Hitos de una consulta que este domingo se la juega en las urnas

Con 150 cajas que portaban firmas de 4’312.653 ciudadanos, el 26 de julio del 2017 se comenzó a materializar la consulta popular anticorrupción. Ese día llegaron a la sede de la Registraduría en Bogotá cientos de voluntarios que, junto a Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Antonio Navarro Wolff, entre otros líderes de los ‘verdes’, hicieron la entrega oficial de las firmas.

Al final, 3’092.138 rúbricas fueron avaladas por la Registraduría, suficientes para que la plenaria del Senado estuviera obligada a darle trámite a la convocatoria de la consulta. El 5 de junio de este año esta corporación en pleno convocó para hoy esta votación.



Independientemente del resultado que las urnas arrojen hoy, será una consulta histórica, porque permitió que el debate sobre un tema que es realmente como un cáncer sobre los recursos públicos llegara a los ciudadanos. Dejará, en todo caso, un acumulado de conciencia social sobre la lucha contra la corrupción.



“Lo vemos como un buen ejemplo de la implementación de la democracia directa y una experiencia de que los conflictos sociales se pueden llevar al campo electoral. Es una buena señal de la madurez de nuestra democracia”, expresó Yolima Carrillo, magistrada del Consejo Nacional Electoral.



Esta será la primera consulta popular de alcance nacional en la historia del país. Desde la Constitución del 91 se han convocado 35 consultas populares, de las cuales 15 no se hicieron efectivas porque no superaron el umbral de participación o fueron suspendidas por el Consejo de Estado. Y todas fueron de alcance local. Es decir, hoy se estrenará el mecanismo a nivel nacional.



Ha habido otros mecanismos de participación (referendo y plebiscito, con diferentes implicaciones jurídicas y de alcance nacional) a través de los cuales los ciudadanos han sido consultados con otros propósitos.



En 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe lideró un referendo con 15 preguntas sobre diferentes temas, pero fracasó.



En octubre del 2016, el expresidente Juan Manuel Santos convocó un plebiscito con el propósito de ratificar en las urnas y darle fuerza jurídica al acuerdo de paz con las Farc, y fracasó, porque aunque logró el umbral de participación, ganaron los opositores.



En esa oportunidad, 13’066.047 ciudadanos fueron a las urnas, prácticamente la cifra que se necesita para que la consulta de hoy sea aprobada.

Esta cifra refleja el reto que la consulta de hoy tiene. Y muchos se preguntan si llegará a ese nivel de convocatoria, sin toda la polarización que el plebiscito generó.



Si la consulta llega a superar los 12’140.342 de votos, la Ley 1757 del 2015 establece que “el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva (...) dentro del mismo periodo de sesiones o a más tardar en el periodo siguiente”.



Es decir, el Congreso tendría máximo un año para tramitar las leyes de los mandatos anticorrupción que pasen. De no hacerlo, la normativa indica que “el Presidente de la República dentro de los 15 días siguientes las adoptará mediante decreto con fuerza de ley”.

El legado

Independientemente de si se aprueba o no, la votación que alcance hoy la consulta podría tener un mensaje fuerte de los ciudadanos para el Congreso.

“Así no pase, si se logra una votación masiva, eso le estaría indicando a la clase política tradicional que la cosa no es al precio que ellos tenían. Le va a poner el piso jabonoso a quienes pensaban que acá no pasaba nada”, aseguró Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde.



Algunos creen que el resultado de las urnas tendrá un gran impacto sobre los congresistas, por el solo hecho de que esta tuvo que promocionarse casi que solo a través del voz a voz, lo que hace más valiosa la participación ciudadana.



El exsenador Antonio Navarro agregó que ni siquiera “hay reposición de gastos de campaña. No ha habido debates en televisión. No ha habido cuñas, excepto unas cosas marginales. Cualquier resultado grande es la demostración de que hay una irritación nacional contra la corrupción”.



Toro fue más allá y afirmó que, si los congresistas se siguen “haciendo los locos” con los proyectos anticorrupción, ya sean los que presentó el presidente Iván Duque o cualquiera en el futuro, “les puede costar en las elecciones locales del 2019. Si esas personas que se opusieron a la consulta quieren ganar esas elecciones, tendrán que darles trámite a los proyectos. Si no, el doble discurso va a quedar en evidencia”, agregó.



Aunque Miguel García, profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, destacó que así el Congreso le “haya hecho el quite a reformarse a sí mismo”, solo una victoria del sí el domingo “podría llevar a reformas efectivas. Si no se logra, la presión al Legislativo no será muy fuerte”.

A pesar de esto, Duque ha apoyado la consulta públicamente y ha dicho que “convocatorias como esta son importantes. Tengan la certeza que desde el gobierno la lucha contra la corrupción es una prioridad”, aseguró.​

Posiciones en contra

“La consulta solo será un hecho simbólico, porque es de naturaleza partidista y tiene como propósito montar una plataforma presidencial para dentro de 4 años para la izquierda en general”, criticó Vicente Torrijos, profesor emérito en Ciencia Política.



El presidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, dijo que si bien él participará en la consulta, votará por el no en la pregunta número uno, la cual plantea reducir el sueldo de los congresistas de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s. m. l. m. v.) a 25.



“Son de los servidores públicos que más gastan plata en el país, porque están en la semana en Bogotá y los fines de semana en su región, por su cuenta. El combustible de los carros que les suministran como seguridad va por su cuenta”, aseguró Macías a W Radio.



La Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia) está en la misma línea de Macías. Su presidente, el magistrado Hermenes Darío Lara, dijo que bajarles el salario a los congresistas “lleva al engaño al votante” y “puede servir para otros intereses”. Esta organización promueve la abstención en la consulta popular.

¿La consulta tiene umbral?

La consulta tiene solamente lo que se denomina el umbral de participación. Es decir, que voten mínimo 12’140.342 colombianos. Si esa cantidad de personas deposita el tarjetón, la consulta pasa, será válida, pues lo de hoy no se cataloga como elección, sino como una votación.



Si la consulta pasa, en lo que tiene que ver con las preguntas cada una de ellas se vota individualmente y se considerarán aprobadas en la medida que obtengan la mitad más uno de los votos válidos, sin importar la cantidad.



