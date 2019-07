121.194 candidatos, listos para las elecciones de octubre

Aunque al término del plazo para la inscripción de candidatos arrojó un total de 131.312 personas que se habían preinscrito ante la Registraduría, finalmente solo 121.194 formalizaron su candidatura para las elecciones de octubre próximo.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta ahora están aprobados 179 candidatos a gobernación, 5.270 para alcaldías, 334 listas con 3.702 candidatos para asambleas, 9.650 listas con 97.844 candidatos a concejos municipales, y 3.366 listas con 14.199 candidatos a juntas administradoras locales.

Según el reporte, San Andrés es el departamento del país en donde menos candidatos se inscribieron, 136. Por el contrario, donde más aspirantes hay es en Antioquia, con 13.968.

De todas maneras, hasta este viernes 2 de agosto los partidos podrán realizar modificaciones a las candidaturas inscritas por renuncia y no aceptación.



La Registraduría informó que el 4 de agosto publicará la lista definitiva de los candidatos inscritos y la enviará a los órganos competentes para que verifiquen inhabilidades.



Uno de los partidos con mayor número de inscritos fue el Conservador, con 17.207 candidatos a ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Casi todas las demás colectividades superan los 10.000 candidatos, pero los conservadores los aventajan por una buena cantidad.



El Partido Liberal inscribió a un poco más de 14.000 candidatos; Cambio Radical, 12.000; el Centro Democrático, al igual que Alianza Verde, superan los 10.000 avalados y Colombia Justa Libres 4.000 candidatos.



Este número no incluye las coaliciones en las que los partidos no otorgan el aval principal, caso que ha sido muy común en varios departamentos, donde un solo candidato tiene los coavales de varios partidos políticos.



