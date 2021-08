Los jóvenes no se sienten representados en la política

Muy pocas veces en la historia los jóvenes habían tenido tantos espacios para participar en la política como hoy. No solo son una generación hiperconectada, con gran poder de movilización, sino que tienen acceso a una gran cantidad de información. Sin embargo, su participación en los espacios de poder aún es incipiente.



Las personas entre los 18 y los 30 años representan cerca del 25 por ciento de la población en Colombia; sin embargo, la representación de jóvenes en el Congreso es inferior al 15 por ciento, entre otras causas porque las normas establecen en 25 años el mínimo de edad para aspirar al Legislativo.



(Lea también: Colombia y EE. UU. ultiman la logística para recibir a afganos en el país)

Para que las agendas globales se traduzcan en políticas públicas tienen que formularse dentro de los programas de gobierno o planes de desarrollo FACEBOOK

TWITTER

“Las instituciones políticas les han fallado a las nuevas generaciones; hoy en día, según estimativos del Dane, uno de cada tres jóvenes es ‘nini’: ni estudian ni trabajan. Cargan con la tasa más alta de desempleo. ¿Les vamos a pedir que participen en un sistema que les ha fallado?”, apuntó el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sánchez.



Según la más reciente Encuesta de Cultura Política del Dane, el 48,2 por ciento de los jóvenes entre los 18 y los 25 años se sienten muy insatisfechos con la forma como funciona la democracia en Colombia. Por su parte, el 34,4 por ciento de ellos tienen una posición media, pues no están ni satisfechos ni insatisfechos. Y apenas el 14,1 por ciento de los encuestados están satisfechos.



(Además: Elecciones 2022: cómo avanzan algunos precandidatos presidenciales)



Prueba de ello es que, según el mismo estudio del Dane, la población entre los 18 y los 25 años fue la que más se abstuvo de votar en las elecciones de 2018 (ver gráfico).



“La evidencia internacional demuestra que en aquellos países donde las nuevas generaciones más jóvenes encuentran trabajo, tienen menos deudas, pueden acceder a la vivienda y hay baja corrupción o discriminación en la policía y los servicios del Estado, hay una alta satisfacción con la democracia, como ocurre en Islandia, Alemania y Taiwán”, aseguró el analista Fernando Montes.



A esto se suma el hecho de que, según los analistas, los partidos políticos, que son la esencia de la política electoral, no son espacios propicios para las nuevas generaciones, que no ven representados temas claves para ellos como la lucha contra el cambio climático, la equidad de género, las libertades individuales y la no discriminación sexual. No se puede olvidar que justo el semestre pasado se hundió en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú, asunto clave para la protección del medioambiente y los líderes ambientales.



(En otras noticias: ¿Tiene futuro la demanda de la alemana expulsada para volver al país?)



“Para que las agendas globales se traduzcan en políticas públicas tienen que formularse dentro de los programas de gobierno o planes de desarrollo. Es ahí donde quiero ver a los jóvenes”, expresó Blanca Cardona, gerente nacional de Gobernabilidad Democrática de Pnud Colombia.



Sin embargo, según explicó Sánchez, “los partidos siguen siendo estructuras clientelistas que poco seducen a los jóvenes”.



Para subsanar varios de estos vacíos se creó la Ley 1622 de 2013, que buscó establecer un marco institucional de la ciudadanía juvenil. Dentro de esta norma se establecieron los llamados Consejos de Juventud, cuya elección se hará este año.



“Los Consejos de Juventud son mecanismos autónomos de participación, vigilancia y control de la gestión pública de los jóvenes. Es el mecanismo idóneo para manifestarse y hacerles control ciudadano a las administraciones públicas”, explicó el registrador Alexánder Vega.



Sin embargo, la norma poco se ha aplicado. Prueba de ello es que la elección de los Consejos de Juventud apenas se va a hacer por primera vez este año. Para la analista Sandra Borda, estos espacios deben convertirse en escenarios de influencia real o, de lo contrario, se aumentará muchos más el escepticismo de esta población.



En medio de la incredulidad por la vida política, los jóvenes se ven en la disyuntiva entre participar en unas instituciones en las que no creen o recurrir a otros mecanismos de incidencia, como las movilizaciones sociales, que han aumentado en el país y han tenido como protagonista a una generación que, como dicen los carteles en las manifestaciones, ‘no tiene nada que perder’.



EL TIEMPO