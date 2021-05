Los colombianos rechazan la violencia y los bloqueos

Dos encuestas de opinión que se conocieron esta semana evidenciaron que los colombianos respetan y apoyan la protesta pacífica, rechazan la violencia y se oponen a los hechos de vandalismo y a que el Esmad no pueda defenderse cuando sea atacado.

Si bien las preguntas no fueron las mismas, en términos generales se puede destacar de los dos estudios de opinión que los colombianos se muestran optimistas sobre la posibilidad de que la negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro llegue a buen término, pero los resultados no son los mismos en lo que tiene que ver con la presencia del Ejército en las calles.



El primer estudio de opinión, realizado por la firma Invamer, reveló que el 89 por ciento de las personas están de acuerdo con que se realicen manifestaciones o protestas públicas, pero se destaca que un 95 por ciento está en desacuerdo con que los manifestantes actúen de forma violenta.



Y un 60 por ciento se opone a los cierres de vías o carreteras.



Sobre las actuaciones del Esmad, este estudio señala que el 55 por ciento está en desacuerdo con que esa fuerza intervenga cuando hay manifestaciones y protestas. Eso sí, el 66 por ciento de los encuestados apoya que esta fuerza intervenga en defensa propia cuando sean atacados por los manifestantes.



Asimismo, Invamer les preguntó a los encuestados sobre las razones por las cuales las personas en el país están marchando, y estos señalaron como primera medida la reforma tributaria, seguida de la reforma de la salud, el desempleo, por las reformas propuestas por el Gobierno y como una muestra de inconformidad.



Sobre los actos violentos que se han dado en el marco de las protestas, el 67 por ciento de los consultados creen que quienes promueven las situaciones vandálicas son infiltrados, y a esto se agrega que el 53 por ciento estima que las manifestaciones o protestas son motivadas por sectores políticos de oposición, aunque un 42 no lo considera así.

Por su parte, sobre el accionar de la Fuerza Pública, la encuesta de la firma Guarumo señala que el 59,8 por ciento no cree que el Ejército debe hacer presencia en las calles para controlar los problemas de orden público.



Mientras tanto, en la de Invamer, el 61 por ciento está de acuerdo en que, cuando se presenten situaciones vandálicas, las ciudades puedan ser militarizadas.



Hay que recordar que son encuestas diferentes, por lo que no se pueden comparar directamente.

Sondeo de Guarumo

Entre tanto, la encuesta de la firma Guarumo, que consultó telefónicamente a 1.480 personas, muestra lo que están pensando muchos colombianos alrededor de las protestas que ya completaron un mes.



Esta señala que hay un marcado optimismo alrededor de la negociación del Gobierno con el comité nacional del paro. Es así como el 71,4 por ciento estima que una negociación con el comité del paro puede conducir a un acuerdo que ponga fin a las protestas.



Pero esta encuesta también muestra que los colombianos ya están hartos de este paro, y así lo señaló el 56,2 por ciento de los encuestados, que estiman necesario que ya mismo se acabe el paro nacional. No obstante, hay un 35,4 por ciento que considera que debe continuar.



Los bloqueos impiden la movilización de los obreros. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Un punto significativo que se puede evidenciar es que el 67,3 por ciento de los encuestados están en desacuerdo con que los manifestantes estén bloqueando calles y carreteras. Sin embargo, un 24,4 por ciento está de acuerdo con esto.



La encuesta también preguntó sobre las opciones para ponerles fin a estas protestas. Y el 28,1 por ciento, el porcentaje más alto entre los encuestados, consideró que el asunto se soluciona generando empleo.



De todas maneras, un 22,4 por ciento dijo que es necesaria una negociación con los jóvenes, el 18,2 le apostó a la negociación del Gobierno con el comité del paro y un 8,3 pidió educación gratuita. Sin embargo, un 6 por ciento es pesimista y señaló que ninguna de las anteriores es la solución.



Y como uno de los temas en los que han sido recurrentes algunas de las personas que están de acuerdo con las protestas es que se acabe el Esmad, el reporte de Guarumo señala que el 67,3 por ciento de los encuestados se oponen a dicha posibilidad y únicamente un 21,2 por ciento está de acuerdo.



Indudablemente que uno de los asuntos que más han preocupado durante este mes tiene que ver con la violencia, los saqueos y los ataques contra la infraestructura. La encuesta indagó sobre quiénes serían los responsables de dichos actos.



El 32 por ciento consideró que se trata de extranjeros infiltrados, mientras que un 24,5 señaló a bandas criminales; un 14,6, a la guerrilla infiltrada y un 11,5, a la Policía.



A la luz de la encuesta de Guarumo, el 55,6 por ciento está en desacuerdo con la forma como el presidente Iván Duque ha manejado las protestas. De todas maneras, un 34,6 por ciento está de acuerdo en el manejo del mandatario.

