Los políticos que han puesto dinero en 'la vaca' para obras 4G en Antioquia

La 'vaca' para acabar las vías de cuarta generación (4G) en Antioquia, que hoy son motivo de un nuevo pulso entre el presidente Gustavo Petro y este departamento, recibió donaciones de varias figuras políticas de la región y de la oposición.

La iniciativa fue inicialmente propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien planteó que un millón de habitantes de Antioquia contribuyeran con alrededor de un millón de pesos cada uno para completar la carreteras, e impulsada posteriormente por el gobernador Andrés Julián Rendón ante la decisión presidencial de priorizar las vigencias futuras para otros proyectos.

Gustavo Petro y los gobernantes antioqueños Foto:Archivo EL TIEMPO Compartir

Pues bien, en medio de la polémica por los presuntos aportes irregulares del Clan del Golfo, políticos del país decidieron responder al llamado, varios de ellos, del Centro Democrático.

"Con absoluto convencimiento doné a la “vaca” para terminar las vías 4G. A Petro y sus aliados les molesta esta iniciativa porque no pudieron doblegar a los antioqueños", señaló, por ejemplo, el senador Miguel Uribe Turbay, quién compartió capturas de pantalla del movimiento.

También lo hicieron así las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes enviaron mensajes de apoyo al departamento antioqueño. "El desarrollo de las vías 4G no puede quedar en manos de un gobierno inepto y resentido. Juntos vamos a salir adelante, por Antioquia, por Colombia", comentó Cabal.

La donación también fue hecha por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. No obstante, dejó varias observaciones y exigencias: "Que no tenga peajes. Que pongan más plata quienes tengan más de 1.000 hectáreas y se les va a valorizar la tierra al doble o triple. (Los Uribe, los Cossio, los Ramos). Que no se roben la plata", escribió.

Otro aporte vino del exalcalde de Rionegro y actual director de VIVA, Rodrigo Hernández. "Yo me sumo a la #vacaPorlasViasdeAntioquia y animo a todos los antioqueños y colombianos a contribuir con esta causa", dijo.

Ahora bien, la colecta, por el momento, no será suspendida a pesar del pedido del presidente Gustavo Petro de detenerla tras conocerse investigaciones periodísticas que señalan un presunto aporte del Clan del Golfo, lo cual ha generado molestia en la región y ha prendido nuevamente el pulso entre sectores antioqueños y el primer mandatario.

“Son cerca de 5.000 donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar. Ellos voluntariamente han comparecido a una cuenta convenio de Bancolombia, que tiene la posibilidad de verificar estrictamente el origen de estos recursos, quién los deposita”, manifestó el gobernador Rendón.

La recolección lleva más de 1.270 millones de pesos durante los primeros tres días.

REDACCIÓN POLÍTICA