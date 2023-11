La trasescena de la reunión de la Alianza Verde por permanencia o no en el Gobierno

Por más de cuatro horas, los senadores y representantes de la Alianza Verde estuvieron reunidos en el Club de Ingenieros para hablar de su posición frente a la administración de Gustavo Petro: independencia o de Gobierno.



(Puede ver: ¿Por qué los 'verdes' no definieron su futuro en la coalición de gobierno este lunes?)

Aunque en la previa, el encuentro parecía definitorio frente a su declaración como partido, varios afines al gobierno iban tranquilos. “No va a pasar nada”, dijeron varios de los legisladores consultados por EL TIEMPO.



Y es que se basaron en los estatutos de la colectividad para decir que la bancada no era la encargada de definir su postura ante el Ejecutivo sino el directorio nacional.

Facebook Twitter Linkedin

El partido Verde contestó al ministro Guillermo Jaramillo tras sus declaraciones. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Cámara de Representantes

Varios de los que pedían la independencia le expresaron a este diario su molestia debido a que supuestamente contaban con los votos para salir del Gobierno y los afines a este buscaron posponer la decisión a una instancia que puede ser más favorables a la administración Petro debido a que tiene miembros de vieja data.



(Además: 'La independencia es el estatus que nos permite ser coherentes': Angélica Lozano)





Todos los congresistas y participantes consultados concuerdan en que la reunión fue en medio del respeto. Cada uno de los presentes habló por cinco minutos. “Fue como un desahogo”, dijo uno de los consultados y que es del sector que pide la independencia.



La dinámica del encuentro fue que cada uno de los presentes daba su posición. Solo hubo dos representantes que, aunque también expresaron sus molestias, prefirieron no emitir sus preferencias frente a la posible salida del Ejecutivo.



Varios de los que hablaron con este diario contaron que una de las verdes presentes en la reunión del pasado miércoles con el expresidente Uribe hizo una férrea defensa a la permanencia en el Gobierno.



Para ello usó como argumento los cargos que perdería la colectividad si salían del Ejecutivo, debido a que el estatuto de la oposición los obligaría a ello: “Fondo Colombia en Paz, Sena, Dapre, Consejería de las Regiones y el ICA”.



(Además: ¿Qué pasó en la reunión del Partido Verde sobre su postura frente al Gobierno Petro?)





El único que se salvaría sería la embajada en Argentina de Camilo Romero, pues este renunció hace más de un año a la colectividad. Los demás cargos, incluyendo el director del DAPRE, Carlos Ramón González, tendrían que salir bajo la interpretación que le dio este sector al estatuto de oposición. Sin embargo, como reveló EL TIEMPO, algunos expertos señalan que no habría afectación frente a los que ya están en el Gobierno.



Por otro lado, algunos comentaron que los cercanos al Gobierno habrían propuesto como medida intermedia pedir la renuncia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pero seguir en el oficialismo. De esta manera, bajo es fórmula, buscarían un punto medio. Sin embargo, algunos dijeron que esto no solucionaba las diferencias con el Gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

No hubo voces altisonantes o que acapararan el debate, aunque uno de los señalados del encuentro fue el gobernador electo de Boyacá, Carlos Amaya. Varios comentaron que estaba representando lo intereses del director del DAPRE, Carlos Ramón González. Incluso, hay versiones de que recibió llamadas del cercano al presidente Petro. En respuesta, el gobernador le dijo a EL TIEMPO: “es falso, yo solo expresé mi posición”.



(Además: ¿Qué efectos tiene para el Gobierno una salida de verdes y liberales de la coalición?)





Este miércoles se volverán a reunir para seguir ajustando posiciones. "La reunión no terminó. La vamos a continuar mañana miércoles al medio día y después de que terminemos, hacia las 3 de la tarde, ya habrán unas conclusiones y miraremos qué sigue de acá en adelante", le dijo a este diario Rodrigo Romero, copresidente del partido y único vocero designado por la colectividad para hablar sobre la cita del lunes.



Sin embargo, también es poco probable que de dicho encuentro salga una conclusión frente al gobierno. Uno de los que habló con este diario, y afín al Gobierno, dijo estar tranquilo con los resultados del lunes debido a que “convocar la dirección nacional del partido no es tan sencillo”, por lo que estarían un largo rato como afines al Ejecutivo.