Ernesto Macías Tovar lanzó su nuevo libro titulado 'Resiliencia', en el cual relata algunos de lo momentos más definitivos durante el gobierno del presidente Iván Duque. A continuación un fragmento de un capítulo del nuevo texto.



Seis tiros de fusil impactaron en el helicóptero presidencial cuando Iván Duque se desplazaba desde el municipio de Sardinata, en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, hacia Cúcuta, después de cumplir con una jornada relacionada con la agenda de Paz con Legalidad.



Con alguna frecuencia acompaño al presidente Duque en sus desplazamientos por el territorio nacional, con el propósito de complementar la tarea que cumplen sus colaboradores y, en los vuelos, conversar con él sobre aspectos de la política del país y de la agenda legislativa. En esta ocasión, recibí una llamada de María Paula Correa, jefa de Gabinete de la Presidencia, para invitarme a acompañar al Presidente en una visita que tenía prevista en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, un pequeño municipio muy cerca de la frontera con Venezuela, de aproximadamente veinticinco mil habitantes, y distante unos ochenta kilómetros de Cúcuta (...).



Le respondí a María Paula que sí lo podía acompañar. Ese día, viernes 25 de junio de 2021, muy temprano llegué al terminal aéreo militar de Catam, de donde sale el Presidente para cualquier destino nacional o internacional, y allí estaban listos para el viaje al Catatumbo los ministros de Educación, María Victoria Angulo; de Defensa, Diego Molano; del Interior, Daniel Palacios; de Minas y Energía, Diego Mesa, y de Ambiente, Carlos Correa; además, los consejeros presidenciales, Ana María Palau de Regiones; Emilio Archila, de la Estabilización; Juan Camilo Restrepo, de Paz, y Rafael Guarín, de Seguridad (...).



Por sus condiciones climáticas excepcionales es una zona propicia para la siembra de cultivos de uso ilícito a gran escala, como la hoja de coca, materia prima para la fabricación de clorhidrato de cocaína, razón por la cual abundan los laboratorios o “cocinas” que lo procesan, y tras de esta situación se han asentado allí distintos grupos armados al margen de la ley (...).



El libro fue presentado por Andrés Mompotes director de EL TIEMPO. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Aterrizamos en Cúcuta y de inmediato abordamos el helicóptero presidencial FAC 007, para llegar al destino final. Estaban dispuestos cuatro helicópteros, tres negros y uno gris, el del Presidente, en el cual embarcamos, además del mandatario, los ministros de Defensa, Diego Molano: el del Interior, Daniel Palacios, su hermano Andrés Duque y yo; y nos acompañaban cuatro oficiales de la Fuerza Pública. Luego de veinticinco minutos de vuelo, llegamos a Sardinata (...).



Debido a las características de la zona, y los antecedentes en materia de orden público, además del atentado que diez días atrás había ocurrido con un carro bomba en la Brigada del Ejército establecida en Cúcuta, yo le expresé al presidente Duque que para mayor seguridad de él, debería intervenir temprano y salir un par de horas antes de lo previsto. Él prefirió agotar toda la agenda, pero pidió agilizar las intervenciones de los funcionarios, lo cual logró que el evento terminara una hora antes (...).



Abordamos, las mismas personas que habíamos llegado en el FAC 007, y se sumaron el gobernador, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, invitados por el Presidente. Despegamos hacia las 3:30 de la tarde y todo iba completamente normal hasta que después de unos veinte minutos de vuelo el helicóptero comenzó a descender para realizar la aproximación al aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, cuando escuchamos un sonido extraño, como aquel que se siente en la preparación de las palomitas de maíz, o el granizo que cae con fuerza sobre el automóvil. El gobernador Serrano, que estaba a mi lado, me dijo: “... senador, eso suena como si nos estuvieran disparando”; yo sentía exactamente lo mismo y le pregunté al auxiliar de la Fuerza Aérea que estaba sentado a mi lado qué estaba pasando. El oficial me respondió que estuviéramos tranquilos y con un gesto me pidió que ayudara a conservar la calma. Por supuesto, él estaba en comunicación interna con los pilotos y sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y que estábamos en una emergencia con el Presidente de la República a bordo; es decir, la situación era compleja, muy compleja, era de la mayor gravedad.



En el entretanto, yo miraba al presidente Duque, que estaba sentado frente a mí y quien había inclinado un poco la silla, y llevaba los ojos cerrados, aunque no dormía; los demás simplemente miraban hacia todos los lados, reflejando en sus caras inquietud e incertidumbre. El sonido de “las crispetas” fue relativamente largo, aunque duró solamente unos quince o veinte segundos. El gobernador y yo no parábamos de conversar en voz baja, con el convencimiento de que nos habían disparado (...).

Yo pensaba en que el Presidente estaba gravemente amenazado porque durante su gobierno habían caído abatidos un centenar de cabecillas de grupos criminales relacionados todos con el narcotráfico y que estábamos en una zona gravemente afectada por la siembra de cultivos de coca. Pensaba en mi familia, en mis hijos y en mi pequeña nieta y le pedía a Dios que me permitiera disfrutarlos un tiempo más. Pensaba, qué sería del país si los bandidos lograban el objetivo de asesinar al Presidente. En fin, pensaba en muchas cosas.



Sin duda, gracias a la protección de Dios, a la pericia de los pilotos del helicóptero y, por supuesto, a la calidad de esa máquina construida para la guerra, logramos aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta. El FAC 007 carreteó hasta un sitio seguro de parqueo, el coronel que estaba al mando de la aeronave como piloto descendió rápidamente para inspeccionar el aparato, y, posteriormente, abrió la puerta por el lado del presidente Duque y le entregó el informe: “Señor Presidente, fuimos atacados y el helicóptero fue impactado en varias partes, pero esta es una aeronave muy segura, blindada y equipada con instrumentos de inteligencia que permiten enfrentar cualquier situación de emergencia, por esa razón logramos aterrizar sin ningún inconveniente”.



Descendimos todos de la aeronave y observamos los impactos en varias partes de la misma. Me impresionó ver que había sido alcanzada con un proyectil una de las aspas, o palas, o hélices del rotor de cola, y sabemos que ese componente del helicóptero tiene una función básica y es la de mantener el aparato estable en el aire, luego, en donde hubiese sido impactado el rotor, claramente la aeronave se hubiera precipitado a tierra. Después, nos dirigimos hacia un avión que estaba previsto para nuestro regreso a Bogotá con los ministros y los demás funcionarios, y el avión presidencial salía con el presidente para Cartagena; sin embargo, una contraorden de la seguridad del jefe de Estado nos indicó que deberíamos desembarcar porque habían decidido hacer un cambio o cruce de aeronaves.



En el entretanto, los técnicos y pilotos de la Fuerza Aérea inspeccionaron con mayor detalle el helicóptero FAC 007 y tan pronto tuvieron un primer detalle del mismo, informaron al Presidente que la aeronave había recibido seis impactos de proyectiles disparados, al parecer con fusil AK-47. Además, ya se había iniciado la investigación en el lugar desde donde presumiblemente habían cometido el atentado (...).

Un potrero aledaño

Al día siguiente, el sábado 26 de junio de 2021, me enteré por los medios de comunicación de que unidades del Ejército y de Policía habían ubicado el lugar desde donde presuntamente dos criminales se habrían ubicado para disparar contra el helicóptero presidencial.



Se trataba de un potrero aledaño a un barrio marginal de Cúcuta, el cual se encontraba en la línea de aproximación a una de las pistas del aeropuerto, pues por las circunstancias de los vientos en ese aeropuerto fueron construidas dos pistas que se cruzan en forma de equis. Allí encontraron abandonados dos fusiles con sus respectivos proveedores desocupados o disparados, uno tipo FAL calibre 7-62, “con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela”; y el otro, un AK-47. También se encontró en el lugar munición que no alcanzaron a utilizar (...).



El sábado 17 de julio de 2021, las autoridades de la Fuerza Pública, conjuntamente con el CTI de la Fiscalía, mediante varios operativos desarrollados en Cúcuta, y el municipio de Tibú, lograron la captura de ocho personas que estarían presuntamente relacionadas con el atentado al Presidente de la República, y los demás hechos violentos que ocurrieron en Cúcuta, especialmente en contra de la Brigada 30 del Ejército.



Y causó mucha curiosidad y, sobre todo, sorpresa que entre los capturados cayó el capitán retirado del Ejército Andrés Medina, alias el Capi, llamado a calificar servicios por una presunta cercanía suya con alias Megateo, de la organización terrorista colombiana Eln, y con un grupo criminal dedicado especialmente al tráfico de gasolina venezolana. Megateo trabajó como escolta en la Unidad Nacional de Protección entre los años 2019 y 2020, contratado por una empresa prestadora de esos servicios y cuyo gerente es el exsecretario de la JEP Néstor Raúl Correa. Aquel señalado criminal fue un sujeto clave en los dos atentados, pues las autoridades tienen la información comprobada de que participó de manera directa en uno de los atentados y de manera indirecta en el otro.



Hay un documento en poder de la Fiscalía que causa impresión al conocerlo porque aparece en este que alias el Capi prometió un 95 por ciento de probabilidad de la llegada del presidente Iván Duque a los puntos planeados; es decir, la información que poseía el delincuente venía de fuente muy seria. El ‘Capi’ bautizó el plan macabro como “Operación Colombia 6”. En ese documento contenido en una carpeta de once hojas, el exmilitar exponía a sus compinches fotografías aéreas del aeropuerto de Cúcuta, con la pista de aterrizaje y los puntos donde estarían ubicadas las unidades de seguridad del presidente Iván Duque, incluyendo un avión de inteligencia y un spot de helicópteros.

Causó mucha sorpresa a las autoridades que el ‘Capi’ también detalla el lugar preciso de parqueo del avión del Presidente y los lugares estratégicos donde los francotiradores debían ubicarse para lograr “mayor efectividad” en el objetivo criminal. Además, les detallaba con precisión los puntos donde debían lanzar los explosivos de ser necesario utilizarlos.



Asimismo, entre las personas capturadas estaban un miembro de las mal llamadas disidencias de las Farc, un escolta adscrito también a la UNP, una guardia de seguridad del aeropuerto Camilo Daza y la compañera sentimental de un integrante de esa organización criminal, entre otras personas.



Después de un mes de ocurrido el atentado, a través de un comunicado, el llamado bloque Magdalena Medio de las Farc emitió un comunicado en el que reconocieron la autoría y su responsabilidad en el atentado contra el presidente Iván Duque y en otras acciones realizadas contra la Fuerza Pública en la zona (...).



Los servicios de inteligencia tienen información confidencial –alguna se filtró en algunos medios de comunicación– de que el atentado fallido no era la única acción que habían planeado las Farc para asesinar al jefe de Estado, pues se tiene en esos informes que también existió un plan para intentar asesinarlo en su desplazamiento a Cali, durante los primeros días de las jornadas de protesta que ocurrieron a partir del 28 de abril de 2021. Además, se sabe que estaban pagando por información sobre sus itinerarios partiendo y llegando de Catam, el aeropuerto militar de Bogotá.



Desde luego, el atentado criminal que logró impactar con seis disparos de fusil en el helicóptero presidencial constituye el más grave atentado contra presidente alguno en la historia de Colombia.

