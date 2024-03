'Lo que falta para avanzar en descentralizar es definir recursos y competencias'

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, habló con EL TIEMPO del posicionamiento del departamento a nivel internacional. Asimismo, se manifestó frente al esfuerzo de obtener mayor autonomía para las regiones.

¿Cómo está el posicionamiento del Atlántico frente al contexto internacional?

Lo que estamos haciendo ahorita es leyendo cifras. En los últimos cinco años, el departamento del Atlántico se ha estancado en materia de crecimiento del sector exportador. Si bien hemos aumentado las exportaciones en dólares, es fruto de la actualización de los precios, no porque estemos exportando más toneladas ni porque hemos tenido nuevos clientes. Nos hemos estancado en el número de clientes que estamos atendiendo. Todo esto lo estamos analizando porque, si realmente queremos un Atlántico para el mundo, lo que tenemos que hacer es una revisión interna de cómo es el comportamiento empresarial y su vocación hacia afuera, hacia la exportación. Incluso la búsqueda de inversionistas internacionales que vengan a nuestro territorio. Esa es la dinámica que queremos generar.

Hablando de ese balance, ustedes dicen que apenas hubo un crecimiento de 693 a 695 empresas que exportan en el Atlántico. ¿Por qué ha sido tan poco ese indicador hacia afuera en estos cinco años?

Tenemos un grupo de 20 empresas exportadoras que tienen una dinámica creciente y una dinámica empresarial realmente alentadora. Pero si queremos ser realmente un departamento con vocación exportadora, ese número de empresas dedicadas a la exportación lo tenemos que multiplicar. El llamado que hacemos al convocar a todas estas empresas es que aclaren cuál es su ADN, su experiencia, conocimiento y que nosotros podamos sacar las mejores lecciones de ellas para que podamos crear una nueva generación o camada de empresas exportadoras dentro del departamento del Atlántico que nos permita ambiciosamente triplicar en los próximos cinco años nuestras exportaciones.

Además de ese último punto, ¿cuál es la hoja de ruta que ya han planteado para tener la notoriedad deseada en el contexto internacional de aquí a cuatro años?

La hoja de ruta es muy clara, hay un ADN empresarial que ya tenemos, pero es que me he dedicado a visitar las empresas exportadoras y realmente he visto una organización y vocación diferente. Tienen un mercadeo a nivel internacional muy ordenado y disciplinado. Si eso no lo inculcamos a otras empresas que hoy no son exportadoras, pero que podrían serlo, vamos a continuar estancados en número de clientes internacionales y de toneladas exportadas. Quiero poner el dedo en la llaga para ver si tenemos un crecimiento importante en los últimos años.

Eduardo Verano inició 2024 como gobernador, por tercera ocasión, del departamento del Atlántico, donde ha hecho gran parte de su trayectoria política. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO Compartir

¿Será un trabajo directo con las empresas con el mensaje de que deben proyectarse hacia afuera del país?

Lo que quiero es que como departamento asumamos un rol de promoción y articulación de estos esfuerzos. Nosotros tenemos el lema ‘Atlántico para el mundo’, entonces debe ser algo que supere lo cultural y educativo. Debemos hacer un énfasis en la parte comercial. Nuestras empresas deben comenzar a promover sus productos en el mundo entero. Debemos enamorar y seducir a los inversionistas extranjeros para que vengan a nuestro territorio para dejar su capital.

¿Ya han adelantado algún ejercicio con los inversionistas?, ¿cómo les ha ido con ellos?

Hace muy pocos días tuvimos una reunión muy grande con más de 40 empresarios tratando de construir un plan de trabajo y gobierno que nos permita avanzar en esa dirección. No lo hemos concluido, pero ya está claro que sí es viable, que sí es posible. Tenemos empresarios que han hecho unas tareas fantásticas. ¿Cómo hacemos para que eso crezca y se reproduzca y así tener una mejor vocación empresarial? Hay que sacar el mejor provecho de la ubicación del Atlántico, especialmente de Barranquilla, como gran centro exportador hacia Estados Unidos. Estamos a solo dos horas en avión y cuatro días en barco de Miami.

Hablando de ese tema, ¿cómo ha sido la articulación del Atlántico como esa puerta de entrada y salida de Colombia hacia afuera?

Tenemos que construirlo. Los empresarios lo están haciendo de una manera individual, pero debemos hacerlo como una tarea colectiva. Seguramente así nos irá mejor porque serán misiones de intercambio comercial. Estamos siendo exitosos a nivel individual. Hay muchos empresarios nuestros que han hecho un trabajo encomiable. Me parece que debemos avanzar en modelos como los que tienen el equipo catalán y vasco (España) o el de Bordeaux en Francia. Debemos tener empresarios en regiones que trabajen unidos y que no sean una fuerza individual. Debemos crear una fuerza colectiva que dé mayor potencial. Son mucho más audaces y mejores resultados.

Usted participó en Bogotá en el lanzamiento de la Misión de Descentralización, cuyo objetivo principal es la autonomía regional. ¿Qué importancia tiene este tema, al que tanto ha hecho énfasis en su carrera política, para lograr el posicionamiento del Atlántico?

Son temas que tienen similitudes, pero se trabajan de manera distinta. Lo que se busca en la misión es ponerle dientes y recursos a una reciente ley que se creó para unir a los alcaldes y gobernadores en un intento de avanzar en una real descentralización del país. Pero a esto hay que sumarle recursos. Nos hemos quedado en el discurso y la teoría, y evidentemente traemos documentos de otras partes del mundo donde se ha fortalecido la descentralización, pero si no es con instituciones y dinero, no vamos a tener realmente una base importante.

¿Cómo ve la posición del Gobierno frente a la descentralización? El presidente Petro dijo en Fededepartamentos que iba a apostarle a ese tema, pero muchas de sus acciones son centralizadoras. ¿Hay mensajes encontrados?

Lo que hace falta para la descentralización es definir recursos y competencias. Es decir, plata y funciones. Sin eso no vamos a poder avanzar. Quiero que tengamos mejores definiciones de responsabilidades y tareas específicas, pero dónde están los recursos para avanzar. Nos dicen que asumamos la educación, pero eso requiere unas inversiones muy importantes en materia de instituciones educativas de formación de profesores y que tengan que ver con actualización de conocimientos. Todo implica inversión y eso necesita que el Gobierno pacte con nosotros.

¿Considera que de aquí al final del gobierno de Gustavo Petro y el suyo se va a dar el gran salto en la descentralización del país? ¿Se va a revertir el afán centralizador?

Los resultados van a hablar por nosotros. En cuatro años nos podemos quedar en la filosofía y la carreta o en los resultados. Quiero que trabajemos en función de unos mejores resultados. Por ejemplo, necesitamos crear regiones más contundentes y sólidas. Debemos tener funciones y recursos específicos para cumplir con esa función. Necesitamos recibir como regiones las tareas viales regionales. Hay unas vías que no son nacionales ni departamentales que deben ser construidas a nivel transversal en las regiones, como el Caribe. Hay vías que unen a nuestros departamentos y que facilitan la actividad interna. Las carreteras que en este país se construyen son las verticales, que unen a la capital hacia los puertos. El resto está desconectado. Por ejemplo, el plan departamental de vías debe ser regionalizado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia Compartir

Cambiando de tema, estos últimos días se ha mencionado que recibieron un departamento endeudado, ¿cómo está el panorama económico del departamento?

Tenemos un endeudamiento mucho mayor que el que tuvimos en mis anteriores periodos. Hay que manejarlo y fortalecer nuestra economía. La idea es que podamos invertir más de 7 billones para infraestructura vial, servicios públicos, y eso es en lo que nos estamos centrando. Debemos conseguir recursos y definir las fuentes de financiación para avanzar en construcción del departamento.

Ante esa camisa de fuerza que es un alto endeudamiento, ¿cuáles será las prioridades?

Vías, servicios públicos y muchos procesos de carácter agrícola y agroindustrial: necesitamos inversión en distritos de riego para llevar el agua a todos. Tenemos un plan de inversión que no es de ahora, que es del presidente Lleras Restrepo, y que debemos ejecutar para tener unos distritos de riego que debemos poner a funcionar de una forma más efectiva y eficiente.

Hace unos días estuvo en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro como representante de la RAP Caribe. Hablaron sobre el tema del costo de la energía, ¿cómo asumió la respuesta presidencial?

Hablamos de los altos costos de la energía, que duplican a los que se tienen en Bogotá. Mientras eso siga así vamos a tener limitaciones. El compromiso del presidente Petro es que le diéramos una pauta de espera con el fin de que pueda estudiar el tema y así convocar una reunión en la que dará respuesta.

¿Cree que este tema de la energía es un freno a la competitividad de la región?

Sin lugar a duda, no somos competitivos porque se han disminuido las inversiones privadas debido a que nuestro territorio no es atractivo por las altas tarifas de energía eléctrica.

¿Cómo está el relacionamiento con el Atlántico y el poder central?

Todavía estamos en la etapa preliminar de definir parámetros y de cómo va a ser la relación. No tenemos respuesta y estamos haciendo planteamientos por el momento. Todavía estamos en etapa preparatoria. Apenas llevamos 40 días.

¿Cómo va la formulación del plan de desarrollo?

Estamos en eso. Para finales de abril tenemos que presentar el plan de desarrollo y lo queremos hacer lo más participativo posible. Ya hemos realizado reuniones de construcción, cinco específicamente. La gente está muy ansiosa de participar en la elaboración de estos planes de gobierno. Antes, estos se contrataban con una empresa o una universidad que construía un documento que nadie leía después. Yo creo que ahora esta dinámica participativa nos dará ilustración de lo que la gente quiere.

¿Cómo va a quedar en ese plan el posicionamiento internacional?

Es uno de los enfoques porque si las economías se quedan incrustadas en su propio terruño, mirando hacia adentro, no van a obtener la dinámica económica que se requiere para crecer. Si queremos hacer crecer a nuestra región, debemos hacerlo a través de una vocación exportadora, mirando hacia afuera.

Juan Sebastián Lombo

@JuanLombo