Estos son los resultados de las encuestas contratadas por los 'verdes'

La Alianza Verde divulgó este lunes los resultados que tres encuestas que contrató para analizar cuál debe ser su camino a seguir de cara a las presidenciales del 2022.



Entre los 'verdes' básicamente hay dos tendencias, un sector que se inclina por que se apoye a la Coalición de la Esperanza (Sergio Fajardo, Humberto De la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán) y otro que quiere es que se vayan con el Pacto Histórico, (Gustavo Petro, Roy Barreras, Francia Márquez y Alexander López).



Esto dice EcoAnalítica sobre el Partido Alianza Verde

Es así como una encuesta de EcoAnalítica, realizada con simpatizantes de la Alianza Verde y que consultó a 1.519 personas residentes en 17 ciudades del país, señaló que el 55 % está de acuerdo con que se debe buscar, para la primera vuelta, la unidad de la coalición y del pacto histórico. El 36% se opone a esa posibilidad



En ese mismo sentido el 47 % se mostró de acuerdo con que ese movimiento político busque alianzas pero un 44 % considera que debe tener su propio candidato.



El 41% de los encuestados estimó que la alianza de los 'verdes' en las próximas elecciones en lo que tiene que ver con la primera vuelta debe ser con la Coalición de la Esperanza, aunque un 35 % considero que debería ser con el Pacto Histórico.



A la pregunta de si las elecciones para la presidencia fueran el próximo domingo por cuál candidato votaría, el 35,3 % dijo que por Gustavo Petro, el 17,8 por Sergio Fajardo, el 9,2 por Rodolfo Hernández, el 6,2 por Juan Manuel Galán, y el 4,7 por Alejandro Gaviria

Foto: EL TIEMPO

La otra encuesta de EcoAnalítica fue con los elegidos por el partido Alianza Verde. En esta encuesta el 55 % consideró que debe buscarse alianzas mientras que el 44 % estimo que debe irse con un candidato propio.



Entre los elegidos verdes el 50,1% es partidario de que para las próximas elecciones en lo que tiene que ver con la primera vuelta debe hacer el proceso con la Coalición de la Esperanza, aunque un 36,7 consideró viable el Pacto.



A esto se agrega que el 69 % cree que el Verde en las próximas elecciones en primera vuelta debe buscar la unidad de la coalición de la esperanza y el Pacto Histórico. Pero el 29 % no está de acuerdo.



Y de nuevo a la pregunta de si las elecciones a la presidencia de Colombia fueran el próximo domingo por quién votaría, el ex gobernador de Boyacá Carlos Amaya quedó con el 29,3 %; seguido de Camilo Romero con el 24 %, Gustavo Petro con el 14,6, Sergio Fajardo con el 9,7 y Antonio Sanguino con el 8,6

Así fue la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC)

Sobre la encuesta presencial a simpatizantes del Partido Alianza Verde, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), los siguientes fueron los resultados:



El 53% de las personas encuestadas creen que el Partido Alianza Verde debe aliarse para las próximas elecciones, en primera vuelta, con la Coalición de la Esperanza. El 37% cree que la alianza del Partido Verde debe ser con el Pacto Histórico.

Alianza Verde fue constituido oficialmente el 2 de octubre del 2009,

A la pregunta: ¿Usted cree que el Partido Alianza Verde para las próximas elecciones, en primera vuelta, debe buscar la unidad de la coalición de la esperanza y el pacto histórico?, el 67 % respondió Sí y el 30 % dijo que no.



El 24% de las personas encuestadas se considera de tendencia política de Centro, sigue el 18% de Derecha, el 17 % de Izquierda y el 16 % de Centro-Izquierda.



Sergio Fajardo es el líder que se considera más afín al Partido Alianza Verde con un 66 %. Sigue Antanas Mockus con el mismo porcentaje, Antonio Navarro con un 52 %, Gustavo Petro con un 45 % y Jorge Enrique Robledo con un 44 %.



Si las elecciones para la presidencia de Colombia fueran el próximo domingo, el 27 % de las personas encuestadas votarían por Gustavo Petro. El 22 % votaría por Sergio Fajardo y el 8 % por Alejandro Gaviria.



Un 70 % de las personas encuestadas cree que el Partido Verde debe buscar alianzas para fortalecer su lista al Senado de la República. El 25 % votó no.



Hasta ahora lo planteado en las encuestas no es obligatorio y este asunto deberá será ratificado por la Dirección Nacional el próximo 22 de octubre. Esa dirección está integrada por 59 personas.



Entre los 'verdes' hay sectores que consideran que es necesario que el partido apoye desde ya la aspiraciòn presidencial de Gustavo Petro.



Pero otros, dentro de los cuales está el grupo que encabezan la alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano, consideran que la mejor opción está con la Coalición de la Esperanza.

