‘Los gobernadores somos agentes del Presidente’: gobernador Eduardo Verano

El gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha sido una de las figuras representativas del sector que el presidente Gustavo Petro calificó como ajeno al gobierno. A pesar de esto, el tres veces gobernador ha buscado tender puentes con la Casa de Nariño. En diálogo con EL TIEMPO, Verano habló de cómo va esa tarea y aseguró que por el momento no hay fecha para la reunión con el primer mandatario.

¿Ya hay fecha para la reunión con el presidente Petro y los gobernadores que no son 'de Gobierno?

No han definido. Lo que tenemos nosotros es una reunión el próximo 14,15 y 16 que va a ser en Cali para la preparación de los gobernadores. Creo que ahí se va a hacer la parte final del empalme y no tenemos claridad de si va a estar el señor presidente. Ojalá tengamos la oportunidad con él. Aunque vale decir que en las otras reuniones de empalme han estado todos sus funcionarios. El equipo de Gobierno ya ha estado con nosotros y nos han dado mucha información.

Uno de los temores es que el Gobierno castigue a los lejanos con la chequera. ¿Qué les han dicho que va para el Atlántico?

Yo no creo que vaya a haber discriminación. El Gobierno es uno solo. La parte electoral pasa y tenemos que sentarnos a gobernar y buscar. No hay nadie más interesado de que le vaya bien al presidente Petro que nosotros como gobernadores, que somos agentes del presidente. Tenemos que trabajar mancomunadamente con él. Desafortunadamente estamos en un país centralista. No nos gusta el sistema pero tenemos que adaptarnos porque el 85 por ciento de los recursos los maneja el gobierno central, igual que las decisiones más importantes como permisos o licencias.

Caicedo en el gobierno Duque hablaba de un bloqueo y decía que les era difícil funcionar sin el Ejecutivo nacional, ¿el Atlántico tiene la capacidad de funcionar sin el apoyo del gobierno Petro?

No. He sido gobernador dos veces y hemos visto que tenemos un país con una alta dependencia del Gobierno central. Cualquier obra importante necesita permisos y licencias del Gobierno Nacional. El trabajo es en estrecha coordinación entre gobernadores y presidente. Y no es solo de este gobierno, son 200 años de centralismo y estamos organizados así.

Desde la Federación de Departamentos han hablado de Federalismo y usted es crítico del centralismo, ¿van a llegar a continuar con esa línea?

Vamos a seguir insistiendo en el fortalecimiento de las regiones como entidades territoriales, así tendríamos una mayor cantidad de recursos y una institucionalidad más fuerte. Si desarrollamos el concepto de siete regiones organizadas y estructuradas en este país seguramente tendríamos una mejor modalidad de Gobierno, con mayor capacidad de gestión de nuestros recursos. Debemos abogar por un Estado regional, como el que está institucionalizado en la Constitución de 1991 y en la ley de regiones, que ya está aprobada. Pero es que no le asignan recursos y hay poca posibilidad de desarrollo en la realidad el Gobierno central. Una invitación al gobierno nacional para que se fortalezca la figura durante el gobierno Petro y en el próximo.

El gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano. Foto: Mauricio Moreno-EL TIEMPO

¿La falta de regionalización es de esta administración?

No, logramos que el esquema regional quedara en la Constitución de 1991 pero no ha sido aplicado.

¿Cómo recibe usted la gobernación del Atlántico? ¿Qué ha visto en el empalme?

Hay unas dificultades económicas, un orden público tranquilo y una gobernación que ha hecho una serie de obras importantes, como es el sistema vial del norte del departamento. Se ha desarrollado un enfoque turístico muy interesante. Es continuar lo que ha hecho Elsa Noguera. Creo que vamos a tener menos recursos, pero trabajaremos de manera intensa para obtener los resultados.

¿Por qué menos recursos?

Hay menos ingresos desde el Estado. El Ejecutivo va a tener más recursos, por eso queremos una interacción mayor con el Gobierno para atrapar más recursos para invertir con los gobierno locales. Hay menos recursos en el departamento porque ha habido menos recursos del sistema general de participación. También ha habido menos ahorros. Nos tocó el desahorro del Fonpet. Vamos a tener mayores limitaciones con los dineros.

¿Todavía van a recibir el golpe de la pandemia?

Hay menos ingresos y sobre todo hubo un año en el que definitivamente es notorio que bajaron los dineros del Estado nacional y local. Por lo tanto, las transferencias bajaron y eso hizo que muchos de los proyectos que venían en marcha tuvieran alguna dificultad. Yo creo que se ha recuperado y ojalá que nos toque una normalización para recuperar el tiempo perdido.

¿Cómo será la integración con alcaldía de Barranquilla, ya que fueron en llave?

Total, no solo con esta sino todas las alcaldías. El trabajo con los distintos alcaldes ganadores va a ser mayor. Me tocó trabajar muchísimo con ellos en mi anterior gobierno y tuvimos unos resultados espectaculares. Esta vez lo haremos con el conocimiento y la experiencia, por lo que espero que sea mejor. La suma de recursos locales, departamentales y nacionales permite hacer obras de mayor envergadura e impacto. Si no los ejecutamos de esa manera, se dispersan en proyectos que no tiene impacto. Debemos tener obras de gran envergadura para un fortalecimiento económico del país.

Eduardo Verano de la Rosa Foto: Mauricio Moreno-EL TIEMPO

¿La contracción económica les va a terminar afectando en el Atlántico?

Sí, creo que va a afectar porque se van a reducir los ingresos. Pero creo que nos va a tocar una mayor normalización debido a la superación de la pandemia.

¿Cuál es ese tema que cree que desde el primero de enero deberá asumir y será prioritario?

Seguridad. Tenemos que trabajar en el tema que más inquieta la gente y es este. También hay que enfocarse en servicios públicos y la calidad del servicio de salud.

