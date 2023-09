El Consejo Nacional Electoral (CNE) salvó las candidaturas de Juan Daniel Oviedo (aspirante a la alcaldía de Bogotá) y Jorge Rey (gobernación de Cundinamarca). En la sala plena de ayer, el tribunal electoral mantuvo las dos inscripciones. Por otro lado, aplazó la decisión para definir el futuro de la aspiración de Rodolfo Hernández para la gobernación de Santander.



En el caso de Oviedo, el tribunal votó en contra de la ponencia presentada por la presidenta del CNE, Fabiola Márquez. Esta consideraba que el exdirector del Dane estaba inhabilitado debido a que el 20 de junio de este año firmó un contrato de arrendamiento por dos oficinas con el Fondo Nacional de Garantías (FNG). Según su tesis, no podía aparecer en los tarjetones del 29 de octubre en Bogotá por cuenta del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.



De acuerdo con dicho apartado legal, está inhabilitado para aspirar a cargos de elección como alcaldías “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Este apartado legal fue usado como argumento para pedir la revocatoria de la candidatura de Oviedo y fue aceptado por la ponente original del proceso. Sin embargo, el proyecto de fallo fue derrotado con un 2-6 en la votación final. Lo que implica que ahora debe hacerse un nuevo borrador que se guíe bajo la posición asumida por el tribunal electoral. Esto significa que el nuevo texto tendrá que dejar en firme la aspiración del candidato. La propuesta de ponencia está a cargo de la magistrada Maritza Martínez.



Por otro lado, la sala plena del CNE aceptó la ponencia que mantiene la aspiración de Jorge Rey para la gobernación de Cundinamarca, cargo que ya ostentó entre 2016-2019. La demanda en este caso se dio debido a que Rey supuestamente había incurrido en doble militancia.



El requerimiento ante el CNE señalaba que el candidato figuraba aún como militante de Cambio Radical cuando inscribió su candidatura a la gobernación de Cundinamarca por el partido Colombia Renaciente. Sin embargo, se conocieron pruebas que indican que Rey presentó su renuncia a la colectividad liderada por Germán Vargas Lleras en julio y su aspiración se oficializó en agosto. De esta manera, no habría incurrido en doble militancia.

Rodolfo, en veremos

Entre tanto, la candidatura de Rodolfo Hernández aún sigue en duda. Aunque fue uno de los primeros procesos que conoció el tribunal en la sala plena de ayer, el tribunal no pudo tomar una decisión de fondo frente al caso. Después de una larga discusión, la votación no fue conclusiva, por lo que se tendrán que tomar varias acciones para que el CNE pueda pronunciarse de forma definitiva.



En este caso se anunció que se nombrarán dos conjueces para que participen de la discusión y desempaten la votación. El problema es que esta determinación puede extender la definición de la candidatura de Hernández más allá de esta semana. En este caso, los designados tendrán que estudiar todo el proceso y así extender los tiempos por varios días más.



Como el último plazo para modificar candidaturas es el 29 de septiembre, esto podría significar que el partido de Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción, se quede sin candidato en los tarjetones para la gobernación de Santander. Las razones parten de que la determinación del CNE puede llegar cuando ya no haya tiempo para inscribir una aspiración en reemplazo de los revocados.

El exalcalde y ex candidato presidencial oficializó su candidatura. Foto: Archivo particular

El Consejo Nacional Electoral también tienen pendiente tomar decisiones de fondo en los casos de Patricia Caicedo, que aspira a la alcaldía de Santa Marta (Magdalena), y Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro y que busca la alcaldía de Maicao (La Guajira).



En el caso de la primera, se pidió anular su candidatura debido a una posible inhabilidad por los lazos de sangre con Carlos Caicedo, su hermano y actual gobernador del Magdalena. En la demanda también se da cuenta de otra hermana que podría inhabilitarla: Ana María Caicedo Ortega, que fue ordenadora del gasto en el Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta.



En el caso de Lopesierra, la solicitud de revocar la inscripción parte de que este fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y, por ende, estaría inhabilitado para un cargo de elección popular. Aunque ha sido una de las decisiones que más se ha esperado, la demora se debe a que no se ha traducido el documento del Departamento de Justicia de EE.UU. que confirma su condena.