Los impactos que dejaría la 'movida' a la independencia del Partido Liberal

"Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia", anunció el líder del Partido Liberal, César Gaviria, a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que señala que ha hecho una evaluación de lo que ha representado la presencia liberal en la coalición de gobierno.



(Le puede interesar: Gaviria anuncia que Partido Liberal se va a ‘mover a una posición de independencia’)

El replanteamiento con el que Gaviria alimenta la crisis del Ejecutivo para juntar apoyos para sus programas de gobierno -especialmente sus reformas sociales- se sustenta en varios puntos: los resultados de las elecciones regionales -con éxito liberal para Gaviria-, las barreras que el ministro de Salud habría puesto para discutir la reforma de la salud y la distancia con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



(Además: ‘Sería un anacronismo’: presidente Petro tras anuncio de César Gaviria)



También puntualizó los liberales carecen "de cualquier representación y que más bien el Presidente decidió entenderse con la representación parlamentaria para llevar al Partido Liberal a un apoyo hacia la propuesta gubernamental de modificaciones a nuestro sistema de salud, asunto sobre el cual tomamos iniciativa antes que el presidente Petro se incorporara a la discusión de la reforma del sistema de salud".

Facebook Twitter Linkedin

Césa Gaviria, expresidente de Colombia. Foto: Prensa Cámara

Si bien aún no es claro el mecanismo por el que deberá pasar la decisión de salir de la coalición de gobierno, Gaviria habló de una convención del partido que se celebrará en las próximas semanas y afirmó que, con la dirección que se escoja allí, el partido podrá examinar su postura.



"Esa decisión no la puede tomar el presidente del partido César Gaviria unilateralmente, tiene que ser definido en una convención que entiendo se haría en el mes de febrero", dice el docente e investigador de la Universidad Externado, Jorge Iván Cuervo.



(Lea: Congresistas verdes de Risaralda piden al partido declararse en independencia)



"La decisión, debe ser tomada por la bancada parlamentaria mediante votación y son ellos los que deciden si van a la independencia o no", explica el analista Gonzalo Araujo.

Un procedimiento por el cual el presidente Petro llamó a los parlamentarios liberales a "decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y la desigualdad".

La convención liberal debe decidir democráticamente si el partido se mantiene en la corriente neoliberal a lo Milei, lo cual en mi opinión personal sería un anacronismo, o pasa a ayudar a construir una corriente progresista en Colombia que saque a nuestro país de la violencia y… https://t.co/AMfEc3G4NF — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 27, 2023

La ventana que abre Gaviria no sería un golpe menor para el Gobierno Nacional y se suma además a la reflexión que también se está llevando acabo en el seno de la Alianza Verde, con congresistas que piden a gritos saltar a la independencia, y para la cual se reunirán hoy como bancada.



"Mi propuesta para organizar un frente amplio, entre el Pacto, el partido verde, que está en la misma disyuntiva que el liberalismo, el liberalismo y las fuerzas que quieran sumarse bajo el objetivo de Paz, Progreso y Democracia, es más pertinente que nunca", insistió el jefe de Estado en un tono conciliador esta mañana.



Para el analista Gonzalo Araujo si finalmente el liberalismo decide dar un paso al costado sería muy difícil la aprobación de cualquier iniciativa del Ejecutivo en el Congreso. "El anuncio del presidente del Partido Liberal, debió hacerlo luego de un proceso consultivo al interior que le debe indicar el malestar y la distancia cada vez mayor entre las distintas facciones del liberalismo y el Gobierno, salvo quienes se han declarado cercanos como el presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle", dice.

Facebook Twitter Linkedin

Bogota noviembre 21 de 2023. El presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle en rueda de prensa en el congreso de la República. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Precisamente Calle, quien ha manifestado abiertamente estar del lado del Presidente, deberá reunir esfuerzos para, según Araujo, evitar "ser recordado como un Presidente sin el respaldo de su partido, que perdió estrepitosamente las elecciones territoriales, sin mayor ingerencia en lo político dedicado a limitar, restringir y prohibir el acceso a Barras en las plenarias de la cámara para no dar las discusiones de cara a los grupos de interés no afines al gobierno y sus propuestas".

El analista cree que la coalición de gobierno se podría reducir a un 17 por ciento, si los liberales abandonan esta e independientemente de la decisión de los verdes. "Seguramente los liberales se irán a la independencia dejando al Pacto Histórico y los verdes con 30 por ciento de los congresistas en la coalición, ya sabemos que de los verdes varios votarán con el Gobierno, luego la coalición de gobierno se reducirá a un 17 por ciento, máximo 20", asegura.

Para Cuervo, sin embargo, no es tan claro que esto suceda. "Lo que uno advierte la mayoría de congresistas, estarían de acuerdo con continuar con el Gobierno. También es cierto que luego de las elecciones del 29 de octubre y de todo lo que ha pasado trae réditos políticos desmarcarse del gobierno", asevera.

Ambos coinciden que poco a poco la coalición por el cambio que planteó Petro y que le permitió llegar a la Presidencia como el primer mandatario izquierda se "marchita" producto "la radicalización del Gobierno con sus reformas sociales, y de los pocos o nulos consensos que son capaces de construir con quieres tienen posturas más moderadas a las de ellos (liberales y verdes)", explica Araujo.

REDACCIÓN POLÍTICA