Nubia Stella Martínez, directora del CD: 'La plata no entró'

Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático habló este miércoles sobre la citación a la Fiscalía, que tuvo lugar este martes 30 de junio, tal como informó en exclusiva la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



Este diario reveló que la directora estuvo durante al menos cinco horas rindiendo declaración ante la Fiscalía.



Además, se conoció que la citación se dio por unas conversaciones que María Claudia (Caya) Daza sostuvo con Martínez y con Priscila Cabrales, asesora política que ha trabajado con el expresidente Uribe.

Martínez dijo que son cosas diferentes y que ella ha sido la encargada de dirigir el Partido y no la campaña presidencial: "Una cosa es la campaña y otra cosa es el Partido, yo soy directora del Partido, la campaña tenía otra gerencia y la campaña era independiente financiera y administrativamente de nosotros, a nivel nacional y a nivel regional".



La directora afirmó que, si bien, como directora del Partido, habló muchas veces de financiación, el tema era únicamente sobre el Partido porque "ese es uno de los oficios principales".



Además, en la W Radio habló sobre los audios de la Fiscalía y explicó que: "La única persona que podía encargarse del tema de financiación era yo, la única representante legal soy yo. Las conversaciones que menciona (con Caya Daza) tienen que ver con citas relacionadas con reuniones, pero realmente el trabajo de recolección de recursos y la responsabilidad del Partido es mía".



Agregó que habló de financiación con Daza porque acordaban reuniones a las que Martínez asistía en búsqueda de financiación. Reiteró que la señora Daza no tenía autonomía para para manejar la financiación: "Ella no tenía ni la posibilidad ni la responsabilidad ni el rol, nada".



Por tanto, dijo Martínez dijo que no hablaba con Daza de financiación y que nunca le dijo que el venezolano le estaba ofreciendo plata.



"Ella no me está diciendo que un señor venezolano me ofrece 300 mil dólares. Ella está hablando de unas horas de unas citas de una reunión. Ella no tenía injerencia ni hablaba con esas personas ni nada".



Según la directora del Centro Democrático, Daza, al encargarse de la agenda mencionaba las reuniones: "Eso no quiere decir que ella hablaba con personas o les solicitaba recursos o que el señor hablara con ella y le decía cuánta plata era, fue una conversación donde yo incurrí en un lapsus y en un error, no entiendo por qué, porque una donación jamás se perfecciona en el momento de su ofrecimiento. Las donaciones para nosotros son un procedimiento formal, compuesto de muchas etapas (…) con todo rigor".



De la misma manera, la directora resaltó que no hubo financiación irregular y que la citación a la Fiscalía fue "muy buena".



"No hubo nunca financiación irregular, no me la plantearon. Yo a la Fiscalía no fui por este tema, fui porque nos citaron a todos para hablar, fue una citación muy buena, muy completa, que me permitió mostrar y contar cómo trabaja el Partido", afirmó Martínez.



Finalmente, la directora del Centro Democrático afirmó que si hubo personas que hicieron cosas que no les correspondían o que si excedieron sus funciones, iban a colaborar "para que la transparencia del Partido y nuestro compromiso quede evidente, claro y confirmado".



Martínez también pasó por los micrófonos de Blu Radio y se mostró enfática: "La plata no entró, la plata no entró".



