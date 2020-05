Fiestas y serenatas virtuales, el nuevo ‘show’ de los músicos

Faltan cinco minutos para las siete de la noche de algún sábado, y todos los invitados a la fiesta están a la expectativa de que comience la reunión por Zoom o que llegue la serenata virtual por correo para comenzar a disfrutar de los músicos en vivo, unos artistas que también han tenido que adaptar sus shows a la cuarentena por la que está pasando el país.



El gremio de los músicos es uno de los más afectados por la suspensión de eventos masivos y por el aislamiento preventivo obligatorio que decretó el Gobierno hace ya casi mes y medio y que tiene a la gente en casa.

Andrés González y Angélica Moreno están haciendo serenatas virtuales. Foto: Archivo particular

Sin embargo, como buenos artistas, estos colombianos son creativos y están encontrando maneras de seguir llevando alegría a quienes gustan de la música en vivo y algunos de ellos ya están animando fiestas virtuales y dando serenatas a través de video.



Un ejemplo es el de Edison Pereira, conocido en el mundo artístico como el ‘Flako’ Pereira, quien nunca creyó que las fiestas virtuales fueran a ser su medio de subsistencia en esta época. “Un cliente fue, realmente, quien me lo propuso. Me dijo que tenía una fecha especial, me preguntó qué posibilidad había de hacerlo y cuánto le cobraría. Yo accedí y me animé a promocionar esto a través de WhatsApp y Facebook con otros clientes y ahí empezó a moverse”, afirmó Pereira.

Las fiestas virtuales son algunas de las opciones de los músicos en medio de la cuarentena pic.twitter.com/Aoi12aNFg2 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) May 10, 2020

El músico, que interpreta guitarra, piano y canta, contó que el cliente le pidió que animara la fiesta de cumpleaños de su hija, ante lo que Pereira se preguntó cómo podría ser una celebración dada la cuarentena.



“Me dijo que él se encargaba de que la gente, en diferentes lugares, conectara sus computadoras al televisor y al teatro en casa, y, efectivamente, fue una fiesta: cantamos como dos horas y la gente, en cada casa, de a tres o cuatro personas, rumbeando, con su televisor prendido a buen volumen, y uno veía a la gente bailando”, aseguró el músico.

Sobre los ingresos, afirmó que estas fiestas virtuales son “más rentables” ya que se evitan los desplazamientos, puede atender más compromisos y se ahorra lo de la gasolina.

Serenatas virtuales

Otro caso es el de Andrés González y Angélica Moreno, quienes tienen el grupo Son Clase y la Orquesta Los Rivales y también se vieron afectados por las medidas.

Según González, a raíz de la cuarentena se les ocurrió vender serenatas virtuales. “La gente pide cuatro canciones, las montamos, las grabamos, hacemos una edición casera del video y les enviamos la serenata al correo electrónico”, explicó el músico, quien interpreta la guitarra, mientras que Angélica canta.



Para ella, estos shows virtuales generan más “estrés” porque debe hacerlos frente a una cámara. “Uno se fija si torció la cara, si movió el pie, si salió afinada cada sílaba, en fin, es una tensión saber que está quedando grabado, que nos va a ver una familia completa y que de pronto lo enviarán a otras personas”, dijo.

González contó que en una ocasión grabaron una serenata para “una señora que estaba muy deprimida, porque sufre de claustrofobia” y una amiga quiso levantarle el ánimo. “Le organizó unas canciones muy bonitas y creo que el objetivo se logró”, afirmo el músico.



Sobre la rentabilidad, Moreno aseguró que no es la misma. “Estamos cobrando apenas el 25 por ciento de lo que vale una serenata presencial, pero en este momento no se trata tanto de finanzas, sino de mantenernos en la recordación de la gente, en su corazón, y poder llevarle algo del talento que Dios nos dio, aunque sea a través de una pantalla”, aseguró la cantante.