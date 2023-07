En entrevista con María Isabel Rueda, en su espacio de EL TIEMPO, Jorge Enrique Robledo lanzó duros comentarios en contra del presidente Gustavo Petro y su primer año de mandato. Sobre todo, cuestionó la forma en la que el primer mandatario, según Robledo, ha construido un antagonismo entre distintos sectores.



(Vea la entrevista completa de María Isabel Rueda a Jorge Enrique Robledo).

“Gustavo Petro es la confusión hecha persona, con una visión infantil de las diferencias de clase”, dijo la cabeza del partido Dignidad y Compromiso. Además, se desligó de algunas de las posturas del primer mandatario.



“Ese no es nuestro punto de vista, pero sí defiendo que “la señora de los tintos” tenga los derechos laborales de ley. Y las naturales diferencias entre trabajadores y patrones no deben impedir unirnos para desarrollar la economía nacional”, agregó Robledo.



En ese sentido, el exsenador y exmiembro del Polo Democrático dijo que el primer mandatario es capaz “de decir locuras”, como “como su cantaleta antipetrolera, en la que, como buen sofista, de premisas ciertas, como la necesidad de hacer la transición energética, saca conclusiones falsas”.

Históricamente, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo no han tenido las mejores relaciones en el ámbito político. Foto: Carlos Ortega - Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Asimismo, cuestionó acciones como declarar la emergencia económica y social en La Guajira, pues lo hizo tan solo 12 meses después de haber asumido el poder.



Lo que dijo Robledo en la entrevista:

El presidente Petro ha sido enfático en que la guerra acá es entre “la señora de los tintos” y el “señor de la oficina”. ¿Lo suyo está muy fuera de ese juicio político tan estrecho?

Ese no es nuestro punto de vista, pero sí defiendo que “la señora de los tintos” tenga los derechos laborales de ley. Y las naturales diferencias entre trabajadores y patrones no deben impedir unirnos para desarrollar la economía nacional. El peor problema de un país es el subdesarrollo de su aparato productivo y eso no se resuelve si no se crea más empleo formal y más riqueza. Luchamos por un país que industrialice la ciudad y el campo, avance en la ciencia, genere más trabajo formal. Y en ese proyecto siempre ha cabido el empresariado que crea riqueza, como lo dijimos en 1971.

¿Qué diferencia hay entre eso que usted me acaba de decir y lo de la “señora de los tintos” de Petro?

Gustavo Petro es la confusión hecha persona, con una visión infantil de las diferencias de clase. Incluso es capaz de decir locuras, como su cantaleta antipetrolera, en la que, como buen sofista, de premisas ciertas, como la necesidad de hacer la transición energética, saca conclusiones falsas. O descubrir que en La Guajira hay problemas gravísimos… doce meses después de posesionarse.



