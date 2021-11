Los cinco retos del centro político en las elecciones del 2022

Primer reto: mirar hacia el futuro. El problema que enfrenta el centro político en las elecciones presidenciales del 2022 es que no tiene un relato emotivo que, con bases programáticas, conecte al elector con el candidato. Esa es una tarea urgente que tiene pendiente.

La derecha tiene una narrativa elaborada. Y Petro, por su parte, tiene un discurso construido desde hace tiempo, pero ahora tiene un problema: su relato es muy parecido al de las elecciones del 2018 y el candidato que se repita, pierde. La razón es una: el mundo cambió con el covid-19, y cambiaron también los intereses y prioridades del elector.

La pandemia adelantó el futuro, pues aceleró la virtualidad, lo digital y el comercio electrónico. El mundo cambió el modo de producir y hacer riqueza. Hoy los nuevos ricos no son los banqueros tipo Rockefeller o fabricantes de carros tipo Henry Ford. La riqueza ya no reposa en lo material, sino en la inteligencia artificial, en lo digital y en las aplicaciones. En lo inmaterial.



(Además: Los últimos detalles de los acuerdos de la 'Coalición de la Experiencia').



El covid-19 también hizo evidentes la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de la ciudadanía. El mundo está cambiando y el discurso de los candidatos no incorpora estos cambios: están atrapados en las batallas del pasado, cuando la nueva agenda pide concentrarse en las batallas que vienen, como, por ejemplo, ¿Colombia se está preparando para competir en la revolución tecnológica? ¿Colombia se está uniendo a la ola digital, ambiental e inclusiva? ¿Está mejorando la productividad, la competitividad y disminuyendo la informalidad, la desigualdad y la inseguridad? ¿La gente qué está estudiando?, ¿hay ecosistemas de emprendedores?



Por supuesto que debemos mantener la conexión con el pasado, pero es momento de que las campañas se conecten con el futuro.



Segundo reto: un discurso emotivo y cohesionado. El desafío del centro es construir un relato nuevo, programático, inspirador y emotivo, pues el cerebro político es un cerebro emocional. Se precisa una campaña que enganche al votante como una serie de Netflix.

Diálogo y respuestas

El discurso por supuesto debe recoger el descontento social y económico, pero no de la forma desgastada como tratan de hacerlo la izquierda y la derecha. Por eso el centro tendrá que oír a la ciudadanía en un diálogo colectivo, argumentado, útil y –sobre todo– debe comenzar a dar respuestas, a través de propuestas, a una ciudadanía que las reclama. Hoy todos hablan y nadie escucha. Cada quien tiene su púlpito en las redes. Y si no se escucha es porque no hay conversación.

La Coalición de la Esperanza tiene muchos candidatos y ello confunde al elector. (...) La gente se identifica con individuos y no con generalidades ni con abstracciones FACEBOOK

Ahora bien, por primera vez en Colombia la mayoría del electorado (70 por ciento) no encuentra un candidato que lo represente.



Hasta ahora la Coalición de la Esperanza es una entelequia que la gente no logra identificar ni descifrar porque lo que existe es multitud y en este caso, donde hay multitud hay confusión.



En la baraja de candidatos no está el naipe que buscan los electores y a estas alturas del calendario electoral no aparecerá la carta ‘comodín’ y tocará escoger de lo que hay; y hasta una mala carta, como ocurrió en Perú con Castillo y Fujimori, se puede colar para una segunda vuelta y poner al país en el peor de los mundos. Ello dependerá si el centro tiene la grandeza de unirse porque de lo contrario el riesgo estará ahí, latente.



Mientras tanto, los candidatos todavía no alcanzan a leer ni interpretar ni representar esos nuevos intereses del mundo covid. No han encontrado la bolita.



Tercer reto: un representante del centro. Otro desafío del centro es depurar la lista de aspirantes presidenciales y, para ello, tendrían que encontrar los mecanismos para escoger a los más viables.



(Lea también: ¿Por qué Álex Char sí mueve el ajedrez político?).



La Coalición de la Esperanza tiene muchos candidatos y ello confunde al elector. Que el ciudadano de a pie no sepa quiénes la conforman implica que no se reconozcan en ella. La gente se identifica con individuos y no con generalidades ni con abstracciones.



La madre Teresa de Calcuta dijo que si se fijaba en las masas nunca actuaría, pero si se fijaba en un individuo, sí. La razón: estamos diseñados para sentir y expresar emociones hacia las personas y no hacia las estadísticas o abstracciones.



La Coalición de la Esperanza es eso, una abstracción que oculta la individualidad de los candidatos. En este sentido, hay que hacer lo que hizo Uribe en la campaña de 2017: depuró la camada de precandidatos presidenciales mediante el mecanismo de la encuesta y antes de que finalizara el año postuló a Duque. En ese momento ganó identificación, nombre de pila y referente. Es decir, alguien concreto, de carne y hueso, por quien votar.



Hasta ahora la Coalición de la Esperanza es una entelequia que la gente no logra identificar ni descifrar porque lo que existe es multitud, y como ya dije, donde hay multitud hay confusión.

Gestos y moderación

Cuarto reto: crear la ‘ola del centro’. Una campaña ganadora necesita entusiasmo y para eso sería preciso provocar una ‘ola’ como la ‘ola verde’ de Mockus. Y la manera de hacerlo pasa por crear hechos políticos. Por ejemplo, la decisión del partido verde si no se rompe, si no implosiona, de irse por esa vía ayudaría en ese sentido; que Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt hagan lo propio también, o que se lance una lista de candidatos representativos pero sobre todo alternativos al Senado serían hechos políticos que ayudarían a crear la ‘ola del centro’.



En la política y en las elecciones hay tensiones, en el centro también. Es normal que cada uno tire de la cuerda, pero deben tener cuidado para que esta no se rompa.

Cuando nos contenemos le damos espacio al diálogo, cuando limitamos nuestra agresividad le damos una oportunidad al encuentro FACEBOOK

Por ahora las encuestas muestran que el tablero sigue igual: Petro de primero y Fajardo de segundo, pero esto no será por mucho tiempo. Por primera vez la mayoría de la ciudadanía no encuentra un candidato que la represente. En escenarios inciertos como el actual, será presidente el que haga alianzas y consultas; el que reinvente el discurso, y el que dé confianza y certeza, aunque sea con mentiras.



Quinto reto: mantener la moderación. El centro debe seguir por el camino de la moderación. La moderación, según Antoni Gutiérrez Rubí, es la forma de ganar elecciones.



La moderación es un activo político. “Los ciudadanos están esperando una política moderada que permita consensos, mayorías y también están esperando a políticos que hagan de la palabra un culto a la política; y de la conversación, el diálogo y la capacidad de escucha, el púlpito donde se diriman las diferencias y viva la democracia”. Estas son características del centro en Colombia.



(Le puede interesar: Alejandro Gaviria espera que liberales entreguen las firmas).



Además, agrega Gutiérrez Rubí que “cuando nos contenemos le damos espacio al diálogo, cuando limitamos nuestra agresividad le damos una oportunidad al encuentro, cuando oímos antes de hablar le damos una oportunidad al consenso”. Por eso, la moderación es radicalidad y contiene al populismo, al tribalismo y a los fachos.



En la política y en las elecciones hay tensiones, en el centro también. Es normal que cada uno tire de la cuerda, pero deben tener cuidado para que no se rompa. Antes de firmeza y rigidez, es necesaria la flexibilidad.



Los candidatos del centro deben unirse; poner en acuerdo ideas y principios; crear por medio de un buen mecanismo una pequeña lista de aspirantes, y escoger el candidato que irá a la primera vuelta.

ENRIQUE HERRERA ARAÚJO (*)

RAZÓN PÚBLICA (**)



(*) Abogado, especialista en Desarrollo Regional y magíster artis en Gestión Pública. Experto en tierras, agro y desarrollo rural.

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

