Llaneros quieren tener su propio partido para el 2022

Un grupo de ciudadanos de diferentes partidos decidieron organizarse y están recogiendo firmas para darle vida a lo que ellos denominan el partido llanero.



Quieren inscribir su propia lista al Senado integrada en su gran mayoría por gente de los llanos orientales, pero con mucho énfasis en lograr tener su partido.



Argumentan que la región oriental tiene un potencial de más de 1,5 millones de votantes, y aporta alrededor de un millón de votos para Congreso, que en su gran mayoría resultan yéndose para candidatos de otra zona del país que nada les aportan.



Hoy en día se puede plantear que esta zona del territorio nacional sólo tiene a las senadoras Amanda Rocío González, del Casanare, y a Maritza Martínez, del Meta.



“Por eso decidimos organizarnos en Casanare, Meta, Arauca, Vichada, Vaupés, Guainía y Guaviare, para tener nuestro propio partido”, dijo Carlos Cárdenas un ex senador de Casanare y quien es prácticamente el ideólogo de esta iniciativa, aunque dice que no hará parte de la lista al Senado.



Desde el partido llanero se ufanan de señalar que son el 38 por ciento del territorio nacional.



De acuerdo con Cárdenas, este es el quinto intento que harán los llaneros para tener su propia plancha para el Senado, pero es la primera vez en la que aspiran a registrarse. Este proceso nació en 2003 pero nunca había avanzado tanto.



Por eso ya empezaron a recoger firmas, a fin de avalar su aspiración a la cámara alta. Si bien necesitan avalar esa aspiración con 50.000 firmas, la intención de ellos es recolectar al menos unas 300.000.



“Estamos recogiendo las firmas casa a casa, con todas las dificultades que nos está dejando esta pandemia”, señaló Cárdenas.



De acuerdo con la norma, si un partido logra superar el umbral para Senado puede tener la personería jurídica.



Por ahora lo que si ya está definido es quiénes serán los 100 candidatos que integrarán la lista. Son 15 de Arauca, 25 del Meta, 35 de Casanare, 3 del Vichada, uno del Guainía, uno del Vichada y otro del Vaupés.



“Nuestra filosofía es buscar una nueva alternativa de participación, en la que debe quedar en claro que somos llaneros y que no hablamos ni de derecha ni de izquierda ni representamos a ningún sector político”, destacó Cárdenas.



De todas maneras, dentro de los 100 nombres que ya se eligieron para hacer parte de la lista del Senado se incluyeron algunos sectores afro y unos de indígenas. Por eso en la lista aparecen ocho afros y tres representantes de las comunidades indígenas de los llanos orientales.



“Tenemos claro que quienes participan en las grandes definiciones de las políticas públicas del país son los partidos y no los congresistas y mucho menos los de estas zonas apartadas del país, por eso nuestra apuesta es tener un partido con el propósito de hacer parte del proceso de definición y que las inversiones que se hagan en esta zona del país no sólo sean de nuestros recursos de regalías sino también del Estado colombiano”, enfatizó el excongresista



