por él. En ese sentido destacó que no ha apoyado la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y que ha sido crítico de la reforma de la salud. En ese camino señaló que anunciaba desde ya su no a dicho proyecto, por el que supuestamente habría recibido cuotas, y que se mantiene en las “líneas rojas de su partido”.



(Además: ¿Por qué el Gobierno no logra que avance la discusión de la reforma de la salud?)



En su conversación con este periódico, el senador Mauricio Gómez negó que haya puesto gente de su línea en el FNA, aunque hizo la salvedad de que “el meollo es cuando uno dicen que va a votar por un proyecto a cambio de cargos, cuando no es así”.



El senador Fabio Amín, que es presidente de la Comisión Primera, también fue mencionado en las listas de supuesta burocracia. De acuerdo con W Radio, a este le habrían prometido 18 cupos, de los que hasta el momento le habrían dado 8 contratos. Al igual que Gómez, la cabeza de la Primera también negó en conversaciones con este diario que haya recibido burocracia.



Amín reconoció su cercanía por más de 10 años con Gilberto Rondón, con el que compartieron cuando ambos pasaron por la Cámara de Representantes. En esto añadió que “se convirtió en el abogado del partido y mi abogado personal en los procesos del CNE. Conozco a su familia”. A pesar de reconocer esa amistad, se mantuvo en que no tiene “una representación política en el FNA”.



“Que haya personas que yo conozca que trabajen en el FNA podría suceder, pero no hay un vicepresidente, gerente o director que me represente”, añadió Amín, que aseguró que no tiene sentido que se hable de cuotas en una entidad a su nombre cuando normalmente se buscan es en los cargos administrativos y eso no habría ocurrido en su caso. “Uno hace eso con cargos importantes con representación, no cargos bajos. Pueden comprobar que en ese tipo de cargos altos no hay un solo amigo político mío”, concluyó la cabeza de la primera.



Además de los dos senadores mencionados anteriormente, también se menciona en la investigación periodística a los senadores Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto, que supuestamente hasta el momento habrían conseguido que cuatro personas de su línea entraran a la entidad liderada por Gilberto Rondón.



En las investigaciones publicadas por W Radio también est{an los nombres de representantes Andrés Calle, Karime Cotes, Alexander Bermúdez, Álvaro Leonel Rueda, Álvaro Monedero, Wilmer Guerrero, Octavio Cardona, Sandra Aristizábal, Cesar Gómez, Dolcey Torres, Flor Perdomo, Germán Rozo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Karina Bocanegra, entre otros. Varios han rechazado la supuesta entrega de cargos a cambio de apoyos en las reformas que actualmente se est{an tramitando el gobierno de Gustavo Petro.



Otras voces del Partido Liberal, que prefirieron no revelar su identidad, expresaron que el tema de las supuestas entregas de cargos por parte del Gobierno a algunos congresistas está enmarcado en las divergencias que ha tenido las directivas de esta colectividad, específicamente el expresidente César Gaviria, con el primer mandatario. Supuestamente estos cargos se estarían entregando para restarle poder a Gaviria en la dirección y garantizar apoyos en las reformas. Por el momento, más allá de la versiones de la salida de Rondón del FNA, no hay un pronunciamiento oficial del Ejecutivo .



