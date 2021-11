El partido que jugó la Coalición de la Experiencia en Barranquilla

¿Qué pasó? ¿A quién le ganaron? ¿Qué partido vieron? Estas son algunas de las preguntas de los aficionados al salir, decepcionados, del estadio Metropolitano de Barranquilla tras el pálido empate de la Selección frente a Paraguay y ver sonrientes a los cuatro reconocidos hinchas que se mostraban muy sonrientes.



Se trata de Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla; Juan Carlos Echeverry, exministro y expresidente de Ecopetrol; Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; y Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quienes aprovecharon el encuentro deportivo para darle forma a la Coalición de la Experiencia.



Char, en un evidente mensaje a los electores de la Costa lucía la camiseta del Junior, un equipo que goza de grandes afectos en esta región del país. Peñalosa, Gutiérrez y Echeverry, por su parte, sí tenían la amarrilla del equipo nacional.



Los cuatro se mostraban optimistas porque consideran que este es punto de partida de un movimiento con enormes opciones de ganar la presidencia en las elecciones del próximo año.



Los exalcaldes Alejandro Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez departiendo en un restaurante de Barranquilla. Foto: Archivo particular

La idea es que los cuatro se enfrenten en marzo en una consulta para elegir un solo candidato que recibiría el apoyo de los tres restantes.



De esta manera, en el escenario político en la práctica ya hay tres consultas previstas. La de la izquierda que se aglutina en el Pacto Histórico y en la que Gustavo Petro es el favorito; la de la Coalición de la Esperanza en donde está Sergio Fajardo; y esta que arrancó formalmente en la noche de este martes.



En camino se vislumbra una más que en principio se denominaría la Coalición de la Libertad y en la que estaría el ganador de la encuesta del Centro Democrático cuyo resultado se conocerá este lunes 22 de noviembre.



Echeverry exhibe sus hojas de vida al calificar al naciente movimiento: “Jugando fútbol no seremos unos cracks”, dice, pero cree forman parte del equipo que el país necesita para gobernar el país. ¿Por qué? “Uno que dio resultados en Bogotá más uno que dio resultados en Medellín más uno que dio resultados en Barranquilla más uno que dio resultados en Hacienda y Ecopetrol”. Su conclusión es “experiencia”.



El nuevo equipo ya recibió críticas de sus rivales. Así, por ejemplo, Petro considera que solo se trata de cuatro uribistas que al sumarlos da “un Duque II”. Una afirmación que Echeverry rechaza porque, dice, “Gustavo no sabe sumar, solo restar”.



A pesar del respeto que los cuatro integrantes de la Coalición de la Experiencia dicen tener por el expresidente Álvaro Uribe Vélez consideran que, por ahora, irán en solitario.



Echeverry explica que no se ha hablado de la incorporación del Centro Democrático en esta convergencia y afirmó que no cree que la naciente Coalición de la Experiencia “sea de centroderecha”, sino que “está en el centro”. Y agregó: “La idea es alejar el país de esa discusión de los extremos”, como lo han dicho otros precandidatos presidenciales.



“Colombia va a enfrentar el reto político tal vez más fuerte de su historia y es que en el 2022 estarán en juego la democracia y la libertad, la libertad de prensa, de pensar, de actuar, de tener”, dice Echeverry.

Los cinco aspirantes presidenciales del Centro Democrático Foto: Centro Democrático

“También el buen manejo económico, la sensatez y no la opinión de una sola persona arbitraria. Además, estará en juego la política social para los más pobres y el manejo ético de los recursos públicos. Son las elecciones más importantes de los últimos cincuenta o sesenta años, porque las opciones que hay son temerarias y pondrán en juego todos estos elementos. La Coalición de la Experiencia yo la entiendo como una convergencia en defensa de la democracia, la libertad, el buen manejo de la economía, un enfoque en la política social hacia los más pobres y el manejo ético de los recursos públicos”, le dijo él a EL TIEMPO.



“Tenemos problemas enormes, complejos. Pero también somos un país con unos logros extraordinarios que hay que proteger y, al contrario, construir sobre lo alcanzado en educación, infraestructura, instituciones, en lugar de destruirlos, construir sobre ellos para beneficiar a los sectores más necesitados de la población”, le dijo, por su parte, Peñalosa a este diario.



“Es importante que se tenga claro que hemos progresado, y que los jóvenes de hoy están mucho mejor que sus padres. Que nuestra democracia tiene fallas, pero de todas maneras ha logrado transferir muchos recursos a las zonas y a los ciudadanos más necesitados, captándolos de las zonas y los ciudadanos más ricos”, dice Peñalosa quien sostiene que el país no puede equivocarse al votar por Petro.



De ahí, la importancia del ingreso de Char en este grupo. Petro tiene en la costa Caribe un apoyo enorme. La llegada del exalcalde pretende ponerle un dique al líder de izquierda. ¿Lo logrará? La respuesta es incierta. Por ahora, los cuatro líderes políticos salieron felices del estadio a pesar del lánguido empate de la Selección ante Paraguay.

