Los políticos que están a favor y en contra del paro del 28 de abril

Toda una polémica ha suscitado la convocatoria a manifestaciones para el miércoles 28 de abril. Por una parte, el Ministerio de Salud pidió aplazar las movilizaciones ante el incremento de casos y muertes en el país por covid-19.

"En este momento crítico es claro que las aglomeraciones podrían incrementar el contagio, especialmente con la evidencia actual de linajes más contagiosos", indicó Fernando Ruiz, ministro de Salud.



A ese llamado se sumó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que "las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida”, tras mostrar el panorama crudo de lo que vivirá la ciudad esta semana.



Por su parte, centrales obreras y otras organizaciones que conforman el Comité del Paro dieron luz verde a las marchas y protestas del paro nacional.



Los representantes aseguran que "el Gobierno negacionista" no les deja otra opción y saldrán a protestar y rechazar la reforma tributaria, el asesinato sistemático de líderes sociales y la falta de renta básica.



El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés Tello, confirmó que, además de las movilizaciones, habrá otras expresiones de protesta. "Vamos a sacar trapos rojos para simbolizar el hambre, vamos a poner carteles en las ventanas de las casas, vamos a hacer un cacerolazo a las 8 de la noche y vamos a mover el tema en redes".



Paralelamente, este lunes diversos políticos se han pronunciado y sentado su posición frente a la convocatoria. Mientras los sectores de izquierda piden que sea retirada la reforma tributaria o 'Ley de solidaridad sostenible', radicada en el Congreso, sectores de derecha llaman a la responsabilidad, ante aglomeraciones que implican las marchas, en medio del tercer pico de la pandemia que enfrenta el país.



En la mañana de este lunes el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha publicado cuatro trinos apoyando las marchas:



"Que no quieren aglomeraciones de gente protestando? Entonces, es fácil: retiren la reforma tributaria", escribió en Twitter.



"El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido", agregó en otra de las publicaciones.

Otra de las voces a favor es la de la representante a la Cámara por la Lista de la Decencia, María José Pizarro, quien señaló que "el paro nacional lo convoca el Presidente, el @CeDemocratico y AUV insistiendo en presentar la reforma tributaria. No creo que señalar a la ciudadanía de irresponsable sea el foco adecuado para detener las marchas. ¡Retiren la reforma!".

Martha Peralta Epieyú, presidenta nacional del partido Mais, trinó: "Llueva o truene, el paro se mantiene".



Por su parte, el dirigente del partido Dignidad y aspirante presidencial, Jorge Robledo, está de acuerdo con el paro, pero pide "todas las medidas de bioseguridad".



"Muy justo el paro nacional para hundir la REFORMA TRIBUTARIA de @IvanDuque

contra pobres y clases medias, paro convocado para que sea democrático y pacífico y con todas las medidas de bioseguridad", trinó.



Desde otra orilla, el excandidato a la alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay le respondió a Petro y dijo que a él "la vida de los bogotanos no le importa, solo hacer política".



"Petro afirma que #HacerParoEs indispensable en medio del tercer pico de la pandemia. Lo justifica diciendo que igual hay aglomeraciones en #TransMilenio. La vida de los bogotanos no le importa, solo hacer política. Por cierto, él hizo lo que criticaba. De paseo se contagió", escribió Uribe Turbay.



Petro afirma que #HacerParoEs indispensable en medio del tercer pico de la pandemia.



Lo justifica diciendo que igual hay aglomeraciones en #TransMilenio.



La vida de los bogotanos no le importa, solo hacer política.



Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseveró que la convocatoria a marchas "muestra la insensatez y el cinismo de politiqueros".



"Los que insisten llamando a marchas en medio de la tragedia que se vive por el desborde del #COVID19 y las UCI a reventar, muestra la insensatez y el cinismo de politiqueros que juegan con la vida de sus propios seguidores exponiéndolos al contagio y a la muerte", trinó.

El excandidato presidencial y exjefe negociador de los acuerdos de La Habana, Humberto de la Calle, señaló que ahora debemos estar "todos unidos con disciplina y cuidados extremos".



"Se vienen 15 días duros. Motivos para criticar a Duque hay muchos. Pero esta emergencia no es partidista. Es un asunto de la sociedad unida. Se podrá hacer un balance de lo q se hizo y lo q no. Pero ahora todos unidos con disciplina y cuidados extremos. La cosa es seria", trinó.

