El poder paisa en Andes / En secreto

El viernes se realizó, en Andes (Antioquia), un encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño en el que compartieron la mesa principal el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe. Y, como son dos de los dirigentes de origen paisa más destacados, ambos tuvieron espacio para intervenir.



Junto con ellos también estaban el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente del Senado, Ernesto Macías, del Huila.

Duque empieza periplo por Europa

El presidente Iván Duque inicia mañana un recorrido por Europa que lo llevará por varios países, en donde tendrá encuentros con empresarios, dictará conferencias y se reunirá con mandatarios. La agenda comenzará este lunes en Londres, donde tendrá una reunión bilateral con la primera ministra, Theresa May. El martes, la cita será con el príncipe Carlos. También sostendrá encuentros con los mandatarios de Suiza, Ueli Maurer, y de Francia, Emmanuel Macron.

Las particulares leyes derogadas

La ley que impide la importación de chinos a Colombia, el decreto que impone dos años de prisión para quien mienta ante un párroco y la ley por la cual se dispone la construcción de lazaretos para quienes sufren de lepra son algunas de las 10.667 normas obsoletas que hacían parte del ordenamiento jurídico colombiano y fueron eliminadas esta semana por el Congreso. El paquete de leyes que fue depurado contenía normas que venían, incluso, desde 1866. Algunos congresistas quedaron tan contentos con este hecho que ya están pensando en una segunda depuración.

Empezó la puja por la Registraduría

Aunque el nuevo registrador nacional deberá asumir el cargo en diciembre próximo, la puja por quedarse con ese puesto ya comenzó. Entre los pesos pesados que aspiran al cargo están Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación de Departamentos; Alexánder Vega, expresidente del Consejo Electoral; y Wilson Ruiz, exmagistrado de la Judicatura.

Una larga lista

Si bien el presidente Iván Duque no ha soltado prenda sobre posibles integrantes de su terna para fiscal general, ha trascendido que el mandatario sí ha evaluado algunos posibles nombres, que hasta ahora serían más de 20. El jefe de Estado ha dicho que la terna tendrá mujeres, y en ese sentido, todo indica que son más de 15 las que está examinando.

De corrientazo

El fiscal (e) Fabio Espitia tiene sorprendidos a los funcionarios de la entidad. Prácticamente todos los días llega muy temprano a su despacho y luego baja a desayunar en el restaurante que tiene la Fiscalía para los empleados. Allí mismo almuerza un corrientazo y toma tinto.

Yatra salió a relucir en cumbre presidencial en Buenos Aires

Esta semana, en Buenos Aires, en la declaración oficial de los presidentes Iván Duque y Mauricio Macri, el mandatario argentino dijo que le tuvo que hacer “un reclamo formal” a su colega, y todo porque a su hija Antonia “le ha robado el corazón Sebastián Yatra”. Y continuó con su cordial reclamo: “Así que le he dicho que, por favor, lo ponga en su lugar, porque no me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita”.

Tras presidencia de Cámara de Comercio

La presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá puso a competir a la gerente general de TransMilenio, María Consuelo Araújo, y a la exviceministra de las TIC María Carolina Hoyos, hija de Diana Turbay. A esta última se la ha visto hablando con algunos partidos políticos en los últimos días. Araújo, por su lado, tiene en su hoja de vida haber sido Canciller del expresidente Álvaro Uribe, además de tener cercanía con líderes representativos del Centro Democrático como la ministra de Trabajo, Alicia Arango.

La incapacidad médica de José Obdulio

José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), quien tuvo un episodio de tensión baja, sigue en total reposo en su apartamento de Bogotá, alejado de cualquier actividad política o legislativa. Está dedicado a la lectura y a ver documentales de YouTube. Por ahora les ha dicho a algunas personas cercanas que como su incapacidad médica va hasta el 19 de julio, se la va a tomar toda.

El libro de Néstor Humberto

El exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, está entregado a un año sabático en el exterior que dedicará a estudiar y a escribir un par de libros. Su primer texto, que ya comenzó, versará sobre el papel que la Fiscalía General, a su cargo, jugó frente al acuerdo de paz con las Farc y su desarrollo. Tendrá consideraciones de fondo, pero también anécdotas e intimidades. Quienes han oído hablar del tema anticipan que será bastante revelador y polémico.

Petro sí consume azúcar

El presidente de Asocaña, Juan Carlos Mira, desempolvó esta semana una fotografía en la que Gustavo Petro aparece poniéndole azúcar a su café, que él mismo le tomó, en la campaña. Petro, quien esta semana se declaró enemigo del azúcar, escribió en su cuenta de Twitter: “¿Sabían ustedes que el azúcar es una droga mucho más dañina que la marihuana o la cocaína?”. “Está equivocado. Además creo que ud. la consume habitualmente”, le respondió Mira, también en su cuenta de Twitter, adjuntando la foto de Petro y su café.

POLÍTICA