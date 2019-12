El 'sonajero' para completar la alcaldía de Claudia / En Secreto

Comenzaron a trascender los nombres en los que estaría pensando la alcaldesa electa de la capital, Claudia López, para presidir el Grupo Energía Bogotá, la joya de la corona del Distrito.



Al de Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, se sumó el de Alejandro Lucio Chaustre, reconocido consultor del sector eléctrico. Por otro lado, la Secretaría de Hábitat se le ofreció al exviceministro de Ambiente, Víctor Saavedra, pero este no la aceptó. Argumentó que tiene problemas de salud. Todo indica que volverá a Fedesarrollo.

Se les sindicalizaron los trabajadores

Menuda sorpresa se llevaron los concejales electos de Bogotá cuando empezaron a conformar sus Unidades de Apoyo Normativo (UAN). Resulta que trabajadores de libre nombramiento y remoción del cabildo, que fueron contratados por los salientes concejales, decidieron afiliarse de afán a un sindicato. Ahora son más de 45 los que están en esa organización sindical, y entre ellos hay asesores que ganan más de 11 millones de pesos. Por ejemplo, trascendió que toda la unidad de un concejal se sindicalizó. Esto implica que los nuevos concejales tendrán que recibirlos en sus despachos y que perderán varios cupos para su gente. Incluso, están mirando si a algunos los mandan para apoyar a los ediles.

Vestida para reinar en evento del BID

La reina del Carnaval de Barranquilla 2020, Isabella Chams, se quedó sin el traje para bailar ante los funcionarios del BID en la semana de Colombia en Washington. La maleta en la que venía el traje que Alfredo Barraza confeccionó para el lanzamiento de la asamblea –en marzo próximo–, en Barranquilla, se quedó en Miami en la conexión que hacía la reina en su vuelo hacia la capital de Estados Unidos. Con la frescura de una reina carnavalera, Isabella pidió auxilio a los bailarines colombianos que viven en Washington y, al final, se vistió con uno de los muchos trajes del elenco que le quedó perfecto y con él danzó horas enteras.

Lo bueno de un programa

El Departamento de Prosperidad Social hizo un balance sobre cómo el programa Familias en Acción está impactando en la reducción de pobreza a los hogares participantes. Encontró, por ejemplo, que las personas que forman parte del programa reducen en 2 puntos porcentuales la probabilidad de estar en pobreza extrema, aumentan en cerca de 14 puntos porcentuales la probabilidad de que los niños estén en los colegios y en 12,5 puntos porcentuales la probabilidad de que los menores de seis años asistan a los controles de crecimiento y desarrollo.

Para observar mejor

Iván Duque; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón (centro), y Luis Guillermo Echeverri Foto: Ecopetrol

El presidente Iván Duque; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón (centro), y Luis Guillermo Echeverri, exgerente de la campaña presidencial, rompieron el protocolo en la visita a la refinería de Cartagena y, en lugar de hacer el recorrido en un bus, lo hicieron en el platón de una camioneta de la Policía para observar mejor.

Sobre la elección de un consejero de Estado

Mediante una carta a este diario, la Oficina de Prensa de la Procuraduría dijo que no corresponde a la realidad la información publicada en esta sección el 24 de noviembre, en la cual se señalaba que el jefe de ese organismo, Fernando Carrillo, estaba realizando citas y almuerzos con los magistrados del Consejo de Estado para promover la elección de Iván Darío Gómez Lee como nuevo miembro de la Sección Tercera de ese tribunal. “No solo no es cierta esa afirmación, sino que el propio Consejo de Estado emitió un comunicado para desmentir esta versión”, dice la carta. La información en mención estaba basada en fuentes cercanas a este tema. La carta de la Oficina de Prensa también señala que no es cierto que Carrillo y Gómez Lee sean parientes, como se publicó.

Corte congestionada

Debido al trámite en el Congreso de los proyectos para implementar los acuerdos de paz por el fast track (vía rápida), en 2017, que requerían control automático de constitucionalidad, la Corte Constitucional quedó congestionada. Ahora debe evacuar más de 60 procesos entre enero y marzo. Por eso, algunos magistrados consideran que la vacancia judicial, que se inicia el jueves, tendrán que dedicarla a avanzar en las ponencias.

Gobernador bachiller

El gobernador de Casanare, Alirio Barrera, recibió el jueves el título de bachiller honoris causa de la institución educativa Camilo Torres en Aguazul. Barrera había cursado hasta el grado octavo y terminó validando su bachillerato. De paño y de sombrero, recibió su cartón.

La ‘vice’ de la Cámara

Cristina Vélez Valencia será la nueva vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene el reto de articular gobernación, alcaldía y Gobierno Nacional en beneficio de los empresarios de la región. Ella es historiadora y doctora en Administración.



POLÍTICA