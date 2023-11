Los fuertes reparos de la representante Catherine Juvinao a la reforma de la salud

Una gran controversia se ha desatado en varios sectores de la política nacional por el trámite que cursa la reforma a la salud en su debate en plenaria de Cámara de Representantes.



El proyecto propuesto por el presidente Petro ya cuenta con la aprobación de 75 artículos y la eliminación de otros 8. Sin embargo, hay controversia por el supuesto surgimiento de un 'mico' que, según algunos sectores, eliminaría un "concurso de méritos" en la gerencia de los hospitales públicos.



Al respecto, la representante por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, expuso en diálogo con EL TIEMPO sus reparos al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.

​"El presidente no puede negar que la reforma a la salud que él propone es mala. Es una reforma que no resuelve los problemas del sistema actual, sino que los agrava, es una reforma que fragmenta la prestación de los servicios de salud, es una reforma que incentiva, quizás, un desbordamiento en el gasto público sin ningún tipo de control o auditoría. Es una reforma que trata por igual a las zonas urbanas y a las zonas rurales", aseguró.



Por otro lado, la congresista se refirió a las EPS y dijo que, a su juicio, el problema de fondo no era si estas existían o dejaban de existir.



"A mí me tiene sin cuidado si acaban o no las EPS. Yo jamás le he pedido nada a las EPS, jamás me han pedido nada, yo no tengo nada que ver con las EPS", aseguró Juvinao.



"La reforma no justifica ninguno de los problemas que justifican su trámite en el Congreso. El problema de la reforma es que es reduccionista de un problema que es muy complejo a simplemente las EPS", manifestó la congresista, asegurando que lo que promete la reforma a la salud es "mala".

Sigue el trámite en el congreso de la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo

La respuesta del presidente Petro

En su cuenta de X, el mandatario salió en respaldo de la idea de que no se apruebe el supuesto 'mico' y se refirió en específico al artículo 42 presentado en la ponencia.



"Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos", expresó.



"Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección tal como propuso el gobierno", añadió el mandatario.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

