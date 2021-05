Gaviria: participación de monseñor Monsalve facilitaría acuerdos 

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, destacó este lunes festivo los pronunciamientos que ha hecho el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, alrededor de las protestas que se han dado en el país.

Gaviria considerò que la intervención de monseñor Monsalve tiene un enorme valor.



Dijo que él como nadie encarna y representa con particular agudeza cómo debe iniciarse un proceso de búsqueda de paz social en Cali. Algo que -a su juicio- disminuiría significamente la violencia desbordada que todos los colombianos hemos observado, y que ha generado la prevalencia del regreso a la lucha de clases que influía en las acciones del Estado, y de muchas de nuestras autoridades y sociedad antes de la vigencia de la Constitución de 1991.



Le puede interesar: Arzobispo de Cali pidió perdón a indígenas en nombre de la ciudad

El texto de Gaviria

PRONUNCIAMIENTO DEL EXPRESIDENTE CÉSAR GAVIRIA SOBRE POSICIONES DE MONSEÑOR DARÍO DE JESÚS MONSALVE



La intervención del Arzobispo de Cali Monseñor Darío de Jesús Monsalve tiene un enorme valor. La lectura que hacemos de su mensaje corresponde a sus palabras en un reciente reportaje. Él como nadie encarna y representa con particular agudeza cómo debe iniciarse un proceso de búsqueda de paz social en Cali. Algo que disminuiría significamente la violencia desbordada que todos los colombianos hemos observado, y que ha generado la prevalencia del regreso a la lucha de clases que influía en las acciones del Estado, y de muchas de nuestras autoridades y sociedad antes de la vigencia de la Constitución de

1991.



Los habitantes que marchan tienen los mismos derechos que aquellos con medios de fortuna. Quienes protestan expresan las debilidades de la sociedad colombiana en tiempos presentes porque ven inequidad, discriminación y falta de oportunidades. Ello es particularmente grave entre las minorías como afrodescendientes e indígenas.



También es muy aguda entre los jóvenes que hanido perdiendo la esperanza de que viven en una sociedad en la que tendrán oportunidades, y en donde las acciones no están dirigidas a resolver sus problemas, matando sus ilusiones.



Las acciones del Estado deben estar dirigidas a recuperar sus esperanzas. La sociedad

colombiana y la caleña deben comprometerse en esta tarea que a todos nos obliga. Hay que tener en mente el vertiginoso proceso de empobrecimiento que se ha presentado en Cali en los últimos años.



La decisión del Arzobispo de Cali frente a los indígenas es sabia ante el trato difamante de que han sido víctimas históricamente. Nosotros quienes representamos a nuestro partido, y que de seguro representa el pensar de muchos sectores, debemos compartir esa solicitud de pedir perdón,¿Acaso el gobierno no ha encontrado quien diga algo similar?



Los ministros tienen que registrar y rechazar por lo menos las operaciones que dejaron heridos a una decena de indígenas y sobre la cual los ministros se negaron a dar expresiones de solidaridad.



Todas nuestras autoridades deben saber que causó enorme indignación el silencio que se vio como cómplice y despiadado de quienes tienen la responsabilidad de preservar el orden público. Ellas también están obligadas a garantizar la paz social.



Los errores que se han cometido suspendieron el anuncio harían los dirigentes sindicales de su disposición a iniciar un proceso de diálogo y negociación. Nuestras autoridades deben asegurar un clima y entorno para que tal proceso se pueda dar de nuevo en el menor plazo posible. La inmensa solidaridad internacional en apoyo de las peticiones de los marchantes pacíficos deben hacer reflexionar a quienes solo piensan en la represión violenta.

Cuando yo era Ministro de Gobierno de Barco la casi totalidad de los grupos indígenas estaba del lado de las guerrillas. Con la Constitución que les reconoció derechos, con la justicia indígena, contratarlos como los más necesitados entre los colombianos y con ayudar a fortalecer las autoridades indígenas logramos cambiar esto. Les

dimos la autonomía que tanto reclamaban para que pudieran tomar sus propias decisiones y así fortaceler las autoridades indígenas.



Hay que rechazar toda idea, que es extraordinariamente ofensiva, y que a veces se

pueden generar por simples equívocos, en la que se califica a los indígenas como seres inferiores,prejuicio histórico de nuestra sociedad, que solo logra ofenderlos más. Con la multitud de ofensas gratuitas y desproporcionadas y el trato evidentemente discriminatorio que se ha dado en los últimos tiempos, hasta llegar a ofensas

imperdonables, los llevaremos de nuevo a que piensen que no tienen otro camino que la violencia.

Lo más afortunado que ha hecho Monseñor Monsalve fue pedirles perdón por las acciones y vejámenes de que han sido víctimas, en especial los indígenas. FACEBOOK

TWITTER

¿Los devolveremos de nuevo al apoyo a grupos sublevados?¿Si será eso lo que buscan las autoridades? Estén seguros de que así lo van a lograr.

Monseñor ha dicho algo sabio, mencionó que losmarchantes en Cali, son en su mayoría jóvenes,

también objeto de derechos y que el Estado debe garantizar de forma inmediata. Así se aliviarían

muchas tensiones que se han ido ahondado en el desarrollo del paro. Los que protestan pacíficamente sienten que están desconociendo sus derechos y que no tienen garantía alguna para una demonización.



Lo más afortunado que ha hecho Monseñor Monsalve fue pedirles perdón por las acciones y vejámenes de que han sido víctimas, en especial los indígenas. Aún si es tarde, el Estado Colombiano debe revisar ese pedido de perdón y generar uno propio, que yo creo es imprescindible.



Nuestro partido se solidariza con ese pedido de perdón.



Monseñor dice que la pandemia ha generado un sentido de opresión que puede llevar a acciones extremas y que es necesario corregir con prontitud. Hace un llamado a la protección a la vida de los manifestantes, de mínimos vitales en los puntos de bloqueo en donde el Estado no llega, de solidaridad con las victimas y de garantías jurídicas que estoy seguro el actual fiscal examinará con todo el juicio.



Afirma que los bloqueos que ya se han dado en el país necesitan voluntad de cooperación para levantarlo. Los sectores fuertes en Cali pidieron la acción militar, infortunadamente fruto de esas acciones hay indígenas heridos. Estamos seguros

de que quienes solicitaron esas acciones militares acogerán que la salida verdadera sea la de la concertación.



Frente a las conductas de la minga afirma, que no es el momento para las actitudes de juicio y condena. Por el contrario, afirma que hay que brindar garantías, más allá de los intereses políticos. La coyuntura, según él, invita a trabajar juntos y parar la estigmatización de nuestros indígenas que es totalmente incompatible con los

principios de la Constitución de 1991. Mucha gente lamenta la debilidad del Estado y la ilegalidad, que según él, es manejada muchas veces por el Estado y prácticas corruptas y mafiosas.



Llama la atención de que para hacer frente a los reclamos de los marchantes es esencial asegurar la concertación con garantías. Los jóvenes que bloquean las vías hay que tratarlos como a seres humanos con derechos. La inclusión es una

palabra clave para hacerle frente a los marchantes.

Los insultos a la minga y las bravuconadas expresan rabias reprimidas y acciones de discriminación, pero de seguro nos llevarán a más violencia FACEBOOK

TWITTER

Hay que salir de los bloqueos que ya se volvieron un arma que expresa profundos descontentos y que empieza a hacer gran daño a una negociación

para desbloquear Cali. Con solo la invocación de las armas tendremos más violencia en Cali. Con la negociación hay que pasar de los bloqueos a los

desbloqueos. Ya se han dado pasos importantes como los corredores humanitarios que han sido exitosos, no solo en Cali sino en muchos lugares

de Colombia.



Frente a los jóvenes hay que decir y que se oiga, que ellos tienen derecho a la vida, no solo a recibir bala así estuvieran equivocados, aunque la inmensa mayoría no lo están.



Al Estado no hay que rogarle respeto a los derechos. Hay que ofrecerlos. Hay que pasar de la confrontaciones a la cooperación. El espíritu vindicativo así haya muchos reclamos legítimos sobre la desprotección de ciertos sectores solo nos llevará a más violencia. Los insultos a la minga y las bravuconadas expresan rabias reprimidas y

acciones de discriminación, pero de seguro nos llevarán a más violencia y generarán un rechazo planetario de gigantescas proporciones.



No será que nuestro embajador en España puede callarse en vez de dar declaraciones que tienen escandalizado a todo Europa. Es un camino equivocado que solo agravará nuestros problemas y acabará de destruir la muy maltrecha imagen

internacional de Colombia.



Hay que cumplir con las promesas que éste y otros gobiernos han hecho en el pasado. Hay que recuperar la confianza en el Estado. Con solo desconfianza no llegaremos al punto de destino: levantar el paro y regresar algo de paz social.



La simple estigmatización de todos los marchantes por muchas de nuestras autoridades y de algunos sectores poco contribuye a recuperar algo de respeto mutuo. Sin respeto, estén seguros, que solo avanzaremos a más violencia, así sea que ello

satisfaga a sectores que quieren salir solo con soluciones soluciones autoritarias, ¿A cuántos muertos nos llevará?



Si tan solo las autoridades de Colombia supieran que una de las principales consecuencias de la globalización política, de ese llamado planetario por la justicia social, es el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Alguien recordara el

inmenso rechazo global que generó en 1994-95 el maltrato a los indígenas en Oaxaca en México.



Las recomendaciones de Monseñor Monsalve de cómo restringir el uso de armas de los particulares debe ser tenida en cuenta. El uso de armas es una recomendación que debe estudiarse con la mayor prontitud. Es un enorme error del Estado estigmatizar a los 50.000 jóvenes, que Monseñor Monsalve dice que hay en Cali. Es absolutamente

equivocado tolerar el lenguaje con simplemente estigmatizar. Eso genera solo actitudes de desesperanza , rabia, indignación y deseos de lucha de calle. Esto debe

detenerse inmediatamente y responder con medidas de solidaridad, justicia social y esperanza para los jóvenes de una sociedad con más sentido

de igualdad.



La participación de la iglesia es muy importante y como parte del apoyo de la Conferencia episcopal. Estamos seguros que la presencia de Monseñor Monsalve nos llevará a esa concertación con garantías, es decir, a un compromiso de inclusión inmediata, una anticipación de derechos no reconocidos a sectores de reclamantes en los puntos de bloqueo, y una estrategia de concertación inmediata y no de diálogos

disipados.



Esa actitud represada que ha generado la protesta en el alma de la gente no la podemos dejar derivar en desesperanza y rechazo. Afirma que por la

opresión que siente la gente en términos económicos, como por ejemplo la pandemia , la salida es el diálogo y eventual desbloqueo, pero con garantías de manera inmediata.



Señala Monseñor que no sabe quienes son los que están disparando en Cali y recalca los esfuerzos de la iglesia para que no disparen desde carros de alta gama escoltados en ocasiones por la policía. Se ha propuesto que el ejército y la policía sean fuerzas disuasivas, que hay que una tarea que todos debemos asumir como propia, consistente en una reforma de la policía que corrija todos los abusos y empiece un proceso en el cual, lentamente pero con paso firme, se reconcilie a la policía con la ciudadanía. Es clarísima la necesidad de una reforma policial que permita recorrer este camino. Enfatiza en que hay que crear patrullas o unidades para la vida sin

armas de fuego, debidamente coordinados. Señala que hay una situación muy grave con las economías ilegales del tráfico de armas, drogas y demás. Teme que esto sumado a las armas de los civiles genere un efecto negativo comparable con

los peores momentos que hemos padecido de violencia en el pasado.



Pide que no se satanice el bloqueo porque es el único medio que tienen los sectores más vulnerados para hacerse escuchar, el mensaje es que todos son sujetos de derechos y hacerlos sentir que están incluidos. Afirma no estar de acuerdo con el bloqueo, pero lo respeta. Y señala que para avanzar en el desbloqueo es urgente y

necesario acometer acciones inmediatas. Les pidió disculpas a los indígenas por lo que vivieron en Cali.

Solo mediante el diálogo y la negociación con los dirigentes del paro y con las cabezas pacíficas de los bloqueos, lograremos el desmonte de los bloqueos FACEBOOK

TWITTER

Pide que se abra el camino de la inclusión para los jóvenes que son los principales actores de los bloqueos :

1.Protección a la vida de los manifestantes.

2.Mínimos vitales en los puntos de bloqueo porque el Estado no llega.

3.Solidaridad con las víctimas.

4.Garantías jurídicas, hace falta la fiscalía y

pedir la no judicialización.



Afirma que no es el momento para las actitudes de juicio y castigo. Es el momento para brindar garantías más allá de los intereses políticos coyunturales. La coyuntura, según él, invita a trabajar juntos y generar un nuevo ambiente de entendimiento. La búsqueda de legalidad no puede darse simplemente con más violencia oficial, así

ella se ampare en la protección de derechos de personas adineradas que son validas, pero que no pueden llevar a las autoridades a solo pensar en ellas, desconociendo que los débiles y vulnerables en nuestra sociedad tienen derechos que son aún

más válidos, y que nos deben llevar a una sociedad en la cual la búsqueda de la igualdad debe prevaler. No existe otro camino hacia la paz social.



Otra reforma fundamental es la que tiene que ver con el gasto social. Se deben revisar con urgencia todos los subsidios, los apoyos y las transferencias que el Estado hace a los más pobres. El partido liberal se ha involucrado, y en buena hora, en la

discusión de una forma de renta básica universal.



En mi opinión, esta renta debería ser muy amplia, pero no universal, puesto que debería excluir a los ricos y a las personas de las clases medias altas. Es decir, debería beneficiar sólo a los más pobres y a los vulnerables, es decir, las personas de las

clases medias bajas en riesgo de caer en la pobreza. Entre otras razones también se sabe que hay limitaciones en recursos que imponen darle prioridad a los mas necesitados.



Los programas de Familias en Acción, Adulto Mayor, Ingreso solidario y otros semejantes, deben revisarse y ampliarse para que lleguen en forma suficiente y oportuna donde deben llegar, porque no hay dudas que hay muchas cosas por corregir.



Soy partidario de que todos esos programas se funden en uno nuevo, que los integre y fortalezca a todos. Debe ser un programa que se intensifique en las emergencias, que llegue a muchas más personas que hoy están excluidas. Eso sí, hay que sacar de allí a los patos y colados. Para ello, el sistema debe basarse en un programa depurado y

tecnificado. No debe haber más cheques para los muertos, para los vivos de estrato cinco y seis, para los ricos y otros intrusos que se quedan con la plata que debe beneficiar sólo a quienes lo necesitan.



Los marchantes deben ver a nuestras autoridades comprometidas con la sanción a quienes desconozcan los derechos humanos.



En resumen y esas palabras son nuestra lectura de lo que ha dicho Monseñor. Son mi lectura, las de que el uso de armas letales en la protección de la protesta pacífica debe ser excluida. Las armas de los responsables de mantener el orden deben

dirigirse a proteger a toda la ciudadanía y no para agredirla o para retaliar a sectores de la sociedad más vulnerable. Una agresión que no pone en peligro la vida de un policía no justifica el uso de las armas. Son acciones homicidas que

infortunadamente hemos venido tolerando por falta de ordenes claras de los mandos.

Compartimos las declaraciones del Fiscal en Popayán donde criminales causaron daños casi irreparables.



Si creen que nuestra justicia no actuará con toda la severidad y contundencia

están más que equivocados. Por el contrario, actuará con mucha mayor severidad. Estamos seguros que la sociedad colombiana será solidaria con la Fiscalía frente a la ofensas homicidas y criminales.



Como Director del partido estoy seguro de la colaboración del Fiscal para

investigar y sancionar a los responsables de los abusos que impliquen violación de los derechos humanos y respaldo pleno a las decisiones sancionatorias de la justicia.

Ha pedido Monseñor protocolos claros de tratamiento de menores, mujeres y personas LGBTI para evitar discriminaciones y abusos, así como para asegurar plena transparencia y trazabilidad que faciliten la identificación de quienes incurrieron en maltrato, abusos, atropellos y delitos. Estas otras medidas son necesarias para recuperar la confianza de los ciudadanos en una policía que los protege y asegurar que esta cumple su misión constitucional.



Respaldamos plenamente las palabras del gobernador del Cauca de absoluto rechazo a las declaraciones del Ministro de Defensa que ha aceptado como válidas las identificaciones de líderes sociales con nombres de delincuentes. Algo que puede llevar a asesinatos. Debe rectificar y tomar decisiones de quienes le dieron esa información.

Llegó el momento de que con claridad y contundencia, se incluyan reglas que aseguren el ejercicio libre, vigoroso, pluralista y diverso del derecho fundamental a la protesta pacífica, se excluyan que los manifestantes pacíficos sean calificados como terroristas, sediciosos o subversivos.



De que se evite que el vandalismo, los saqueos a comercios, la afectación de bienes

públicos y la violencia entorpezcan la protesta y las marchas o sea usado para deslegitimarlas.



A nuestro juicio y en apoyo de la participación de la Conferencia episcopal la presencia de Monseñor Monsalve ayudará a desmontar de manera pacífica los bloqueos.

Las autoridades empezando por el presidente y sus ministros deben acompañarse de los consejos de Monseñor Monsalve quien en Cali representa para quienes protestan, para los más pobres y vulnerables y para los jóvenes, un esperanza de

que serán tratados con consideración, respeto y defensa de sus derechos.



A nuestro juicio esta es la manera de ir separando los violentos de los ciudadanos de bien, que estamos seguros son la inmensa mayoría de los caleños y los popayaneses. Es la manera de aislar a los violentos y de enfrentar con el legítimo uso de

la fuerza, de quienes como en Popayán, generaron toda clase de desmanes y acciones criminales.



Estos últimos merecen sanciones inmediatas conforme a nuestras leyes y la persecución de estos criminales debe ser inmediata y enérgica.



Instamos a los dirigentes de los marchantes pacíficos representados por los organizadores del paro para que se sienten a la mesa. Esa es la mejor respuesta a quienes quieren enlodar a gente pacífica y de bien con sus actos criminales.

Estamos seguros de que ellos condenan lo ocurrido en Popayán y en otras ciudades. Solo mediante el diálogo y la negociación con los dirigentes del paro y con las cabezas pacíficas de los bloqueos, lograremos el desmonte de los bloqueos recuperar la paz social.



Hacemos un llamado a los dirigentes del paro para que nos ayuden a la brevedad a que la sociedad colombiana regrese por un sendero de paz y justicia social y mucho más compromiso con la igualdad.



César Gaviria Trujillo

Expresidente de Colombia

Director del Partido Liberal