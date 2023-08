Además de preguntar por la intención de votos para las elecciones del 29 de octubre, la última encuesta de Invamer, pagada por la alianza entre El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, preguntó por la probabilidad de salir a votar en las elecciones regionales.



Ninguna de las cinco ciudades llegó a más de un 50 por ciento de encuestados que están completamente seguros de salir a votar en la jornada electoral de octubre. En Bogotá, el 46,5 por ciento de encuestados “definitivamente sí votará”, es la ciudad con mayores números en este rubro.



En cambio, Medellín es la ciudad donde menos gente está segura de salir a votar con tan solo un 34,8 por ciento de personas que “definitivamente sí votará”. En Cali, el 38,2 por ciento de participantes en el sondeo están seguros de salir el 29 de octubre a ejercer su derecho en las urnas.



En Barranquilla, a pesar de que es una de las ciudades con mayores diferencias en las encuestas, es otra de las ciudades con números altos de posible participación. El 43,6 por ciento de los encuestados tiene claro que votará en las regionales. Bucaramnga tiene números similares con 42,6 por ciento.



En cuanto a las otras categorías, Bogotá tiene 14,6 por ciento de encuestados que posiblemente sí votarán, 12,3 por ciento que no saben si votarán, un 10 por ciento que posiblemente no votará y un 16,3 por cuento que tiene seguro que no votará.



Medellín también figura como una de las ciudades en las que habría un mayor porcentaje de abstención de las cinco ciudades principales. El 22,7 por ciento de los participantes en el sondeo respondieron que definitivamente no votarían el último domingo de octubre y el 10,1 por ciento probablemente no lo haga. El 14,3 por ciento no tiene claro si saldrá o no y el 17,6 por cuento probablemente sí lo haga.



En Cali, la segura abstención está en el 18,2 por ciento, mientras que los que probablemente no salga a votar sea del 7,7 por ciento. Los indecisos para salir a votar se encuentran en el 22,8 por ciento y los que seguramente salgan a votar son el 13,2 por ciento de los encuestados.



En la capital del Atlántico los números de abstención podrían ser los más bajos de las ciudades principales. Por el momento, solo 11,4 por ciento de los encuestados tienen seguro que no saldrían a votar y 5 por ciento probablemente no lo haga. El 19,2 por ciento de los encuestados no sabe si saldrá a votar o no y el 20,4 por ciento “probablemente sí votará”.



En cuanto a Bucaramanga, el 14,2 por ciento de los participantes del sondeo respondió que es seguro que no salga a las urnas, mientras que el 4,4 por ciento probablemente no vote. La indecisión sobre salir o no a votar está en el 21,4 por ciento en la capital de Santander y el 17,5 por ciento de los encuestados respondió que probablemente sí votará.



Aunque no indica el sentido del voto, estos datos son importantes puesto que permiten hacer un diagnóstico temprano de cómo será la participación en la jornada del 29 de octubre. Asimismo, es una muestra e cómo está el clima político y de si la ciudadanía está interesada en el proceso electoral.



Los análisis por cada ciudad deben leerse ante la tradición política de cada una de las cinco capitales y la situación de cada una de las ciudades. La mala o buena imagen del mandatario de turno termina afectando este rubro.

Ficha técnica

Empresa que realizó la encuesta: Invamer S.A.S.

Encomendación de la encuesta y fuente: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador.

Objetivos específicos:

✓Medir la intención de voto en Bogotá, Medellín, Cali,

Barranquilla, y Bucaramanga para las próximas

elecciones de alcaldes.

✓ Medir el conocimiento y la favorabilidad de los

candidatos.

✓ Identificar cuáles son los problemas que debería

solucionar el próximo alcalde.

✓ Evaluar la imagen y gestión de los alcaldes actuales,

así como el estado de ánimo de las ciudades

evaluadas.

✓ Conocer la afinidad política de los ciudadanos.

Universo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años o más, de

todos los niveles socioeconómicos, aptos para votar en

las elecciones y que sean residentes en: Bogotá

(5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126),

Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para

un total de 9.866.662 personas, según el censo de

2018.

Tamaño y distribución de la muestra:

Se realizaron 3.000 encuestas distribuidas así:

Bogotá 600

Medellín 600

Cali 600

Barranquilla 600

Bucaramanga 600



Sistema de muestreo:

La muestra se seleccionó siguiendo las siguientes

etapas:

Se realizó un muestreo estratificado por los niveles

socioeconómicos de las ciudades a evaluar.

• Se seleccionó un muestreo aleatorio sistemático

para definir las unidades primarias (manzanas) y las

unidades secundarias (hogares).

• Se realizó una selección aleatoria simple de una

persona mayor de 18 años en cada hogar, apta para

votar

Marco muestral:

Cartografía urbana de las ciudades a evaluar para

seleccionar a las personas. Este marco muestral cubre

el 95% del grupo objetivo.

Margen de error:

Los márgenes de error dentro de unos límites de

confianza del 95%, son: Para el total de la muestra por

cada ciudad (600 encuestas), el margen de error fue:

+-4.00%.

Para las preguntas de intención de voto, el margen de

error fue: Bogotá +-5.09%, Medellín +-5.51%, Cali +-5.55%, Barranquilla +-4.93%, Bucaramanga +-5.17%.

Técnica de recolección de datos:

Encuestas personales en el hogar de los encuestados a

través de tablets y para las preguntas de intención de

voto se utilizó tarjetón.

Fecha de recolección de datos: Del 22 al 27 de agosto de 2023.

Número de encuestadores: El trabajo de campo se realizó con 63 encuestadores.

Método de validación: Se revisaron el 100% de las encuestas y se

supervisaron de forma directa el 10% de las mismas

Tasa de respuesta: La tasa de respuesta total fue del 33.06%.

Se calculó con el número de encuestas efectivas

sobre el número de casos contactados de la muestra.