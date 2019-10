Encuestadores: 'Las encuestas no predicen el futuro'

EL TIEMPO, Hanns Seidel Stiftung y la Universidad del Rosario realizaron este martes el foro '¿Qué pasó en las elecciones y qué viene para el país en política?', en el cual los encuestadores de las firmas, CNC, Datexco, Guarumo, Yanhaas, C&C hablaron de los resultados de las elecciones de este domingo 27 de octubre.

Los jefes de las firmas encuestadoras expresaron la necesidad de implementar cambios a la ley 130 del 1994, para que en esta se tenga en cuenta todas las nuevas tecnologías.



“Yo creo que Colombia tiene que coger la ley 130 de 1994 y hacer una nueva ley, que incluya por ejemplo que el internet nació, es que el internet nació en el 98. No podemos ir en contra de las nuevas tecnologías”, manifestó César Caballero, de la firma Cifras & Conceptos:

También subrayó que la discusión post electoral debe cambiar, debido a que durante años en las discusiones que se dan después de cada elección, las castigadas terminan siendo las firmas encuestadoras.



“Tenemos que cambiar la conversación sobre las encuestas, las encuestas no pueden predecir el futuro, porque ningún instrumento humano puede predecirlo, es como si mi señora me dijera a mí que yo tengo que medir 1.90, tener ojos verdes y pesar 70 kilos, nunca voy a llegar a ese estándar, entonces si el estándar para las encuestas es predecir el futuro, estamos muertos. La encuesta lo que tienen que hacer es alimentar el debate público, y eso se logró” explicó Caballero.“Las encuestas no predicen, las encuestas miden lo que está pasando en un determinado momento, como una fotografía” añadió el jefe de la firma Datexco, César Valderrama.

Valderrama también explicó el papel del voto de opinión en estas elecciones: “En municipios pequeños, en donde quizá el voto de opinión es muy bajo, donde el voto no es tan libre, los niveles de precisión de las encuestas antes de la elección y el día de la elección coinciden, pero no porque sean encuestas más precisa, sino porque hubo poco voto de opinión y el voto fluctuó muy poco.”



POLÍTICA