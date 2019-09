Lo que dijo Uribe contra Alexánder López, en el Senado

Los senadores Álvaro Uribe, del Centro Democrático, y Alexánder López, del Polo, mostraron sus diferencias en la noche de este martes en la plenaria del Senado en medio de un debate de control político sobre la finalización del contrato del Estado con la firma Odebrecht.



En medio de su intervención, López, uno de los citantes del debate, mostró durante varios minutos una imagen del expresidente Uribe con Marcelo Odebrecht, una de las cabezas de la polémica multinacional brasilera, condenada en varios países por fomentar sobornos para la apropiación de obras públicas.

El congresista de izquierda afirmó, en varias ocasiones, que el contrato en Colombia con esta firma había sido firmado en 2010 y recordó la implicación del exviceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García Morales, en los escándalos de Odebrecht en Colombia.

Tan pronto terminó su intervención, Uribe tomó la palabra, explicó varios aspectos de la contratación que se hizo durante su gobierno con la firma brasilera y defendió al presidente Iván Duque, quien también fue mencionado por López y por el otro citante del debate, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo.



Sobre la foto con Marcelo Odebrecht, Uribe manifestó que lo recibió en la Presidencia, “en ningún lugar clandestino” ya que, según dijo, su gobierno fue “de puertas abiertas”.



Uribe afirmó que no tenía “reuniones clandestinas” y que daba esos debates y se metía “en las candelas” porque no se ha “robado un peso, ni en el sector público, ni en el privado”.



“Hoy es muy fácil tomar fotos. Ojalá hubiera habido estas facilidades de tomar fotos para que hubieran salido sus fotos con el Eln en Emcali, señor senador Alexánder López, patrocinando actos de terrorismo contra la empresa de los caleños”, le dijo Uribe al congresista de izquierda.



López no se ha pronunciado hasta el momento en la plenaria del Senado.



POLÍTICA